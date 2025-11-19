Black Friday en Liverpool: Conoce las ofertas y los horarios en los que estará vigente

El Black Friday Liverpool 2025 será una de las jornadas de ofertas más esperadas del año, ideal para adelantar tus compras navideñas o adquirir ese producto que llevas meses deseando. Si quieres llevarte las mejores promociones, es clave conocer los horarios, los beneficios disponibles y los tipos de productos que entrarán en descuento. Aquí te compartimos una guía completa para que no se te escape nada. TE PUEDE INTERESAR: Black Friday México 2025: fechas, horarios y las tiendas que ya confirmaron su participación Este año, el Black Friday tendrá lugar el 28 de noviembre de 2025, y en Liverpool comenzará oficialmente a las 11:00 a. m., tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea. Es importante considerar que los horarios pueden variar según la sucursal, por lo que se recomienda revisar previamente la disponibilidad de la tienda que planeas visitar. Si prefieres evitar filas y acelerar tu compra, la tienda en línea de Liverpool también activará sus descuentos a partir de esta misma hora. Ofertas destacadas para este Black Friday

Liverpool prepara cada año una selección especial de promociones, y para 2025 no será la excepción. Entre las categorías más buscadas se encuentran: Electrónicos, ideales para renovar tu celular, computadora o pantalla. Moda para mujer, hombre y niños, con descuentos perfectos para actualizar tu guardarropa. Hogar y decoración, una oportunidad para transformar tus espacios a precios más accesibles. Juguetes, una categoría clave para adelantar los regalos navideños. Además, Liverpool impulsa el uso de Liverpool Pocket, su aplicación oficial que permite acceder a las promociones desde tu celular y recibir notificaciones en tiempo real sobre nuevas ofertas. Seguir sus redes sociales también es una manera eficaz de mantenerte informado sobre descuentos exclusivos y productos destacados.