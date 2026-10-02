El ‘reloj del habla’, una nueva herramienta capaz de medir la edad biológica de una persona

Un comunicado publicado en el sitio web del Trinity College Dublin hace referencia a un nuevo estudio en el que se muestra que “los relojes de aprendizaje automático basados en el habla” son capaces de hacer calcular la edad cronológica y además podrían “ofrecer una ventana al envejecimiento cerebral”, así como al “envejecimiento biológico”, también a la “salud cognitiva”, a la “carga acumulada de factores adversos y la demencia”. Esta nueva investigación titulada “Speech clocks decode dementia phenotypes, social exposome, and biological aging”, publicada en la revista internacional Science Advances, precisa que un equipo internacional de científicos desarrolló un “reloj del habla” que posibilita estimar cual es la edad cronológica de una persona “a partir de cientos de características acústicas y lingüísticas de su habla”, explica el comunicado.

Para este estudio, los autores llevaron a cabo un análisis de 2,928 participantes de habla hispana de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, en el que incluyeron a adultos sanos y personas que presentaron un deterioro cognitivo leve, con Alzheimer y con diferentes formas de demencia frontotemporal. La edad de los voluntarios que participaron en esta investigación oscilaba entre los 8 y 88 años, con un promedio de 65 años. “La diferencia entre la edad real de una persona y la edad estimada a partir de su habla,denominada brecha de edad del habla, también estuvo asociada con múltiples indicadores independientes del envejecimiento biológico, la salud cerebral, la cognición, las adversidades sociales y la demencia”, destaca Trinity College Dublin. Los autores analizaron cientos de rasgos que muestran tanto cómo hablan las personas así como lo qué dicen, incorporando la velocidad del habla y sus pausas, asimismo el tono, además el contenido emocional, también el vocabulario, la precisión semántica y la cantidad y organización de la producción verbal, entre otros aspectos. Los modelos de aprendizaje automático modificaron estas características para de esta forma calcular la edad cronológica y así, identificar una brecha de edad del habla individual. RESULTADOS El ‘reloj del habla’ fue capaz de detectar cuáles eran las personas estaban sanas y cuáles presentaban un deterioro cognitivo leve y distintos tipos de demencia. Así también los investigadores observaron que las personas cuya edad del habla daba la impresión de set mayor de lo esperado con respecta a su edad cronológica además mostraban signos de un envejecimiento raudo en pruebas clínicas. Mientras que los participantes sanos presentaron las brechas de edad del habla más pequeñas.