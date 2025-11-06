Buen Fin 2025: Estas son las tiendas que NO participarán en las ofertas oficiales

El Buen Fin 2025 está cada vez más cerca y con él llegan las esperadas rebajas y promociones que millones de mexicanos esperan durante todo el año. Sin embargo, antes de dejarte llevar por los anuncios y las “ofertas irresistibles”, es importante saber qué tiendas realmente participan en el programa oficial y cuáles no forman parte de esta iniciativa respaldada por la Profeco.

TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM

Aunque la mayoría de los comercios se suman al evento con descuentos verificados, no todos los establecimientos deciden hacerlo. Algunos optan por lanzar promociones independientes, sin supervisión de Profeco, o simplemente prefieren no ofrecer rebajas durante esas fechas.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento en el portal oficial del Buen Fin, las siguientes tiendas y establecimientos no aparecen registradas en el programa:

- Starbucks

- Burger King

- Cinemex

- Domino’s Pizza

- Oxxo

- Apple Store

Esto significa que sus promociones no estarán reguladas, por lo que es recomendable verificar directamente en sus canales oficiales si ofrecerán descuentos por cuenta propia.

¿Cómo saber si una tienda participa en el Buen Fin?

Para evitar confusiones y posibles fraudes, el gobierno de México habilita cada año un buscador oficial de comercios participantes. Allí puedes comprobar si la tienda donde planeas comprar está inscrita oficialmente en el programa.

Sigue estos pasos para consultarlo:

1. Ingresa al sitio web oficial de El Buen Fin.

2. Localiza el apartado “Buscador de comercios participantes”.

3. Escribe el nombre de la tienda o marca que te interesa.

4. Haz clic en “Buscar” y revisa si aparece en los resultados.

Si la tienda no figura en el listado, significa que no participa oficialmente, por lo que sus ofertas no están bajo supervisión de Profeco.

¿Cuándo será el Buen Fin 2025?

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, extendiéndose por cinco días debido al megapuente por la Revolución Mexicana. Según Mauricio Puente Quevedo, presidente de Concanaco-Servytur, esta será la edición más larga hasta ahora, lo que permitirá a los consumidores comparar precios y planificar mejor sus compras.

Antes de aprovechar las rebajas, recuerda: verifica las tiendas participantes, compara precios y compra de manera inteligente. Así disfrutarás del Buen Fin sin riesgos ni gastos innecesarios.