¿Las redes sociales, acercan o alejan el amor?

ESPAÑA- En la novela romántica ‘Como si al mundo le importara’, “Lía ve por primera vez, en un concierto, a Abel cuando él solo es un cantante sexy y aún no se conocen. Ella sabe, aunque no le encuentra explicación, que va a enamorarse de él”, señala a EFE la autora del libro, Marina Romero, periodista, guionista y escritora. Es que, “como afirma Lía en la novela, al final, de lo que te acuerdas no es de cuándo ellos se fueron de tu vida, sino de cuándo llegaron”, apunta Romero. TE PUEDE INTERESAR: 14 de febrero: rituales sencillos para atraer el amor a tu vida La autora explica que en esta obra de ficción “Lía había prometido al mundo no enamorarse nunca más y hacía más de tres años que no daba un beso de verdad, pero iba a volver a darlo, amando. Abel, quien sabe; seguramente que no, pero ahí estaba, a punto de saltar al vacío”. UNA NOVELA SOBRE EL AMOR EN LAS REDES Romero profundiza con su novela en las aristas emocionales de Lía y Abel, “unos personajes que sin pretenderlo estándeseando amar”, pero su libro también plantea los desafíos del amor en la era de las redes sociales, que juegan un papel clave en el desarrollo de la relación entre los protagonistas de la obra. “Después de conocer a Abel, Lía se pregunta cómo puede volver a verlo. La respuesta consiste en recurrir a Instagram (IG) para buscarlo”, explica la escritora. “Bendito internet, el aliado del contrabando amoroso. ¿Cómo ligábamos antes?”, piensa Lía, que se ha vuelto loca por Abel, solo con verlo cantar en directo y ahora está convencida de que va a haber algo entre ellos. Así que prueba. Comienza clicando en SEGUIR, en la página de perfil de Abel en la red social.

Después “todo ocurre demasiado rápido. Él acepta y comienzan a hablar”, según este relato romántico. ROMANCES LITERARIOS QUE REFLEJAN EL MUNDO DE INSTAGRAM “A partir de ahí, las redes serán las aliadas de Lía, pero también su verdugo: su vida transcurrirá entre ‘dobles check’, horas de conexión, etiquetados, iconos, vistos, estados...”, según Romero, que desvela a EFE algunos apuntes de la trama. Así, a través de Instagram, “la protagonista entra en un estado para el que no hay palabra en el diccionario: ‘esperante, esperadora’ (la persona que espera que llegue un mensaje en una RR.SS.). Vivirá instalada en esa ansiedad de niña enamorada, aunque le había prometido al mundo no enamorarse más... como si al mundo le importara”, prosigue Romero. TE PUEDE INTERESAR: Parejas híbridas, entre personas y programas robot una tendencia en aumento “Lía, la protagonista de esta novela, pasa a ser el tipo de persona que se enamora hasta más no poder más... y las redes sociales van a jugarle una mala pasada”, según puntualiza. “Al principio las redes son sus nuevas amigas: son mirillas por las que poder espiar al chico que le gusta, son delatoras de todo cuanto él hace, son las confidentes que le dicen dónde está, con quién... y son el medidor de su interés por ella en cada ‘story´ (contenido que dura 24 horas en Instagram) que él suba, en cada foto, en cada mensaje que Lía y Abel se crucen...” añade. ‘CLIC A CLIC ’, DE LA PASIÓN A LA OBSESIÓN “Pero poco a poco y casi sin darse cuenta, la obsesión seguirá creciendo hasta incluso hacerle daño, hasta convertirla en una mujer insegura, frágil, infantil, a la que no le gusta el amor”, revela la autora.

“Lo único que le calma esa ansiedad de la distancia virtual, el desapego ‘online’, es volver a verlo. Cuando Lía vuelve a encontrarse con Abel en carne y hueso, todo vuelve a recolocarse. Y entonces respira tranquila”, describe Romero, en un relato literario que refleja lo que experimentan algunos usuarios que acuden a las redes social en busca de amor. EL AMOR, A UN “SWIPE” DE DISTANCIA Por su parte, la periodista y escritora Marita Alonso, especializada en estilo de vida, tendencias, cultura pop y relaciones, analiza el papel de las RR.SS. en la creación y el desarrollo de los vínculos amorosas desde una perspectiva más sociológica. Alonso es autora del libro ‘La Venus del smartphone’, donde disecciona el impacto real de Tinder y otras ‘apps’ de citas en nuestra vida íntima, como usuaria de estas plataformas y como analista del comportamiento contemporáneo, analizando la gran contradicción de que “nunca hemos tenido más posibilidades de encontrar pareja... y nunca ha sido tan difícil”.