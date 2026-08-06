Cannabis en mascotas: beneficios y riesgos que debes conocer

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    Cannabis en mascotas: beneficios y riesgos que debes conocer
    Los veterinarios recomiendan no automedicar a las mascotas con productos derivados del cannabis. VANGUARDIA

Aunque el cannabis ha mostrado beneficios para tratar dolor, inflamación y otros padecimientos en animales, expertos recomiendan emplearlo únicamente bajo vigilancia profesional

Desde hace años, en la medicina se ha manifestado una controversia respecto a los usos del cannabis para aliviar algunos padecimientos. Recientemente, se ha difundido una nueva área de tratamiento con esta sustancia, en beneficio de los seres sintientes. Si bien los procedimientos con cannabis continúan generando más preguntas que respuestas, la verdad es que se ha visto un beneficio que alivia dolores. Sin embargo, también está el riesgo de su uso sin la supervisión de un especialista.

Mish Castillo, médico veterinario, declaró a El Heraldo de México que, aunque esta sustancia puede ser un complemento valioso para tratar algunas enfermedades, su aplicación debe estar estrictamente monitoreada por profesionales para asegurar la salud, especialmente de los animales.

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Ante esta revolución con el cannabis, es importante señalar que sus propiedades medicinales no deben considerarse una solución universal y permanente, sino que se trata únicamente de una herramienta terapéutica que requiere un diagnóstico preciso.

PADECIMIENTOS Y SÍNTOMAS QUE EL CANNABIS PUEDE AUXILIAR

El especialista en animales considera que esta herramienta puede ser útil en el manejo de estas condiciones:

* Dolor.

* Inflamación.

* Epilepsia.

* Secuelas derivadas del moquillo.

* Ansiedad y miedo derivados del ruido de la pirotecnia.

* Afecciones en la piel.

* Problemas del sistema digestivo.

* Padecimientos óseos.

* Dolor articular.

* Manejo de la diabetes.

“No quiere decir que cure el cáncer, sino que nos ayuda a combatirlo y a tratar muchos otros problemas como la epilepsia o las secuelas del moquillo, que dejan tics o movimientos involuntarios”, señaló el especialista al diario citado.

RIESGOS Y TOXICIDAD DEL CANNABIS EN MASCOTAS

La American Veterinary Medical Association (AVMA) indica que los casos veterinarios de intoxicación por cannabis en perros suelen deberse a la exposición a comestibles de marihuana. “En estos casos, pueden estar presentes otros ingredientes tóxicos, como chocolate, pasas o xilitol, lo que empeora el pronóstico”, señala una publicación de la entidad. Sin embargo, hay que considerar que, en el caso de los felinos, estos pueden ingerir directamente la planta.

En Estados Unidos se ha observado una amplia gama de signos clínicos asociados a este tipo de exposición. Si en casa se utilizan productos derivados del cannabis o que tienen este componente, hay que saber cómo identificar si los animales de compañía presentan cuadros de intoxicación.

Un síntoma clásico es un perro deprimido o atáxico que gotea orina. De acuerdo con la AVMA, se han reportado varias muertes por toxicidad del cannabis, aparentemente como consecuencia de complicaciones como la broncoaspiración.

Si existe la sospecha de que la mascota ha estado expuesta, se debe consultar inmediatamente a un veterinario para obtener atención especializada.

(Con información de El Heraldo de México)

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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