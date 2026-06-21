Crianza activa y roles: Los verdaderos retos detrás de ser un padre presente

La paternidad no es para quien imita a un superhéroe, esa persona que está solo cuando se le necesita. La paternidad se trata de estar presente, de ser responsable, de tener conciencia y sentido del deber. Así es como se retrata Fabián Santoscoy, quien se desarrolla laboralmente como gerente de una financiera y, por encima de todo, como papá de dos adolescentes, Oscar y Daniela, y como esposo de Beatriz Sánchez. En una charla con VANGUARDIA sobre el verdadero rol de ejercer la paternidad, Fabián reconoció los retos que se han presentado. El principal: la adolescencia de sus hijos. Como bien se sabe, esta etapa es un viaje por el autodescubrimiento de la identidad que transforma a quien la vive, incluyendo a las madres y padres de familia. Entre las situaciones que se presentaron, fueron detalles de conducta, una actitud un tanto negativa y reportes escolares.

Pero dentro de esta dificultad, Fabián aprendió que la presencia y la comunicación son clave para llevar el proceso con calma. Esto es parte de la crianza activa que ejerce en su hogar. ROLES DE UN PADRE EN EL HOGAR Los roles sociales dentro de la familia han sido definidos históricamente: las madres a la educación, a la limpieza, a la cocina; y los padres a aportar lo económicamente necesario. Hoy en día, y desde hace algún tiempo, la situación ha revolucionado en algunos hogares.

En la casa de la familia Santoscoy Sánchez, ya inicia la deconstrucción de ese sistema social. En este sentido, es necesario detallar que Beatriz es quien lleva las riendas de lo escolar de sus hijos, mientras Fabián se enfoca en el área de su desarrollo personal: se encarga de que “tengan confianza en sí mismos, que sepan valorar, que tengan valores, que tengan ética en su vida”, detalló. No obstante, a Fabián le gustaría estar más envuelto también en la educación escolar de Oscar y Daniela. EL DÍA DEL PADRE: CONSEJOS Y CELEBRACIÓN En el marco festivo por el Día del Padre en México, Fabián destacó la importancia de la palabra ‘padre’ y lo que implica. “Yo estoy satisfecho con esa palabra [...] es un honor, es un aprendizaje diario en el que uno no tomó clases de ser padre, no tuvo una enseñanza, sino que uno se va enseñando o acoplando al día a día”, dijo a esta casa editorial.

Para los papás primerizos o para quienes buscan tener un mayor o mejor desempeño en la crianza, Fabián aconseja que “siempre tengan una comunicación con sus hijos, que se metan en sus vidas y le tomen importancia, no los dejen, no se desentiendan de ellos [...] más que nada en su etapa de adolescencia, que sepan que estás siempre para ellos porque eres un ejemplo para su futuro, para su carácter, para su forma de enfrentar la vida”.

No se trata de ‘dibujar’ a los padres de familia como héroes, sino de llevarlos a que puedan llenar los espacios que exige una paternidad responsable, consciente, comunicativa y amorosa. En resumen, ser un buen padre que da “siempre buenos consejos, se gana la confianza de los hijos, tiene una buena convivencia como familia; así como logra que los hijos sean conscientes, y que nunca les falte nada”, comentó Fabián. Al final, no se necesitan capas ni superpoderes; el verdadero valor de este rol radica en mantener un desempeño activo en el hogar y, simplemente, elegir estar todos los días.

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