Investigador de la UNAM alerta por superllamaradas solares que podría colapsar la tecnología
Piden estar preparadas para enfrentar tormentas solares “matatecnologías”, por lo que podría desencadenar auroras en latitudes inusuales
Internet, dispositivos inteligentes, satélites y computadoras cuánticas son obsoletos ante una super llamarada solar similar, igual o mayor a la del 1 de septiembre de 1859, conocida como Tormenta de Carrington, que provocó auroras boreales visibles hasta en el Caribe y fallas masivas en las redes telegráficas de la época, advirtió Víctor Manuel Velasco Herrerai, investigador del Instituto de Geofísica (IGF) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Velasco Herrera explicó que durante el actual ciclo solar 25 -que inició hace varios años y continúa activo- existe posibilidad real de que se manifiesten fulguraciones de energía extrema, por lo que podría desencadenar auroras en latitudes inusuales, incluyendo regiones tropicales, pero el peligro radica en los efectos sobre tecnología moderna.
“Esto es preocupante porque si ocurre nos dejará aislados, se perderá gran parte de la información que se tiene y podríamos retroceder dos mil años en cuanto a conocimiento”, explicó el académico, y agregó que durante los siguientes años que va a durar el ciclo solar 25 (el 25 desde 1755, cuando comenzó el registro sistemático de la actividad de manchas solares) es posible que sigan los avistamientos de auroras boreales a baja latitud, como ha ocurrido.
Las mayores flares (o fulguraciones, explosiones repentinas de energía causadas por un enredo, un cruce o una reorganización de las líneas de los campos magnéticos cercanas a las manchas solares) van a seguir observándose en los siguientes años, informó el universitario.
El problema, afirmó, es que toda la tecnología que conocemos, internet, dispositivos inteligentes, satélites y computadoras cuánticas, es obsoleta ante una súper llamarada. Se trata de tormentas “matatecnologías”, comentó.
“Ante ese panorama estamos en una carrera contra reloj. Se requiere preparar a las nuevas generaciones de personas expertas para que a su vez produzcan nueva tecnología que sobreviva a un evento Carrington, y este puede ocurrir desde ahora o dentro de pocos años”, adelantó.
Precisó que a 150 años de la muerte del astrónomo inglés Richard Carrington (1826-1875), ahora se sabe cuándo ocurren las auroras a bajas latitudes magnéticas, y al cumplirse 200 años de su nacimiento “daremos a conocer el pronóstico de los eventos ‘matatecnologías’ tipo Carrington”.
Al hablar de La danza magnética entre el Sol y la Tierra: el lado brillante de las explosiones solares y las auroras, el científico detalló que el nombre del experto inglés nacido en Chelsea, Londres, quedó ligado para siempre al evento solar más explosivo del siglo 19.
¿QUÉ ES LA SÚPER LLAMARADA SOLAR?
Las llamaradas solares son explosiones energéticas en la superficie del Sol causadas por la reorganización de intensos campos magnéticos alrededor de manchas solares.
Sin embargo, cuando las erupciones alcanzan intensidades extremas pueden liberar enormes cantidades de radiación y plasma hacia el espacio que impacta en la magnetósfera terrestre.
Velasco Herrera menciona que los registros actuales indican que seguimos en el máximo del ciclo escolar con un número considerable de eventos de alta energía.
Pese a que la mayoría de las tormentas solo producen perturbaciones geomagnéticas moderadas, una llamarada de tipo Carrington podría tener consecuencias graves para las infraestructuras tecnológicas.
“Si ocurriera una tormenta solar tipo Carrington en estos días nos dejaría incomunicados no por días, sino por meses o años, y toda la información en la ‘nube’ se perdería. Sería análogo a una nueva quema de la biblioteca de Alejandría”, señaló Velasco Herrera.
