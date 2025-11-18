Black Friday México 2025: fechas, horarios y las tiendas que ya confirmaron su participación

Este año, el Black Friday se celebrará oficialmente el viernes 28 de noviembre de 2025 , pero muchas tiendas en México extenderán las promociones desde uno o dos días antes con la intención de adelantarse a la competencia. Algunas marcas también programan ventas nocturnas , liberan códigos de descuento desde las primeras horas de la madrugada o anuncian “ofertas relámpago” que solo duran minutos.

El Black Friday 2025 en México está a punto de iniciar una de las temporadas más intensas para los compradores que buscan descuentos reales , ofertas limitadas y productos de temporada a precios irresistibles. Aunque este evento nació en Estados Unidos, en México se ha convertido en una fecha clave para adquirir tecnología, moda, electrodomésticos y servicios digitales con precios que difícilmente se repiten en el año.

Además, diversas plataformas de comercio electrónico activarán sus precios especiales desde el jueves 27 de noviembre, invitando a los usuarios a tener listas sus cuentas, métodos de pago y carritos para aprovechar cada oferta sin contratiempos.

Tiendas que participarán en el Black Friday 2025

Aunque cada año más empresas se suman, varias cadenas ya confirmaron su participación con descuentos en todas sus categorías. Entre las más destacadas se encuentran:

1. Amazon México

Lidera las ventas del Black Friday por su variedad y entregas rápidas. Se esperan rebajas significativas en smartphones, pantallas, bocinas inteligentes, laptops y videojuegos.

2. Walmart y Bodega Aurrera

Ofrecerán promociones tanto en tienda física como en línea en productos de electrónica, hogar, línea blanca, artículos de limpieza y juguetes.

3. Liverpool y Suburbia

Estas tiendas departamentales suelen lanzar descuentos fuertes en moda, calzado, perfumes, accesorios y artículos premium. También implementan meses sin intereses y envío gratis en compras seleccionadas.

4. Mercado Libre

Una plataforma clave para el Black Friday en México. Se contemplan descuentos en categorías como tecnología, electrodomésticos, herramientas y productos para el hogar, además de envíos acelerados con Mercado Envíos Full.

5. Coppel, Elektra y Sears

Participarán con rebajas en electrónica, ropa, motos, muebles y sistemas de pago accesibles que permiten adquirir productos de manera inmediata.

Recomendaciones para aprovechar mejor las ofertas

Para obtener el máximo beneficio, es fundamental comparar precios, revisar la reputación de los vendedores y activar alertas en las tiendas en línea. También es importante verificar políticas de devolución, disponibilidad de garantía y condiciones de envío, especialmente en productos de alto valor como tecnología o electrodomésticos.

El Black Friday 2025 en México promete ser uno de los más competitivos y con mayor participación del comercio digital, por lo que prepararse con anticipación puede marcar la diferencia entre una buena compra y una oportunidad perdida.