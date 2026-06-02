‘Perrhijo’ recibirá pensión alimenticia tras divorcio de sus ‘papás’... esta es la historia de ‘Lucas’

El protagonista de esta historia es un Husky siberiano de tres años que, tras el divorcio de sus propietarios, quedó bajo el cuidado de Estela. Sin embargo, la mujer consideró que los gastos asociados a la alimentación, salud y bienestar del animal no debían recaer únicamente sobre ella.

Lo que comenzó como un proceso de separación entre una pareja terminó convirtiéndose en un caso que podría transformar la forma en que la justicia mexicana aborda la relación entre las personas y sus mascotas. En el municipio de Centro, Tabasco , un juez de lo Familiar emitió una resolución inédita al ordenar el pago de una pensión alimenticia para un perro llamado Lucas .

Después de varios meses de litigio, el juzgado determinó que el otro propietario también tiene responsabilidades económicas respecto al perro, por lo que deberá realizar aportaciones periódicas destinadas a cubrir sus necesidades básicas.

UNA DEMANDA QUE GENERÓ SORPRESA Y CRÍTICAS

La decisión de incluir a una mascota dentro de una demanda familiar no fue sencilla para Estela. La mujer relató que recibió comentarios negativos e incluso cuestionamientos por parte de amigos y familiares, quienes consideraban inusual solicitar una pensión alimenticia para un perro.

Pese a ello, sostuvo que la petición tenía fundamentos claros. Durante la relación, ambos integrantes de la pareja compartían las responsabilidades relacionadas con el cuidado de Lucas, incluyendo gastos veterinarios, alimentación y atención cotidiana.

“Lo primordial era defender a mi perro y ver por su bienestar”, expresó la propietaria al explicar las razones que la llevaron a iniciar el procedimiento judicial.

Para ella, el problema no era únicamente económico, sino también una cuestión de responsabilidad compartida hacia un ser vivo que había formado parte de la familia desde su llegada al hogar.

LAS FAMILIAS MULTIESPECIE GANAN ESPACIO EN LOS TRIBUNALES

Uno de los aspectos más relevantes del caso es el argumento jurídico utilizado para respaldar la resolución. La abogada Bellanila Andrea Hernández Reyes explicó que la decisión judicial se basa en una visión moderna del derecho familiar que reconoce a los animales como seres sintientes.

Bajo este enfoque surge el concepto de familias multiespecie, una idea que ha comenzado a ganar terreno en distintos países y que considera a los animales de compañía como integrantes relevantes del núcleo familiar.

La litigante destacó que este fallo representa el primero de su tipo en Tabasco y podría convertirse en un precedente importante para futuros casos relacionados con la guarda, custodia y manutención de mascotas tras una separación o divorcio.

“Los animales ya no son vistos únicamente como bienes materiales, sino como seres que requieren protección y cuidado”, ha sido uno de los argumentos centrales impulsados por especialistas en bienestar animal durante los últimos años.

¿QUÉ DEBERÁ PAGAR EL EXDUEÑO DE LUCAS?

La demanda fue presentada en mayo de 2025. Después de varios meses de análisis jurídico y revisión de pruebas, el juez emitió su resolución en marzo de este año.

Con el fallo, el demandado quedó obligado legalmente a contribuir económicamente al mantenimiento del perro. Entre los gastos contemplados se encuentran:

• Alimentación.

• Atención veterinaria.

• Medicamentos.

• Vacunas.

• Gastos relacionados con su bienestar general.

Aunque no se dieron a conocer públicamente los montos específicos de la pensión, la resolución establece la obligación permanente de colaborar en los costos derivados del cuidado de Lucas.

El caso ha llamado la atención porque introduce elementos que tradicionalmente estaban reservados para disputas relacionadas con hijos menores de edad, trasladando parte de esa lógica jurídica al ámbito de la protección animal.

UN CONTRASTE CON LA REALIDAD DEL MALTRATO ANIMAL

La resolución ocurre en un contexto complejo para Tabasco en materia de bienestar animal. Mientras Lucas obtuvo una protección judicial sin precedentes, cientos de animales continúan enfrentando situaciones de abandono y violencia.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y abril se registraron más de 300 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de crueldad contra animales.

Esta realidad ha impulsado a organizaciones defensoras de los animales a exigir marcos legales más sólidos que permitan garantizar tanto la protección como el bienestar de perros, gatos y otras especies de compañía.

Dato curioso: El concepto de familia multiespecie comenzó a ganar popularidad en países como España, Argentina y Colombia, donde algunos tribunales ya han emitido resoluciones relacionadas con custodia compartida, visitas y manutención de mascotas tras separaciones sentimentales.