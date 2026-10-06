Impacto de las tecnologías digitales en la salud de los jóvenes es consecuencia de los modelos de negocio: The Lancet

La serie de artículos, mismos que está firmados por trece expertos internacionales está basada en una revisión de estudios, consideran que las medidas aisladas tales como los límites de edad, no son suficientes por sí mismas para poder enfrentar al riesgo de que los posibles daños digitales que terminan impactando a a la salud. En un texto titulado “Digital technology for health, not harm”, publicado en el sitio web de a revista científica The Lancel el 4 de octubre se indica que actualmente los niños que “nunca han vivido en un mundo sin teléfonos inteligentes y conectividad digital omnipresente, y deben enfrentarse a la humillación y el acoso en línea, a huellas digitales permanentes y a economías de la atención convertidas en armas”. Por lo que The Lancet alerta que la IA generativa “puede alejarnos de la realidad”, brindando “apoyo emocional además de compañía a algunas personas”, a la vez que proveer “nuestras revelaciones más personales a empresas tecnológicas valoradas en billones de dólares”.

“Las tecnologías digitales han conectado al mundo y acelerado el progreso humano; sin embargo, los países ahora deben afrontar el desafío de cómo gobernarlas para aprovechar sus beneficios y proteger a la población de sus daños”, acentúa The Lancet. La Agencia de Noticias EFE señala que de acuerdo a expertos, debido al uso de los medios digitales por parte de los jóvenes así como a las “pruebas emergentes” entorno a sus efectos nocivos, ponen en relieve la importancia de llevar acabo medidas “inmediatas”. Por lo que los expertos hacen un llamado a los gobiernos para exijan a las empresas tecnológicas que colaboren dando los datos sobre “cómo sus funciones afectan a la salud”. Los tres artículos que publicó The Lancet entorno a esta situación son: “The digital determinants of health: a new era for global public health”, “The public health challenges of children’s and adolescents’ digital media use: applying the digital determinants of health as an interpretive framework” y “Governing the digital determinants of health for children and young people: a global public health imperative”, todos ellos fueron publicados el 4 de octubre. The Lancet publica una serie de tres artículos que destacan cómo el impacto de las tecnologías digitales en la salud es consecuencia de los modelos de negocio, las decisiones de diseño y una gobernanza deficiente y no de la fuerza de voluntad individual. De acuerdo con la revista científica esta serie de investigaciones entorno a los determinantes digitales de la salud llegan en un “momento decisivo”; cuando es fundamental “intervenir” para darle “prioridad a la salud” conforme las tecnologías digitales se van integrando “en nuestra vida cotidiana”.

Así mismo, hacen hincapié en las “determinantes digitales” y en como “las condiciones estructurales” pueden afectar “la salud y el bienestar” a través de “infraestructuras mediadas digitalmente”, así como de “modelos de negocio, decisiones de diseño y entornos de información.” Siendo así, resalta The Lancet que “esta definición va más allá de quién tiene acceso a la tecnología y de la capacidad para utilizarla; reconoce que los sistemas digitales están reorganizando fundamentalmente las condiciones y los entornos en los que se determina la salud.” En este sentido, los tres artículos ponen su énfasis en la importancia de incidir en la protección de la salud, misma que “está muy rezagada respecto de la velocidad con la que la tecnología se entrelaza con actividades, instituciones y entornos no digitales”, precisa la revista científica. De esta forma en los tres artículos respaldan una gobernanza que sea coordinada de los sistemas digitales, en donde tanto la salud como la seguridad en línea de los niños y los jóvenes termine siendo en una “prioridad política mundial inmediata”. El entorno digital incluye los contenidos que las personas ven, crean o comparten en línea, así como la plataforma a través de la cual se difunde y el dispositivo utilizado para acceder a él, explica The Lancet. Los autores de esta serie de estudios llevaron acabo un análisis sobre la correlación entre el uso de los medios digitales y los resultados sobre la salud en niños y adolescentes, siendo esta “una población particularmente vulnerable”, Esto se debe a que “atraviesan un rápido desarrollo neurobiológico; las exposiciones comienzan a edades tempranas y pueden tener efectos acumulativos a lo largo de la vida; y los jóvenes tienen un control limitado sobre los sistemas que los afectan”, explica la revista científica. METODOLOGÍA Las serie de investigaciones se basa en 121 revisiones sistemáticas en las que se tomaron en cuenta a cerca de 9 millones de jóvenes. The Lancet indica que “los resultados adversos fueron más frecuentes que los beneficiosos: el 71 % de los hallazgos en niños de 0 a 10 años y el 80 % en adolescentes de 10 a 24 años fueron adversos”. Así también detalla la revista científica que len as asociaciones que fueron “reportadas” son: “peor salud mental y bienestar, emociones y conductas negativas, soledad, menor calidad de vida, problemas de sueño, reducción de la actividad física, obesidad, autolesiones e ideación suicida”.

The Lancet destaca que en lo que se refiere a los riesgos, estos cambiaron de acuerdo a “la etapa del desarrollo, el contenido, el contexto y el patrón de interacción, las circunstancias individuales y el diseño de las plataformas”. No obstante a que se requiere contar con una “evidencia más sólida”, asevera The Lancet, “no podemos esperar a disponer de ella para adoptar medidas preventivas proporcionales”, recalca la revista científica. Ilona Kichksusch, del Laboratorio de Transformaciones Digitales para la Salud (DTH-Lab), dijo a The Lencet que el uso del la tecnología digital ya es parte de la infancia y de la vida de los jóvenes. Asimismo, la experta comentó que los gobiernos “han permitido que las empresas tecnológicas establezcan sus propias reglas, lo que ha dado lugar a modelos de negocio diseñados para captar la atención y recopilar datos, dejando la salud en un segundo plano”. En este sentido, para lograr disminuir el posible riesgo por el uso de las tecnologías tendría que ser impulsando políticas que sean de gran alcance, en las que esté incluido “hacer frente” a las estrategias usadas por las empresas tecnológicas para oponerse a la regulación. “Los datos más valiosos sobre cómo estas plataformas afectan realmente a los usuarios permanecen ocultos dentro de las empresas tecnológicas, lo que limita el escrutinio independiente y frena el progreso científico”, resaltó la investigadora de DTH-Lab Louise Holly. Por su parte, Barbara Prainsack quien es investigadora de la Universidad de Viena aseveró a The Lancet que esas empresas utilizan “un guion bien conocido en los sectores del tabaco y los combustibles fósiles: sembrar dudas, desacreditar a los críticos y presentar la regulación como una amenaza para la libertad”. Kickbusch concluye diciendo que “es posible lograr un mundo digital más saludable para los jóvenes, uno que les permita beneficiarse de las oportunidades que ofrece internet sin un riesgo sustancial para su salud”. Con información de la Agencia de Noticias EFE y The Lancet.