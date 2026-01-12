Convocatoria UNAM 2026: fechas, requisitos y claves del concurso de selección

La Universidad Nacional Autónoma de México dio inicio formal a uno de los procesos más esperados por miles de estudiantes en el país: la Convocatoria UNAM 2026 para el Concurso de Selección de ingreso a nivel Licenciatura, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1. Este procedimiento define el acceso tanto al Sistema Escolarizado como al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus modalidades abierta y a distancia. TE PUEDE INTERESAR: Investigador de la UNAM alerta por superllamaradas solares que podría colapsar la tecnología Publicación de la convocatoria y primeros pasos La convocatoria oficial se publicará el 12 de enero de 2026 en el sitio de la Dirección General de Administración Escolar. Este documento es fundamental, ya que establece requisitos, fechas, modalidades, carreras disponibles y pasos obligatorios para participar correctamente. La UNAM recomienda revisar con atención el instructivo para identificar la opción académica adecuada y evitar errores durante el registro.

Registro en línea y pago del examen El registro vía Internet estará disponible del 23 de enero al 3 de febrero de 2026. En este periodo, las y los aspirantes deberán crear una cuenta, capturar sus datos personales con precisión y descargar la ficha de depósito. El pago por derecho a examen deberá realizarse del 23 de enero al 5 de febrero de 2026, siguiendo las indicaciones oficiales. Completar estos pasos en tiempo y forma es indispensable para avanzar a las siguientes etapas del proceso. Aplicación del examen y resultados El examen de selección se aplicará en línea del 23 de mayo al 10 de junio de 2026, bajo lineamientos específicos de seguridad y supervisión. Los resultados se publicarán el 17 de julio de 2026, fecha clave para conocer el estatus de ingreso y continuar con los trámites de inscripción en caso de ser seleccionado. Expansión académica y nuevas oportunidades El proceso 2026 se distingue por una ampliación de la oferta educativa, especialmente en las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES). Este año inicia actividades la ENES Oaxaca, con licenciaturas en Administración, Contaduría, Historia, Informática y Negocios Internacionales.Además, se incorporan ocho nuevas licenciaturas en modalidad escolarizada en las ENES de León, Juriquilla, Morelia y Mérida, fortaleciendo la presencia regional de la UNAM y acercando educación superior de calidad a más jóvenes sin necesidad de migrar a la capital.