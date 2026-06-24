Chatbots de IA llegan a las citas y se convierten en el Cyrano moderno de los solitarios

NUEVA YORK- Marie Lansley empezó hace poco un nuevo trabajo en una nueva ciudad mientras buscaba una nueva pareja. En sus intentos por salir con alguien, la recién llegada a San Francisco contó que ha “probado de todo”, incluido un poco de ayuda de la inteligencia artificial. En los hechos, los chatbots de IA se han convertido, para ella y para muchos otros, en entrenadores de citas y expertos en relaciones.

Lansley, de 36 años, consulta chatbots de IA para que la ayuden a iniciar conversaciones, algo que, según comentó, le resulta difícil en las aplicaciones de citas pese a sentirse cómoda haciéndolo en persona. Aunque se muestra optimista sobre las posibilidades, reconoce la incongruencia entre el arte del romance y la precisión de la tecnología. “Estoy abierta a que la IA encuentre al amor de mi vida, pero tampoco estoy totalmente convencida de que pueda hacerlo”, afirmó. “La IA es excelente para hacer que las citas sean más eficientes. Pero la química, esa siempre va a ser analógica”. Quienes adoptan la IA han usado la tecnología de distintas maneras para encontrar el romance. Algunos recurren a servicios de emparejamiento con IA. Otros utilizan herramientas de IA para ayudar a construir sus perfiles de citas. Pero la forma más común es valerse de chatbots para redactar mensajes a posibles coincidencias e interpretar los mensajes que reciben.

Lansley alterna entre ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic. Otros recurren a Grok, de Elon Musk y X, a Gemini de Google y a otros chatbots. Las aplicaciones de citas y las empresas de IA están apostando por ello. ChatGPT y Gemini han publicado contenido en TikTok en el que muestran el asesoramiento sobre relaciones de sus chatbots, personalizado y cargado de personalidad. “Claude es el nuevo Cyrano”, señaló la coach de citas Carey Gaynes, en referencia a la obra francesa del siglo XIX “Cyrano de Bergerac”, en la que el personaje homónimo es la mente detrás de las palabras románticas de otro hombre. “Estás usando una voz que no es la tuya”. Gaynes indicó que ha oído hablar de personas de todas las edades que recurren a la tecnología, tanto por su base de clientes como por sus seguidores en su canal de YouTube, Coffee with Carey. Ve cómo podría ser útil para las citas, pero, como a muchas otras personas, le preocupa la dependencia excesiva. Como el lugar común que se usa para describir más de un arreglo moderno de citas, el tema se complica cuando se trata de lo que la gente siente sobre el papel de la IA en el romance. Hay un abanico de entusiasmo, resistencia y escepticismo. LA IA ESCRIBE FRASES PARA ROMPER EL HIELO, OFRECE CONSEJOS Y FORMA PAREJAS Lansley comentó que le ha sorprendido cómo los chatbots pueden parecer mostrar inteligencia emocional. Al hacer una llamada de incorporación con el intermediario de IA en la aplicación Known, explicó que las preguntas que le hizo el bot iban “uno o dos niveles más a fondo” que las preguntas tradicionales de las aplicaciones de citas y parecía esforzarse por mostrar empatía. Eso no necesariamente produce mejores resultados: su primera coincidencia no fue la indicada.

Mason Naung, un estudiante de 25 años de Los Ángeles, dijo que no usa chatbots para obtener ideas de mensajes, pero que ve el beneficio para “romper el hielo” durante el diálogo inicial con alguien.