Hasta las gomitas están a dieta

Por: Ella Quittner

A principios de mayo, Chelsea McPherson estaba eufórica cuando entró al Trader Joe’s en Orem, Utah, y vio un mostrador de gusanos de gomita agridulces. Llevaba tres días buscando el nuevo producto. Tomó dos paquetes. “Inmediatamente, los ojos del cajero se abrieron de par en par”, dijo McPherson, de 38 años.

Trader Joe’s incluye la fibra de dextrina de tapioca resistente como el primer ingrediente del dulce. Una porción de ocho piezas contiene solo 35 calorías, pero aporta 14 gramos de fibra. “Si no lo supieras y te comieras una bolsa entera”, le había advertido el cajero, “probablemente tendrías problemas”.

Lejos de salir corriendo de la tienda gritando, McPherson estaba encantada. Abrió de inmediato un paquete en su auto, pero se limitó a solo un par de gusanos, para asegurarse de que no la hicieran “arrepentirse de sus decisiones”, dijo. Pero a McPherson, un ama de casa y madre de cinco hijos, las amó tanto que desde entonces las ha comprado decenas de veces y guarda un paquete en su mesita de noche.

Las gomitas son solo un ejemplo de los dulces comercializados como “saludables” que están inundando los pasillos de las tiendas y las redes sociales con promesas de ingredientes reconocibles, menos azúcar o beneficios nutricionales. Los dulces de dieta, ya sea que se promocionen como “mejores para ti” o “funcionales”, han dejado de limitarse a supermercados y tiendas de conveniencia para llegar a gimnasios y tiendas de suplementos, desdibujando la línea entre una barra de proteína y un gusto indulgente.

Fue el alegre empaque rojo de los Protein NomNoms de Tandy Chocolate lo que primero llamó la atención de Zack Baker, de 33 años, mientras hacía compras en un Costco en Harrisonburg, Virginia. Eso, y la palabra “proteína” en letras mayúsculas.

En los últimos años, se ha esforzado por cambiar sus hábitos de consumo de dulces. Ha probado los “Gummy Cruncheez” de Rotten —“gomitas Nerds más saludables”, como los describió— hechos de fibra vegetal soluble, alulosa (un edulcorante bajo en calorías) y una gran cantidad de otros ingredientes que ameritarían una explicación de Bill Nye. Ha probado las estrellas de gomita Better Sour, que vienen en sabores como maracuyá, guayaba y lima calamansi. Y ha probado los Hormbles Chormbles, un “dulce de proteína” que Willy Wonka podría fabricar si se volviera fanático de la creatina.

La bolsa grande de Protein NomNoms de Baker, por su parte, desapareció en una semana.

Los efectos en cadena de la doctrina Hagamos a Estados Unidos saludable de nuevo (MAHA por su sigla en inglés) y la ubicuidad de los GLP-1 han inspirado el cambio de hábitos de muchos consumidores hacia los dulces “funcionales”, dulces que afirman ofrecer algún beneficio adicional. Y dada la explosión en línea de consejos de nutrición a menudo dudosos, muchos estadounidenses creen que no están haciendo lo suficiente por su salud, dijo Lisa Moskovitz, dietista y propietaria de New York Nutrition Group. “La gente se desespera más por encontrar soluciones rápidas a por qué se sienten como se sienten”, dijo.

Los dulces funcionales que ofrecen un beneficio como la proteína añadida, dijo Moskovitz, pueden ser menos fáciles de digerir que, digamos, la proteína presente de forma natural en el pollo. Y, añadió, uno debe considerar qué nutrientes se pierden al consumir dulces de proteína en lugar de un alimento integral rico en proteínas. “Mi preocupación viene de: ¿Se verá esto como un bocadillo saludable?”, dijo. “La realidad es que no. Los alimentos integrales tienen mucho más valor nutricional”.

