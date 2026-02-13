Nuevas flechas digitales de Cupido, la tecnología modifica la forma en cómo nos relacionamos

ESPAÑA- Cupido, el mitológico dios del amor y el deseo amoroso, representado como un niño alado o ángel, cuyo poder radicaba en las flechas que disparaba (las doradas eran capaces de encender el amor en quien las recibiera), hoy lanza saetas digitales. El emparejamiento de dos personas incluye dosis de azar, encuentros fortuitos y conexiones inesperadas, pero en la era de las interacciones virtuales, la inteligencia artificial (IA), los algoritmos y las aplicaciones y webs de citas, las tecnologías digitales ayudan a que el proceso de formación de una pareja se produzca en un entorno más seguro y dinámico, según los especialistas The Valley Business & Tech School (TVB&TS). TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué el 14 de febrero es considerado el Día del Amor? Estas tecnologías basadas en el procesamiento y análisis inteligente de enormes cantidades de datos informáticos (Big Data o macrodatos) “están transformando la forma en que las personas se conocen y forman una pareja”, señala Lucía Palma, gerente de comunicaciones en TVB&TS, institución educativa especializada en tecnología y negocios Palma señala que “millones de personas acceden cada día a aplicaciones (‘apps’) y sitios web de citas, con el objetivo de encontrar una relación de pareja estable”. Añade que “estas plataformas siguen siendo herramientas clave para conocer gente nueva, fomentar la extroversión, mejorar las habilidades sociales y fortalecer la confianza en uno mismo en un entorno cada vez más conectado”. Señala que “la IA está transformando la búsqueda de relaciones de pareja en el ámbito digital, ya que, al analizar patrones de comportamiento y preferencias, puede sugerir con mayor precisión posibles parejas que sean mutuamente compatibles”.

"Al mismo tiempo, la capacidad de esta tecnología para detectar perfiles falsos en las plataformas de Internet, en base al análisis de actividades sospechosas, ha reforzado la ciberseguridad y reducido el riesgo de fraudes y engaños", asegura Palma. Asimismo, la IA facilita la conexión entre usuarios y mejora la experiencia dentro de las plataformas, por medio de asistentes virtuales y 'chatbots' que ayudan a iniciar y mantener conversaciones con sugerencias personalizadas, según explica. Por otra parte, las herramientas informáticas de optimización de perfiles permiten a los usuarios proyectar una imagen más atractiva y auténtica, aumentando sus posibilidades de éxito", añade Palma Aclara, no obstante que "la IA puede ayudar a tomar mejores decisiones y a conectar con personas más afines, pero el vínculo emocional sigue siendo algo genuino que depende de nuestra capacidad de empatía y compromiso". "Si se usan con inteligencia y de un modo consciente, las tecnologías digitales facilitan el encuentro del amor y contribuyen a que las relaciones sean más compatibles, sólidas, seguras y satisfactorias", reafirma. Palma informa que los expertos de The Valley están analizando cómo están cambiando las nuevas tecnologías digitales en la búsqueda de pareja, y han identificado cuatro tendencias destacadas. CREACIÓN DE PAREJAS PREDICTIVA "Las 'apps' de citas ya no se limitan a filtrar por edad o ubicación. Ahora, los algoritmos de IA analizan patrones de interacción, lenguaje, microexpresiones en fotos, estilos de comunicación y valores compartidos, para detectar afinidades profundas, mediante un sistema denominado 'matchmaking predictivo', informa TVB&TS. Señalan que "los modelos de aprendizaje automático, como BERT o GPT, pueden predecir la compatibilidad emocional de dos personas basándose en datos de conversaciones previas, intereses y respuestas emocionales".

Para sacarle partido a este sistema, Palma recomienda proporcionar información precisa y real en las plataformas que utilizan IA avanzada, para que puedan identificar afinidades profundas en lugar de simples coincidencias superficiales. APPS Y WEBS DE CITAS CIBERSEGURAS La verificación de identidad mediante biometría facial, reconocimiento de voz y análisis de patrones de escritura, a través de sistemas como Microsoft Azure AI o FaceID, ayuda a detectar los perfiles y cuentas de usuarios falsos en las plataformas de citas de Internet, según TVB&TS. Palma recomienda prestar atención a las alertas que emite la IA cuando detecta conductas sospechosas en las conversaciones, y utilizar plataformas que verifiquen identidades mediante 'blockchain', tecnología que utiliza registros descentralizados para confirmar la veracidad de los datos personales sin comprometer la privacidad, garantizando a los usuarios que están interactuando con personas reales y verificadas. INTELIGENCIA CONVERSACIONAL Los chatbots (programas informáticos que simulan una conversación con usuarios humanos) y los asistentes virtuales (programas informáticos que prestan servicios a las personas y las ayudan a realizar determinadas tareas) pueden analizar el estilo de comunicación de cada usuario para sugerir frases de apertura más efectivas y personalizadas, según TVB&TS. Además de ayudar a los usuarios a romper el hielo de forma natural en las interacciones digitales, los sistemas avanzados de IA pueden actuar como 'entrenadores sentimentales', dándoles consejos basados en patrones de comunicación y ayudándoles a mejorar su empatía y habilidades de conversación al instante, apunta. CITAS LENTAS Y CALMAS EN EL ÁMBITO DIGITAL En los últimos años han surgido plataformas enfocadas el 'slow dating digital', una tendencia consistente en tomarse el tiempo necesario para conocer a alguien con calma, y que priorizan la calidad sobre la cantidad en los encuentros, promoviendo un enfoque más pausado y significativo para encontrar pareja, de acuerdo con TVB&TS.