¿Con todo, Güerito? El betabel también va a la parrilla

Amanda Covarrubias
por Amanda Covarrubias

Historia, fuego y sabor: un viaje del Mediterráneo al asador mexicano.

/ 18 enero 2026
Esta gastrónoma-filósofa del sabor les comparte vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla, donde cada ingrediente tiene historia y cada platillo se cocina con memoria.

El betabel —también conocido como remolacha— se originó a partir de una especie silvestre marina, Beta vulgaris maritima, que crecía en las costas del Mediterráneo y de Europa. Su cultivo se remonta a la Edad de Piedra en el norte de África, donde inicialmente se consumían sus hojas y la raíz se utilizaba con fines medicinales antes de popularizarse como alimento en Europa.

$!El betabel llegó a México de forma gradual, transportado por humanos desde su cuna mediterránea.
El betabel llegó a México de forma gradual, transportado por humanos desde su cuna mediterránea.

Orígenes y evolución

Ancestros silvestres: El betabel actual desciende de la remolacha silvestre, también llamada acelga marina, que crecía cerca del mar.

Antigüedad: Se cultivaba hace más de 4,000 años en la región mediterránea, con registros de uso desde la Edad de Piedra en África del Norte.

Uso inicial: Las hojas eran la parte más apreciada; la raíz se empleaba como remedio para distintos malestares.

Expansión en Europa: Durante la Edad Media se integró a la dieta europea, y en el siglo XVI comenzó a valorarse su raíz dulce como alimento.

¿Cómo llega el betabel a México?

El betabel, originario de las costas mediterráneas y del norte de África, llegó a México, probablemente junto con otros cultivos europeos introducidos durante la colonización. Con el paso del tiempo, se adaptó a climas frescos y hoy se cultiva durante todo el año. Las rutas exactas de su llegada son difíciles de trazar, pero implican migraciones humanas y comerciales a través del Atlántico.

Origen mediterráneo: Beta vulgaris es nativo de regiones costeras de Europa y el norte de África.

Expansión europea: Se desarrollaron variedades para aprovechar tanto hojas como raíces, incluida la remolacha azucarera.

Llegada a América

Colonización: Durante el periodo colonial, los españoles introdujeron múltiples cultivos europeos al continente americano; el betabel probablemente llegó entonces, aunque no fue un cultivo prioritario al inicio.

Guerras y necesidad: Su cultivo se popularizó en Estados Unidos tras la Guerra Civil, cuando la industria azucarera se vio afectada.

Adaptación en México: Gracias a sus zonas de clima fresco, México adoptó el cultivo con facilidad, permitiendo cosechas durante todo el año.

En resumen, el betabel llegó a México de forma gradual, transportado por humanos desde su cuna mediterránea, adaptándose y prosperando hasta integrarse de manera natural a la agricultura y cocina mexicana.

Receta de hoy: Betabel parrillero

Para 12 porciones

Ingredientes:

- 3 piezas de betabel mediano, asado

- 2 cucharadas de aceite de oliva

- 2 cucharadas de vinagre balsámico

- 90 g de queso de cabra suave

- ½ limón Eureka (jugo y ralladura)

- ½ manojo de perejil

- ¼ de taza de cacahuates garapiñados

- Sal y pimienta al gusto.

Procedimiento

1. Lava los betabeles, envuélvelos en papel aluminio y ásalos en el asador o en un comal hasta que estén suaves al tacto. Retíralos del fuego, déjalos enfriar y quítales la cáscara. Córtalos en cubos de aproximadamente 2 × 2 cm.

2. Colócalos en un bowl y agrega la ralladura y el jugo del limón, el perejil finamente picado y el queso de cabra desmoronado. Tritura ligeramente los cacahuates garapiñados e incorpóralos a la mezcla.

3. Sazona con el aceite de oliva, el vinagre balsámico, sal y pimienta al gusto. Mezcla suavemente.

4. Sirve y disfruta este betabel asado lleno de textura y contraste.

Disfruten esta mezcla de betabel y queso de cabra. Gracias por leer el sabor. ¿Y tú, con todo, Güerito?

Amanda Covarrubias

Chef y Grill Master, egresada de Cooking and Hospitality Institute Chicago. Capitana del Equipo Femenino de Parrilla de México “Las norteñas”, logrando triunfos a nivel nacional e internacional. Mezcallier, Mixóloga y apasionada de la filosofía. Resumiendo su experiencia, toda una gastrónoma en la extensión de la palabra.

