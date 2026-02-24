Lanza Eli Lilly un nuevo formato de KwikPen, un medicamento inyectable contra la obesidad

/ 24 febrero 2026
    Lanza Eli Lilly un nuevo formato de KwikPen, un medicamento inyectable contra la obesidad
    El logo de Eli Lilly & Co. afuera de su sede corporativa en Indianápolis. AP/Darron Cummings
EFE
por EFE

Esta nueva presentación estará disponible en el mercado estadounidense para pacientes que usen la plataforma digital LillyDirect, el canal de venta de la compañía

NUEVA YORK- La farmacéutica estadounidense Eli Lilly lanzó este lunes un nuevo formato para Zepbound, su medicamento contra la obesidad, que permitirá a los pacientes administrarse un mes completo de tratamiento mediante una pluma inyectora desechable.

Este nuevo formato, denominado KwikPen, estará disponible en el mercado estadounidense para pacientes que usen la plataforma digital LillyDirect, el canal de venta de la compañía. El precio parte de 299 dólares mensuales para la dosis más baja, informó la farmacéutica en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: FDA da luz verde al uso del medicamento donanemab de Eli Lilly para tratar el alzhéimer

Hasta ahora, los pacientes que utilizan Zepbound debían emplear un autoinyector de dosis única cada semana, lo que implicaba usar cuatro dispositivos distintos al mes.

Con la nueva pluma multidosis, podrán administrarse cuatro inyecciones semanales con un solo aparato, reduciendo así el número de dispositivos necesarios.

Lilly también comercializa el fármaco en viales de dosis única, que requieren cargar manualmente el medicamento en una jeringa antes de su aplicación.

TE PUEDE INTERESAR: OMS enciende alerta por obesidad infantil y exige reglas en comida escolar

La compañía agregó en el comunicado que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó la ampliación de la etiqueta del medicamento para incluir el uso del dispositivo multidosis.

El lanzamiento se produce en un momento clave para Lilly, que busca consolidar el fuerte crecimiento de Zepbound desde su llegada al mercado a finales de 2023.

El medicamento ha registrado una elevada demanda en el mercado de tratamientos para la pérdida de peso, logrando que la empresa gane cuota frente a su principal competidor, Novo Nordisk.

Eli Lilly reportó unos ingresos de 19,290 millones de dólares en el cuarto trimestre, lo que supone un incremento del 43 % respecto al mismo periodo del año anterior. En ese periodo, la cuota de Lilly ascendió al 60.5%, consolidando su liderazgo frente al 39.1 % de Novo Nordisk.

El medicamento para la diabetes Mounjaro generó 7,410 millones de dólares (un 110% más), mientras que Zepbound registró ingresos por 4,200 millones de dólares solo en Estados Unidos, superando las previsiones de los analistas.

Las acciones de Eli Lilly ganaban este lunes un 3,2 % unos quince minutos después la apertura de Wall Street.

