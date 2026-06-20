Lo que un papá nunca te ha dicho

Les hicimos una encuesta a varios papás. No les preguntamos qué quieren de regalo. Les preguntamos lo que de verdad importa: en qué momento se enamoraron de sus hijos, qué los hace sentir solos, qué se han guardado sin decir todos estos años.

Y respondieron con una honestidad que pocas veces se ve.

EL MOMENTO QUE LO CAMBIA TODO

Casi todos dijeron lo mismo: se enamoraron la primera vez que los vieron. Pero cuando lo describieron con sus palabras, ahí fue donde la cosa se puso buena. “Fue como si una parte nueva de mi corazón se desbloqueara”, escribió uno. Otro sostuvo a su bebé recién nacido y “todo se volvió secundario”. Uno esperó siete años para ser papá. “Cuando nos enteramos, fue una alegría total”. No hace falta agregar nada.

Los papás también tienen ese instante fundacional. Ese momento en que la vida les cambia de golpe. Lo que pasa es que casi nunca lo cuentan.

LO QUE EL TRABAJO SE LLEVÓ

Varios admitieron algo que requiere valentía decir: el rol de proveedor los absorbió tanto que se perdieron otras cosas. “Me faltó cambiar pañales, sentarme con ellos a hacer tarea, andar de su chofer para aprovechar los momentos del día”, escribió un papá de hijos ya adultos. “Siento que el tiempo se me fue.”

No es que no quisieran estar. Es que aprendieron que estar significaba trabajar. Y cuando llegas a casa con los tanques vacíos, das lo que queda, pero nunca sientes que es suficiente.

LO QUE CARGAN EN SILENCIO

Cuando les preguntamos qué injusticia viven como papás, uno lo dijo con cuatro palabras: “Yo, papá, también necesito amor”.

Otro fue igual de claro: “Los padres también hacemos todo lo que hace la madre, solo que muchas veces en silencio. Vivan las madres, pero también reconozcan a los padres”.

Varios dijeron que cuando muestran afecto o lloran “los ven raros o débiles”. Que se espera que provean, pero que su presencia emocional rara vez se valora.

LO QUE TODAVÍA QUIEREN HACER

Les preguntamos qué quisieran hacer como papás, pero no han podido. Casi siempre fueron las mismas tres cosas: un viaje a solas con sus hijos, contarles su historia y sus miedos, y pedirles perdón por algo.

Eso último nos detuvo. Cuántos papás cargan una disculpa que nunca han dicho. Una conversación que posponen porque no saben cómo empezar.

Uno escribió algo sencillo y urgente: “Decirles cuánto los amo, sin pretexto ni ocasión especial”.

Si eres papá y estás leyendo esto, esa conversación todavía puede suceder. Hoy. El momento perfecto no llega. Llega el momento real.

LOS RECUERDOS QUE GUARDAN

“Dormirlos en mis brazos cuando veían la tele”. “Las pláticas de camino a la escuela”. “Cuando me dijeron ‘te amo’”. Un papá tiene un tatuaje de corazones de videojuego: “Son mis ‘vidas’ para seguir adelante”.

Los papás guardan cosas. Las guardan adentro, las guardan en la piel, en momentos pequeños que el mundo no ve, pero ellos no olvidan.

Para cerrar. Los papás de esta encuesta no son perfectos. Trabajan demasiado, a veces están ausentes, heredaron creencias que hoy cuestionan. Pero también se enamoraron perdidamente de sus hijos desde el primer instante y nunca han dejado de intentar hacerlo bien.

Este Día del Padre, si puedes decirle algo a tu papá, díselo. Y si eres papá, quizás también es tiempo de que lo digas tú.