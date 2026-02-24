Lanza Eli Lilly un nuevo formato de KwikPen, un medicamento inyectable contra la obesidad

NUEVA YORK- La farmacéutica estadounidense Eli Lilly lanzó este lunes un nuevo formato para Zepbound, su medicamento contra la obesidad, que permitirá a los pacientes administrarse un mes completo de tratamiento mediante una pluma inyectora desechable.

Este nuevo formato, denominado KwikPen, estará disponible en el mercado estadounidense para pacientes que usen la plataforma digital LillyDirect, el canal de venta de la compañía. El precio parte de 299 dólares mensuales para la dosis más baja, informó la farmacéutica en un comunicado.

Hasta ahora, los pacientes que utilizan Zepbound debían emplear un autoinyector de dosis única cada semana, lo que implicaba usar cuatro dispositivos distintos al mes.

Con la nueva pluma multidosis, podrán administrarse cuatro inyecciones semanales con un solo aparato, reduciendo así el número de dispositivos necesarios.

Lilly también comercializa el fármaco en viales de dosis única, que requieren cargar manualmente el medicamento en una jeringa antes de su aplicación.

