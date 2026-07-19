Cómo hacer un currículum vitae efectivo en 2026

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    Cómo hacer un currículum vitae efectivo en 2026
    El objetivo del currículum es convencer a un reclutador de conceder una entrevista. FOTO: MAGNIFIC

Aprende a adaptar tu perfil, destacar logros y evitar errores que dificultan superar los filtros de reclutamiento y los sistemas ATS

El currículum vitae sigue siendo la carta de presentación más importante al buscar empleo. No obstante, el error más común es pensar que se trata de un documento donde se enumera toda la trayectoria profesional. En realidad, su objetivo es convencer a un reclutador de que vale la pena conceder una entrevista.

Universidades con oficinas especializadas en desarrollo profesional, como la Harvard University, Princeton University y Georgetown University coinciden en que un buen CV debe ser claro, breve y estar diseñado para responder a una vacante en particular, no para contar toda la historia laboral de una persona.

La realidad del mercado laboral actual también ha cambiado la forma en que se revisan los currículums. Muchas empresas utilizan sistemas de seguimiento de candidatos (ATS, por sus siglas en inglés), programas que analizan automáticamente la información antes de que llegue a un reclutador. Por ello, un diseño llamativo no siempre juega a favor. Tablas, columnas complejas, gráficos, íconos o plantillas demasiado elaboradas pueden dificultar la lectura del documento por estos sistemas.

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Más que apostar por un diseño espectacular, los especialistas recomiendan enfocarse en el contenido.

El primer paso consiste en adaptar el CV a cada vacante. Esto implica revisar la descripción del puesto e incorporar, cuando sean reales, las habilidades y palabras clave que aparecen en ella. No se trata de copiar el anuncio, sino de demostrar que la experiencia del candidato responde a lo que la empresa necesita.

Otro punto es sustituir las listas de responsabilidades por logros medibles. En lugar de escribir “atención al cliente”, resulta más efectivo señalar “atendí a un promedio de 80 clientes diarios con un índice de satisfacción del 95%”. Los datos ayudan a dimensionar el impacto del trabajo realizado.

También conviene utilizar verbos de acción al inicio de cada experiencia laboral: coordiné, implementé, desarrollé, optimicé, diseñé o lideré son algunos ejemplos que transmiten iniciativa y resultados.

Respecto a la extensión, la recomendación general es mantener el documento en una página cuando se trata de estudiantes o profesionistas con pocos años de experiencia. Conforme aumenta la trayectoria laboral, dos páginas pueden ser suficientes.

En cuanto a los datos personales, hoy ya no es necesario incluir fotografía, estado civil, edad, religión o dirección completa en la mayoría de los procesos de selección. Basta con nombre, teléfono, correo electrónico profesional y, si aporta valor, un perfil actualizado en LinkedIn o un portafolio digital.

Finalmente, un error frecuente es enviar el mismo currículum a todas las empresas. Las oficinas de orientación profesional de distintas universidades coinciden en que el CV debe entenderse como un documento vivo: cada postulación requiere pequeños ajustes para destacar las competencias que realmente interesan al empleador.

Checklist: antes de enviar tu CV

-Tiene máximo una página (si cuentas con poca experiencia).

-Está adaptado a la vacante específica.

-Incluye palabras clave relacionadas con el puesto.

-Describe logros con cifras o resultados, no solo funciones.

-Utiliza verbos de acción al inicio de cada experiencia.

-Está ordenado cronológicamente, del empleo más reciente al más antiguo.

-Usa una tipografía sencilla y formato limpio, sin tablas ni gráficos complejos.

-El correo electrónico es profesional.

-No contiene errores de ortografía ni de redacción.

-Otra persona lo revisó antes de enviarlo.

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Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

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