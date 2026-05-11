$!Protege a tus mascotas de pulgas y garrapatas durante la ola de calor

Las altas temperaturas y las olas de calor que se registran en México favorecen la proliferación de pulgas y garrapatas, aumentando el riesgo de infestaciones en perros y gatos durante primavera y verano. Estos parásitos encuentran en los ambientes cálidos y húmedos las condiciones ideales para reproducirse, lo que representa un riesgo tanto para las mascotas como para las personas que conviven con ellas.

¿CÓMO SABER SI TU MASCOTA TIENE PULGAS O GARRAPATAS? Detectar a tiempo la presencia de estos parásitos puede evitar complicaciones de salud. Algunas señales de alerta en perros y gatos incluyen: * Rascado excesivo * Lamido o acicalamiento constante * Enrojecimiento en la piel * Irritación cutánea Las mordeduras de pulgas y garrapatas también pueden desencadenar reacciones alérgicas, inflamación, caída del pelo y erupciones. En situaciones más graves, las mascotas pueden desarrollar anemia o infecciones intestinales. CONSEJOS PARA PREVENIR PULGAS Y GARRAPATAS Mantener una rutina preventiva es clave para proteger la salud y bienestar de tu mascota. 1. Usa productos antipulgas recomendados por veterinarios: Es importante aplicar tratamientos preventivos como productos tópicos, medicamentos orales, collares antipulgas o antigarrapatas. Siempre deben ser recomendados por un veterinario según el peso, edad y condición de tu mascota. 2. Baña a tu mascota con frecuencia: Durante temporadas de calor, se recomienda bañar a perros y gatos con shampoo antipulgas para reforzar la protección. En épocas de lluvia, una alternativa son: baños en seco, aerosoles antipulgas y polvos especiales.

3. Cepilla y revisa constantemente el pelaje: El cepillado frecuente ayuda a detectar puntos negros, huevos o presencia de insectos. Presta especial atención a zonas donde suelen esconderse: base de la cola, zona lumbar, abdomen, ingle, orejas, entre los dedos, axilas, cuello y área del collar. 4. Mantén limpio el entorno de tu mascota: La higiene del hogar es fundamental para evitar infestaciones. Procura limpiar regularmente: camas, juguetes, ropa, alfombras, muebles y sillones. Además, aspira con frecuencia para eliminar huevos o larvas. DIFERENCIAS ENTRE PULGAS Y GARRAPATAS Identificar correctamente estos parásitos ayuda a combatirlos de forma adecuada. Según el Centro Nacional de Información de Pesticidas (NPIC), las pulgas son insectos pequeños, sin alas y de color marrón oscuro. Sus características incluyen: * Cuerpo plano y delgado. * Gran movilidad en el pelaje. * Alimentación a base de sangre. * Patas traseras largas que les permiten saltar grandes distancias. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (NIH), las garrapatas son pequeños arácnidos de cuerpo redondo que también se alimentan de sangre. Suelen encontrarse en: * Hierba alta * Arbustos * Áreas verdes Su presencia aumenta entre marzo y noviembre. ENFERMEDADES QUE TRANSMITEN Además de afectar a perros y gatos, estos parásitos pueden transmitir enfermedades a las personas como la rickettsiosis, que puede contagiarse mediante la picadura directa de estos insectos. Entre sus síntomas, destacan la fiebre, dolor de cabeza, malestar general, lesión oscura o “escara” en la zona de la picadura y erupciones cutáneas. Así como la enfermedad de Lyme, que comúnmente es transmitida por garrapatas causada por sus bacterias. Sus síntomas incluyen: sarpullido, fiebre, fatiga, dolor de cabeza.

En casos avanzados, puede afectar el sistema nervioso. Recuerda siempre que ante el incremento de temperaturas, mantener medidas preventivas y vigilancia constante en perros y gatos es fundamental para reducir el riesgo de pulgas y garrapatas, ya que esto también sirve para garantizar el bienestar de tu familia.

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