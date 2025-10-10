Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) confirmó que abrirá una tercera etapa de registros para el programa Vivienda del Bienestar 2025, ofreciendo una nueva oportunidad a las familias que buscan estrenar casa a precios accesibles. TE PUEDE INTERESAR: Vivienda Bienestar 2025 de Conavi: casas de 600 mil pesos con 0% de interés para quienes no tienen Infonavit ni Fovissste Luego del cierre de la segunda etapa el pasado 2 de octubre, el titular de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, anunció que del 13 al 19 de octubre se reabrirá el registro, principalmente para personas no derechohabientes, quienes podrán iniciar su trámite directamente en los módulos oficiales de atención.

¿Cuándo será la tercera etapa de registro Conavi? La tercera etapa de registro se llevará a cabo del 13 al 19 de octubre de 2025. Durante ese periodo, los interesados deberán acudir a los módulos más cercanos para completar su solicitud y entregar documentos oficiales. Actualmente, el programa cuenta con más de 86 mil viviendas en construcción, distribuidas en distintas fases: 34 mil en obra, 15 mil en trabajos preliminares y 13 mil en proceso de contratación. ¿Dónde están los módulos de registro Conavi? Los módulos de la Conavi estarán disponibles en 58 sedes distribuidas en 23 estados del país. Algunas de las principales localidades incluyen: Aguascalientes: Aguascalientes. Baja California Sur: Loreto, La Paz. Chiapas: Arriaga, Acapetahua, Tonalá. Coahuila: Sabinas Guanajuato: Celaya, Cortazar, Salvatierra. Yucatán: Tizimín, Izamal, Tekax, Peto. Tamaulipas: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo. Cada módulo atenderá en un horario aproximado de 8:00 a 16:00 horas, aunque puede variar según la localidad.

Documentos necesarios para el registro Si deseas participar en la Vivienda del Bienestar 2025, deberás presentar original y copia de los siguientes documentos: - Identificación oficial vigente (INE o equivalente). - CURP actualizada. - Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses. - Llevar la documentación completa agiliza el proceso y evita rechazos durante el registro. ¿Qué sucede después del registro? Una vez inscrito, la Conavi evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles. Posteriormente, se publicará una lista preliminar de beneficiarios en el sitio oficial y en los puntos de atención. Las personas preseleccionadas serán contactadas para una visita domiciliaria de verificación, donde se confirmará su información antes de continuar con el trámite. Transparencia y acceso para todos El registro es personal e intransferible, sin intermediarios ni gestores. Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna, especialmente para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o marginación.