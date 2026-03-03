Burbujas en la orina: cuándo preocuparte y qué comer para proteger tus riñones

Las burbujas o espuma en la orina suelen generar inquietud inmediata. Aunque en muchos casos se trata de un fenómeno inofensivo, también puede ser una señal temprana de alteraciones en los riñones.

Estos órganos cumplen funciones esenciales: filtran desechos, regulan líquidos, equilibran minerales y contribuyen al control de la presión arterial. Por eso, entender qué significa la espuma en la orina y cómo apoyar la salud renal desde la alimentación permite tomar decisiones oportunas.

¿Qué significa la espuma en la orina?

No toda espuma indica enfermedad. Existen causas benignas que explican este fenómeno:

- Velocidad del chorro: Cuando la orina cae con fuerza en el agua del inodoro, puede generar burbujas que desaparecen rápidamente.

- Deshidratación: Una orina más concentrada tiende a producir espuma ligera que se disipa en pocos segundos.

Sin embargo, cuando la espuma es espesa, persistente y aparece en cada micción, puede estar relacionada con proteinuria, es decir, la presencia de proteínas en la orina. Normalmente, los riñones impiden que las proteínas pasen al filtrado urinario. Si esto ocurre, la tensión superficial cambia y se produce una espuma más densa, similar a clara de huevo batida, que tarda varios minutos en desaparecer.