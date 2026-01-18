$!¿Con todo, Güerito? El betabel también va a la parrilla

El betabel —también conocido como remolacha— se originó a partir de una especie silvestre marina, Beta vulgaris maritima , que crecía en las costas del Mediterráneo y de Europa. Su cultivo se remonta a la Edad de Piedra en el norte de África, donde inicialmente se consumían sus hojas y la raíz se utilizaba con fines medicinales antes de popularizarse como alimento en Europa.

Orígenes y evolución

Ancestros silvestres: El betabel actual desciende de la remolacha silvestre, también llamada acelga marina, que crecía cerca del mar.

Antigüedad: Se cultivaba hace más de 4,000 años en la región mediterránea, con registros de uso desde la Edad de Piedra en África del Norte.

Uso inicial: Las hojas eran la parte más apreciada; la raíz se empleaba como remedio para distintos malestares.

Expansión en Europa: Durante la Edad Media se integró a la dieta europea, y en el siglo XVI comenzó a valorarse su raíz dulce como alimento.

¿Cómo llega el betabel a México?

El betabel, originario de las costas mediterráneas y del norte de África, llegó a México, probablemente junto con otros cultivos europeos introducidos durante la colonización. Con el paso del tiempo, se adaptó a climas frescos y hoy se cultiva durante todo el año. Las rutas exactas de su llegada son difíciles de trazar, pero implican migraciones humanas y comerciales a través del Atlántico.

Origen mediterráneo: Beta vulgaris es nativo de regiones costeras de Europa y el norte de África.

Expansión europea: Se desarrollaron variedades para aprovechar tanto hojas como raíces, incluida la remolacha azucarera.

Llegada a América

Colonización: Durante el periodo colonial, los españoles introdujeron múltiples cultivos europeos al continente americano; el betabel probablemente llegó entonces, aunque no fue un cultivo prioritario al inicio.

Guerras y necesidad: Su cultivo se popularizó en Estados Unidos tras la Guerra Civil, cuando la industria azucarera se vio afectada.

Adaptación en México: Gracias a sus zonas de clima fresco, México adoptó el cultivo con facilidad, permitiendo cosechas durante todo el año.

En resumen, el betabel llegó a México de forma gradual, transportado por humanos desde su cuna mediterránea, adaptándose y prosperando hasta integrarse de manera natural a la agricultura y cocina mexicana.