Cómo preparar tu teléfono para viajar

Por: Brian X. Chen

Finalmente tienes unas merecidas vacaciones; decides llevar tu teléfono inteligente contigo, pero te enfrentas con una serie de problemas tecnológicos una vez que has llegado a tu destino. Podrías llegar al límite de tus datos celulares, por ejemplo; quizá no puedes acceder a algunas aplicaciones que te envían mensajes de texto para confirmar tu identidad; tus mapas no cargan, y tu batería se acaba justo cuando más necesitabas tu móvil.

Esos dolores de cabeza podrían arruinar las que deberían ser unas vacaciones relajantes. Hasta podrías desear haber dejado tu celular en casa. Sin embargo, tu teléfono es una herramienta de viaje vital: dependes de él para explorar lugares desconocidos, encontrar lugares donde comer y actividades, así como tomar fotos.

No te preocupes, viajero. Para ayudarte a planear unas vacaciones sin problemas, aquí te ofrecemos unos consejos de lo que debes empacar para utilizar tu teléfono en el extranjero y, lo más importante, qué debes hacer con tu celular antes de partir. (Gran parte de estos consejos también pueden aplicarse a los viajes nacionales).

Lo que empacas debe servir para que tu celular siga funcionado. Michael Zhao, un editor de Wirecutter, una empresa de The New York Times que recomienda productos, me ayudó a crear una lista de básicos.

Una batería de respaldo — Cuando viajes, estarás usando tu celular para realizar una cantidad extraordinaria de tareas, así que tu batería se agotará rápidamente. Una batería externa pequeña y ligera es básica.

Por lo menos tres cargadores — Empaca dos cargadores para tu celular: uno que se quede en la habitación del hotel y otro que lleves junto con tu batería externa. Tu tercer cargador es para cargar la batería externa.

Un cargador de pared multipuertos — Para viajar ligero, no empaques varios bloques de alimentación para cargar tu celular y batería. Compra un cargador de pared multipuertos que pueda cargar todos tus dispositivos al mismo tiempo. Yo empaco uno que tiene cuatro puertos, los suficientes para cargar mis dispositivos junto con el móvil y la tableta de mi pareja.

Un adaptador — En algunos países se utilizan tomas de corriente diferentes a las de tus cargadores; investiga qué tipo de tomas de corriente encontrarás para saber si necesitas un adaptador. Lo mejor que puedes hacer es comprar un juego con adaptadores para cada tipo de toma de corriente.

Una llave de tarjeta SIM — Si planeas utilizar un servicio celular inalámbrico extranjero, necesitarás una llave de tarjeta SIM, que luce como un pequeño alfiler de metal, para remplazar tu tarjeta SIM por la del servicio extranjero. Es probable que haya una llave de tarjeta SIM incluida en la caja de tu móvil. Si la perdiste, puedes usar un imperdible. Yo pego mi llave con cinta adhesiva a un portapasaporte.

Si quieres usar tu teléfono fuera de tu país, la manera más fácil de hacerlo es pagarle a tu operador celular una tarifa de itinerancia internacional.

Si pagas una tarifa de itinerancia internacional, podrás utilizar tu número celular y no tendrás que lidiar con los inconvenientes de instalar una tarjeta SIM extranjera. El problema es que es costoso; por ejemplo, en Estados Unidos, AT&T cobra 60 dólares en doscientos países por un gigabyte de datos, que no es suficiente para un viaje de dos semanas.

Utilizar una tarjeta SIM extranjera es una alternativa más barata y no es difícil si te preparas haciendo lo siguiente:

Desbloquea tu celular — Tu celular debe estar desbloqueado para que funcione con tarjetas SIM extranjeras. Muchos de los teléfonos inteligentes más recientes están desbloqueados de manera predeterminada, pero debes llamar a tu operador para confirmar que tu dispositivo funcionará con otros operadores celulares.

Ordena una tarjeta SIM extranjera con anticipación — A menudo, cuando llegas a tu destino, puedes comprar una tarjeta SIM en el aeropuerto o en una tienda local. No obstante, me ha parecido menos estresante y más económico ordenar en línea una tarjeta SIM y que me la envíen a casa antes de viajar. Antes de viajar a Taiwán el mes pasado, por ejemplo, ordené una tarjeta SIM de 12 dólares con datos ilimitados durante doce días. La configuré para que se activara el día en que llegué a Taiwán.

Descarga las aplicaciones y mapas importantes — Nunca sabes si el servicio celular de un país extranjero será lento o defectuoso, así que es mejor descargar contenido imprescindible con anticipación usando la red inalámbrica de tu casa.

Investiga y descarga las aplicaciones de transporte privado que sean legales en tu destino. Utiliza Google Maps para descargar áreas y navegar sin conexión de las ciudades a las que viajarás.

Esas estrategias permitirán que tu batería no se agote tan rápido y usarás menos datos cuando estás buscando direcciones constantemente.

Además, si no hablas el idioma de tu destino, una aplicación muy útil es Google Traductor, que puede usar la cámara del celular para traducir idiomas sobre la marcha. Asegúrate de descargar con anticipación el paquete del idioma que necesites.

Ten un plan de respaldo para tener acceso a aplicaciones importantes— Muchas personas utilizan un método de autentificación en dos pasos que requiere un código especial que te envían por mensaje de texto a tu celular cuando entras a una aplicación o servicio. Ya que no tendrás acceso a tu número celular, quizá debas encontrar maneras alternativas de ingresar a ellos.

Para entrar a mi cuenta de Google en otro país, imprimo una lista de códigos de seguridad de respaldo que puedo utilizar para acceder a ella; pego mi lista a mi portapasaporte. También puedes usar una aplicación de autentificación, que genera un código de seguridad para entrar sin que sea necesario enviarte un mensaje de texto a tu celular. Este tipo de aplicación tampoco requiere conexión a internet.

Después de realizar las tareas esenciales para llevar tu teléfono al extranjero, hay más opciones de tecnología para que tus vacaciones sean más agradables.

Para entretenerme, cargo mi tableta con libros, cómics y juegos antes de partir. A veces también empaco un dispositivo Roku, que puede conectarse a una televisión en el hotel, para tener contenido que de verdad querré ver.

Zhao, el editor de Wirecutter, dijo que los audífonos de cancelación de ruido le proporcionan un nivel adicional de comodidad cuando viaja. Tiene unos que silencian gran parte del ruido del avión.

