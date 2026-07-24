El reto del Benadryl, ¿es posible frenar esta tendencia viral mortal?

Yockey hace referencia a que entre mayo y junio del año en curso, cuatro adolescentes estadounidenses perdieron la vida al “participar en el desafío del Benadryl”; el profesor adjunto de Salud y Kinesiología añade que “sta tendencia anima a adolescentes y jóvenes a consumir cantidades excesivas de difenhidramina (el ingrediente activo del Benadryl) para inducir alucinaciones”.

Andrew Yockey, quien es profesor adjunto de Salud y Kinesiología, Universidad de Illinois Urbana-Champaign, en su artículo titulado “ The Benadryl Challenge isn’t going away – here’s how public health officials are trying to stop this deadly viral trend “, publicado en The Conversation, alerta sobre la tendencia “peligrosa” del Reto del Benadryl en las redes sociales que inició en 2020 y que continúa hasta 2026, “con consecuencias desgarradoras”.

“Un estudio ha estimado que este desafío puede haber sido responsable de hasta 131 muertes en EE. UU. entre 2020 y 2024”, precisa Yockey.

¿EN QUÉ CONSISTE EL RETO DEL BENADRYL?

Partnership To End Adicctions explica que este reto ocurre principalmente en plataformas de redes sociales tales como TikTok, bajo el nombre del “desafío del Benadryl” (Benadryl challenge), en el que se induce “a los jóvenes a consumir cantidades peligrosas del medicamento de venta libre difenhidramina (DHP), comúnmente encontrado en productos como Benadryl y otros medicamentos sin receta”

“El desafío alienta “a los espectadores a tomar hasta 12 tabletas a la vez para, supuestamente, inducir alucinaciones”, añade Partnership To End Adicctions.

Por lo Partnership To End Adicctions advierte sobre los riegos a los que se exponen las personas que participan en este reto detallando que“para ponerlo en perspectiva, la dosis máxima permitida en un período de 24 horas es de seis tabletas para niños de 6 a 11 años, y de 12 tabletas para adultos y mayores de 12 años. Tomar más de la cantidad recomendada puede provocar náuseas, convulsiones o incluso la muerte”,

En repuesta a un “informe” sobre una presunta sobredosis y la muerte de un adolescente, “así como varias hospitalizaciones notificadas”, fue como Johnson & Johnso el fabricante de Benadryl, decidió tomar medidas emitiendo “una advertencia sobre el desafío y colaboró con las plataformas de redes sociales para eliminar el contenido perjudicial”, precisa Partnership To End Adicctions.

Así también, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) decidió emitir una alerta sanitaria entorno a los riesgos de consumir Benadryl en dosis que son “superiores a las recomendadas”. Asimismo, varias organizaciones “se aliaron para educar a padres y cuidadores sobre los peligros de los desafíos en línea y la importancia del uso seguro de los medicamentos”, explica Partnership To End Adicctions.

Por su parte, Nicky Zizaza, en su artículo “Maryland experts warn revived “Benadryl Challenge” can have deadly consequences” publicado en CBS News señala que “una peligrosa tendencia en redes sociales que involucra Benadryl está circulando de nuevo, y los expertos en salud de Maryland están instando a padres y adolescentes a no participar en ella”, Zizaza prosigu detallando que “el llamado “Benadryl Challenge” (El desafío del Benadryl) anima a las personas a tomar grandes cantidades de este medicamento para las alergias para experimentar alucinaciones. Los médicos señalan que esta tendencia puede traer consecuencias potencialmente mortales”.

Zizaza cita al Dr. Joshua King, quien es el director médico del Centro de Control de Envenenamientos de Maryland, quien expreso que el Benadryl “contiene difenhidramina”, mismo compuesto que es “un antihistamínico seguro y eficaz para tratar las alergias cuando se utiliza según las indicaciones”, King añade que “sin embargo, tomar una dosis excesiva puede provocar alucinaciones, ritmo cardíaco acelerado, pupilas dilatadas, convulsiones, problemas graves de ritmo cardíaco y, en casos severos, coma o la muerte”.

Yockey advierte que así como sucede con todas las “tendencias en línea, el desafío del Benadryl no se limita a las fronteras geográficas. Aunque se originó en los EE. UU., los funcionarios de salud pública de Canadá han estado advirtiendo a padres y clínicos sobre esta misma tendencia desde que comenzó”.

En este sentido, Partnership To End Adicctions, explica que los desafíos o retos en redes sociales pueden nutrirse “de la tristeza o el aburrimiento, y la experimentación de los adolescentes con medicamentos de venta libre no es algo nuevo” y por lo tanto, “su popularidad puede dispararse cuando se combina con la capacidad de los jóvenes para transmitir conductas impulsivas o peligrosas en redes sociales”.

Por lo que “la participación en estos retos suele estar impulsada por la necesidad de validación y aceptación propia de la adolescencia. En el entorno digital, esta aprobación llega de forma rápida en forma de ”me gusta” (likes)”, acentúa Partnership To End Adicctions y concluye que “el interés de los adolescentes por los desafíos en redes sociales puede estar vinculado a emociones como la tristeza, el aburrimiento y la rabia. La impulsividad y el deseo de divertirse con amigos son otras de las razones por las que pueden involucrarse en este tipo de dinámicas”.

La Dra. Rachel Docekal, quien es la directora ejecutiva de Hanley Foundation asevera que el reto del Benadryl Challenge “forma parte de un problema mucho mayor que estamos viendo en la cultura juvenil”.

Yockey hace hincapié en que el reto del Benadryl es “un problema de salud pública más amplio”.

Debido a los riesgo que representa este reto viral, tanto en México como en otros países de Latinoamérica, tanto las autoridades de salud como la policía cibernética tiene alertas activas debido a que este el reto del Benadryl suele originar intoxicaciones graves, así como hospitalizaciones por sobredosis y muerte entre los adolescentes.