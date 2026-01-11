Investigador de la UNAM alerta por superllamaradas solares que podría colapsar la tecnología

Internet, dispositivos inteligentes, satélites y computadoras cuánticas son obsoletos ante una super llamarada solar similar, igual o mayor a la del 1 de septiembre de 1859, conocida como Tormenta de Carrington, que provocó auroras boreales visibles hasta en el Caribe y fallas masivas en las redes telegráficas de la época, advirtió Víctor Manuel Velasco Herrerai, investigador del Instituto de Geofísica (IGF) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Velasco Herrera explicó que durante el actual ciclo solar 25 -que inició hace varios años y continúa activo- existe posibilidad real de que se manifiesten fulguraciones de energía extrema, por lo que podría desencadenar auroras en latitudes inusuales, incluyendo regiones tropicales, pero el peligro radica en los efectos sobre tecnología moderna.

TE PUEDE INTERESAR: Auroras boreales podrían volver a México: UNAM alerta por intensa actividad solar en los próximos días

“Esto es preocupante porque si ocurre nos dejará aislados, se perderá gran parte de la información que se tiene y podríamos retroceder dos mil años en cuanto a conocimiento”, explicó el académico, y agregó que durante los siguientes años que va a durar el ciclo solar 25 (el 25 desde 1755, cuando comenzó el registro sistemático de la actividad de manchas solares) es posible que sigan los avistamientos de auroras boreales a baja latitud, como ha ocurrido.

Las mayores flares (o fulguraciones, explosiones repentinas de energía causadas por un enredo, un cruce o una reorganización de las líneas de los campos magnéticos cercanas a las manchas solares) van a seguir observándose en los siguientes años, informó el universitario.

El problema, afirmó, es que toda la tecnología que conocemos, internet, dispositivos inteligentes, satélites y computadoras cuánticas, es obsoleta ante una súper llamarada. Se trata de tormentas “matatecnologías”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Primera Superluna del 2026: ¿cuándo será la luna llena de enero en México?