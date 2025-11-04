Buen Fin 2025: el SAT te premia con hasta $250 mil pesos por usar tu tarjeta

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció oficialmente el Sorteo del Buen Fin 2025, un incentivo que busca premiar a los consumidores y comercios formales que realicen compras con tarjetas bancarias durante esta esperada temporada de descuentos. En esta edición, los participantes podrán ganar hasta $250 mil pesos sin necesidad de registrarse, simplemente pagando sus compras de manera electrónica.

Para entrar automáticamente al sorteo del SAT del Buen Fin 2025, los consumidores solo deben realizar una compra mínima de $250 pesos con tarjeta de crédito o débito entre el 13 y el 17 de noviembre.Según Andrea Hernández Xoxotla, representante del SAT, “desde 250 pesos puedes ganar el premio mayor o 20 mil pesos”. Todas las operaciones que cumplan con los requisitos entrarán de forma automática al sorteo, sin registros adicionales ni formularios.

El SAT informó que en esta edición la bolsa total de premios asciende a 500 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

400 millones de pesos para consumidores.

100 millones de pesos para comercios participantes.

Entre los premios más destacados se encuentran:

1 premio mayor de $250,000 pesos para consumidores.

Más de 321,000 premios adicionales que van desde $500 hasta $20,000 pesos.

1 premio de $260,000 pesos para comercios registrados.

1,000 premios de $20,000 pesos para establecimientos ganadores.

El sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas, en las oficinas centrales del SAT en la Ciudad de México. Los ganadores se publicarán en el portal oficial del SAT, y los premios se depositarán directamente en la tarjeta con la que se realizó la compra.

Si eres consumidor:

Compra por mínimo $250 pesos con tarjeta bancaria.

Realízala entre el 13 y 17 de noviembre de 2025.

Asegúrate de hacerlo en comercios participantes del Buen Fin.

Si eres comercio:

Estar registrado en el portal oficial del Buen Fin.

Tener RFC activo, buzón tributario habilitado y opinión de cumplimiento positiva.

Aceptar pagos con tarjeta mediante terminal bancaria.

El SAT destacó que el objetivo del sorteo es impulsar el uso de medios electrónicos, fomentar la economía formal y recompensar a los contribuyentes cumplidos durante el Buen Fin 2025.