Pop Up Groce, una tienda en el West Village de Manhattan, se especializa en bienes de consumo envasados dirigidos a compradores preocupados por su salud y ofrece una variedad de dulces de dieta. La omnipresente obsesión de Estados Unidos con la dieta y la longevidad ha coincidido con la economía “en forma de K”, una bifurcación de la riqueza y el gasto, para posicionar a estos dulces alternativos como “bienes de lujo accesibles”, como lo expresó Emily Schildt, la fundadora de la tienda.

Para algunos, eso transforma los dulces de un hábito irreflexivo a una cuestión de identidad. Los dulces de Pop Up Grocer son a la vez “indulgentes” y “tienen un precio de pequeño antojo”, dijo, lo que anima a los clientes a ser reflexivos en su elección. “Si vas a comprar algo de mi tienda a un precio prémium, probablemente vas a querer compartirlo y hablar de ello, así que es como: ‘¿Cuál es el producto que quiero comprar que dice algo sobre mí?’“

Antes de la avalancha de “dulces funcionales”, había dulces “mejores para ti” en abundancia.

Marcas “mejores para ti” como Unreal Snacks han atraído a los consumidores que compran a granel durante al menos una década. El producto más popular de la empresa, una barra de dulce de chocolate negro con coco, tiene solo tres ingredientes que incluso un niño victoriano podría entender: coco orgánico, jarabe de yuca orgánico y chocolate negro. SmartSweets, que anuncia la ausencia de edulcorantes artificiales, pronto le siguió con productos en el lado gomoso y agridulce del espectro de los dulces.

“El consumidor estadounidense ha seguido exigiendo más y mejor de sus compras de alimentos y bebidas, especialmente en los últimos cinco años”, dijo Kevin McCarthy, el director ejecutivo de Unreal Snacks.

Con el tiempo, las marcas tradicionales de dulces se pusieron al día. En 2021, The Hershey Company adquirió Lily’s, una marca de chocolate baja en azúcar, y anunció un relanzamiento de las cazuelitas de crema de cacahuate Reese’s sin azúcar, Twizzlers y otros dulces con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes diabéticos.

“El enfoque bajo en azúcar se sentía como si fuera solo la mitad de la historia”, dijo Jared Smith, un fundador de Hormbles Chormbles. Smith, de 40 años, también fue uno de los creadores de la empresa de barras de proteína RXBar, que se vendió a Kellogg por 600 millones de dólares en 2017. Mientras vendía barras de proteína de alimentos integrales, seguía buscando los bocadillos nutricionalmente vacíos de su juventud. La base de clientes de Hormbles Chormbles está sesgada hacia las mujeres de la generación Z y milénials, dijo, así como a los usuarios de GLP-1 y a los fanáticos de la proteína que descubren el producto en sus gimnasios.

Después de ver a Hormbles Chormbles por todas las redes sociales, Mary-Reagan Keeter, una mujer de la generación Z, finalmente tomó una barra en un Target en Mount Pleasant, Carolina del Sur, a pesar de cierta sorpresa por el precio. Una barra crujiente de crema de cacahuate de 30 gramos, que contiene 10 gramos de proteína y cero gramos de azúcar, se vende por 3,29 dólares en Target.com. (Una barra de 43,9 gramos de chocolate de leche de Hershey’s cuesta más de 1 dólar menos).

Keeter, de 24 años, trabaja en publicidad en redes sociales y atribuye gran parte de este renacimiento del pasillo de los dulces a la proliferación de la cultura del gimnasio en internet. “Ver a todos estos influencers y personas famosas subir a la alfombra roja y verse flacos como un palo”, dijo, “te hará pensar mucho cuando entres al supermercado para elegir un antojo”.

McPherson, la madre en Utah, ha acumulado un tesoro de gusanos de gomita con fibra de Trader Joe’s para aguantar hasta que la empresa los reabastezca más adelante este verano. Más que nada, dijo, los dulces dietéticos son simplemente divertidos. “Si encuentro una gomita o una barra de chocolate que me dé alegría”, dijo, “pienso: ‘absolutamente’. Debería haber momentos de pequeña alegría todos los días”.