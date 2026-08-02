Camote: el tesoro dulce que conquistó el mundo

Camote: el tesoro dulce que conquistó el mundo

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Amanda Covarrubias
por Amanda Covarrubias

Un tubérculo originario de América con más de 5,000 años de historia, destaca por su alto valor nutricional, versatilidad culinaria y perfecto maridaje con la cocina de parrilla

Vida
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Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla.

Hay ingredientes que han acompañado a la humanidad durante siglos y que, a pesar de su enorme valor nutricional y gastronómico, muchas veces pasan desapercibidos. Uno de ellos es el camote (Ipomoea batatas), un tubérculo de sabor dulce, textura cremosa y una extraordinaria versatilidad en la cocina.

LA ODISEA DEL CAMOTE, DESDE AMÉRICA

Aunque muchas personas creen que proviene de Asia por su gran consumo en países como Japón o China, la realidad es que el camote es originario de América tropical, particularmente de la región comprendida entre el sur de México, Centroamérica y parte de Sudamérica. Existen evidencias arqueológicas que indican que era cultivado hace más de 5,000 años por culturas prehispánicas.

En México, el camote formó parte de la alimentación de pueblos como los mayas y mexicas, quienes lo apreciaban por su capacidad de almacenarse durante largos periodos y por ser una excelente fuente de energía. Su nombre proviene del náhuatl camotli, palabra que con el tiempo evolucionó hasta el término que utilizamos actualmente.

$!Sin duda, el camote es un ingrediente que sabe conquistar el paladar, siendo el complemento o el protagonista de las recetas.
Sin duda, el camote es un ingrediente que sabe conquistar el paladar, siendo el complemento o el protagonista de las recetas. MAGNIFIC

Tras la llegada de los españoles en el siglo XVI, el camote cruzó el océano junto con otros grandes productos americanos como el maíz, el chile y el jitomate. En poco tiempo llegó a Filipinas, China, Japón y diversas regiones de África, donde encontró condiciones ideales para su cultivo y terminó convirtiéndose en un alimento básico para millones de personas.

PRODUCCIÓN Y OTRAS COMPETENCIAS

Actualmente China es el mayor productor mundial, seguido por varios países asiáticos y africanos, mientras que en México continúa cultivándose principalmente en Puebla, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Michoacán y algunas regiones del norte del país.

Además de su delicioso sabor, el camote destaca por su impresionante aporte nutricional. Es rico en carbohidratos complejos que proporcionan energía de manera gradual, contiene abundante fibra que favorece la digestión, es una excelente fuente de vitamina A gracias a su contenido de betacarotenos —especialmente las variedades de pulpa naranja—, aporta vitamina C, vitaminas del complejo B, potasio, manganeso y antioxidantes naturales que ayudan a proteger nuestras células.

LAS VENTAJAS DEL CAMOTE Y COCCIÓN

Una de las grandes ventajas del camote es su versatilidad. Puede prepararse hervido, al vapor, frito, rostizado, al horno, a la parrilla o incluso incorporarse en panes, purés, postres y ensaladas. Cuando se cocina lentamente sobre brasas o en horno, sus azúcares naturales se caramelizan, desarrollando aromas y sabores que recuerdan al caramelo, la miel y las nueces.

En la cocina de parrilla, el camote es un acompañamiento extraordinario para carnes ahumadas, cortes de res, cerdo, pollo o pescados, ya que su dulzor natural equilibra perfectamente los sabores intensos del carbón y del humo. Su creciente popularidad también se debe a que posee un índice glucémico moderado cuando se cocina al vapor o asado y se consume con fibra y proteína, lo que ayuda a mantener una liberación más estable de energía.

$!En México, el camote formó parte de la alimentación de pueblos como los mayas y mexicas.
En México, el camote formó parte de la alimentación de pueblos como los mayas y mexicas. MAGNIFIC

Hoy el camote representa el encuentro entre tradición y cocina contemporánea. Es un ingrediente humilde que ha recorrido continentes, alimentado civilizaciones y conquistado las mesas de chefs de todo el mundo. En cada bocado encontramos historia, cultura y el legado agrícola de nuestros pueblos originarios.

RECETA DE HOY: CAMOTE ASADO CON ADEREZO DE QUESO DE CABRA

Ingredientes para 6 porciones

Para el camote:

* 6 camotes medianos (aprox. 250 g cada uno)

* 3 cucharadas de aceite de oliva

* 2 cucharaditas de sal de grano

* 1 cucharadita de pimienta negra recién molida

* 1 cucharadita de paprika ahumada

* 1 cucharadita de tomillo fresco

Para el aderezo de queso de cabra:

* 250 g de queso de cabra suave

* 200 g de yogur griego natural

* 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

* Jugo de 1 limón

* 1 cucharada de miel de abeja

* 1 diente de ajo finamente rallado

* Sal al gusto

* Pimienta al gusto

Para decorar:

* Nuez pecana tostada y picada (al gusto)

* Cebollín finamente picado (al gusto)

* Hojas de tomillo fresco (al gusto)

* Ralladura de limón (al gusto)

* Miel de abeja (opcional, al gusto)

$!Además de su delicioso sabor, el camote destaca por su impresionante aporte nutricional.
Además de su delicioso sabor, el camote destaca por su impresionante aporte nutricional. MAGNIFIC

Preparación:

1. Lava perfectamente los camotes y sécalos sin retirar la cáscara.

2. Úntalos con aceite de oliva y sazónalos con sal, pimienta, paprika y tomillo.

3. Colócalos en la parrilla a fuego indirecto o en horno precalentado a 200 °C durante 50 a 70 minutos, hasta que estén completamente suaves al insertar un cuchillo.

4. Mientras tanto, mezcla el queso de cabra, el yogur griego, el aceite de oliva, el jugo de limón, la miel y el ajo hasta obtener un aderezo cremoso. Ajusta de sal y pimienta.

5. Abre ligeramente cada camote y aplasta un poco el interior con un tenedor.

6. Agrega una generosa cucharada del aderezo de queso de cabra.

7. Finaliza con nuez tostada, cebollín, tomillo fresco, ralladura de limón y, si deseas un toque más dulce, unas gotas de miel.

Si preparas el camote directamente sobre brasas de leña de mezquite o encino, obtendrás un ligero sabor ahumado que combina de forma espectacular con la acidez del queso de cabra. Acompaña este platillo con una ensalada fresca de arúgula o espinaca y tendrás una guarnición elegante, nutritiva y perfecta para cualquier parrillada.

Porque en la parrilla no todo gira alrededor de la carne; los vegetales también pueden convertirse en los verdaderos protagonistas del fuego. Gracias por leer el sabor. Y tú... ¿Con todo, güerito?

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Amanda Covarrubias

Amanda Covarrubias

Chef y Grill Master, egresada de Cooking and Hospitality Institute Chicago. Capitana del Equipo Femenino de Parrilla de México “Las norteñas”, logrando triunfos a nivel nacional e internacional. Mezcallier, Mixóloga y apasionada de la filosofía. Resumiendo su experiencia, toda una gastrónoma en la extensión de la palabra.

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