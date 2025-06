¿Cuál es el mejor emoticono para decirles a tus compañeros del trabajo que los odias?

Por: Emma Goldberg

Si existiera algo como la nostalgia de la rabia, sería la añoranza de una época en la que la gente se peleaba en voz alta, incluso en un entorno tan formal como la oficina. Se desahogaban. Decían palabrotas. Ponían los ojos en blanco. Ahora la ira en el lugar de trabajo es más silenciosa, a menudo contenida en el clac-clac de una nota escrita a toda prisa en Slack, el software de mensajería utilizado por muchas empresas.

Ani Rodríguez, de 24 años, trabaja en relaciones públicas. En su anterior empresa, tenía una respuesta refleja a los desaires profesionales: tomaba una captura de pantalla del mensaje ofensivo y lo enviaba a su amigo del trabajo con comentarios como “OMG” o “WTF”.

A principios de este año, Rodríguez cometió un error táctico. Su jefe le había enviado un mensaje preguntándole por qué no se había hecho cargo de una tarea, un descuido que Rodríguez consideró que no era culpa suya. Rodríguez hizo una captura de pantalla. Sin querer, se la envó como respuesta a su jefe.

“Fue un desastre”, dice.

Este año se han dado las condiciones propicias para un desastre laboral. Muchos compañeros no se han visto en persona desde 2020. Sus relaciones laborales se han deteriorado, pero las tareas continúan. Al mismo tiempo, leen titulares sobre crisis constantes: despidos, inflación, quiebras de empresas.

Entonces, las cosas se complican. Las personas explotan con colegas que nunca han conocido en persona y descubren que es más fácil satanizar una cuenta de Slack incorpórea que perderla con alguien en persona. Se pueden librar batallas completas entre Gatúbela y avatares de ardillas. Los trabajadores reciben mensajes furiosos y, en lugar de hablar, responden con una réplica a medias.

’Estoy en mi computadora portátil; ahí peleo con la gente’

Vivimos en la era de la furia de Slack.

“La gente obtiene esos impulsos de dopamina al decir cosas negativas”, comentó Tessa West, psicóloga de la Universidad de Nueva York y autora de “Jerks at Work”. “La recompensa es más fuerte e inmediata que el costo”.

Con más de un tercio de los trabajadores estadounidenses todavía, al menos de manera parcial, a distancia y millones de ellos dependen de Slack, está claro que muchas conversaciones entre colegas, incluyendo peleas, ahora están confinadas a plataformas en línea, incluso más que antes de la pandemia, cuando tales las herramientas ya eran un elemento básico del lugar de trabajo.

Anil Dash, un bloguero y ejecutivo, jefe de la plataforma de colaboración Glitch, ha notado que en todas las empresas en cuyos canales de Slack ha estado, las personas están en desacuerdo entre sí más libremente de lo que lo habrían hecho en la oficina. Tienen amplios debates sobre temas serios como política y ética tecnológica o temas ligeros como botanas. La mayoría de las veces la gente se pelea.

“Puede dar la sensación de que estoy en mi teléfono o en mi computadora portátil y que ese es el lugar al que acudo para pelearme con la gente”, explicó. “Es una herramienta que imita las redes sociales públicas y así los comportamientos de la gente imitan a las redes sociales públicas, aunque se venda y se use como herramienta de colaboración”.

Algunas partes del diseño de Slack pueden ser estimulantes para los trabajadores: inclina la dinámica de poder del conflicto profesional, permitiendo que las personas compartan sus puntos de vista en canales públicos, con el apoyo de los compañeros de equipo, en lugar de hacerlo a puerta cerrada.

“Slack es muy diferente de la mayoría de las herramientas que se usan en la oficina”, explicó Dash.

“Es intencionalmente muy plano”, aseguró, lo que significa que cualquier persona puede enviar mensajes fácilmente a otra persona y expresar sus puntos de vista. Las jerarquías al menos parecen menos importantes de lo que podrían ser en una sala de reuniones física, lo que puede hacer que los trabajadores se sientan más cómodos planteando críticas.

No puedes ir a caminar en línea

Las peleas ociosas están estallando en un ambiente de trabajo ya marcado por una salud mental desgastada. Los empleados tienen que lidiar con todo el estrés de sus relaciones laborales sin más momentos alegres y en persona para compensar la tensión: las bromas tontas, las pausas para la merienda, los chismes en el baño.

Brad Smallwood, un terapeuta en San Francisco que a menudo apoya a las personas a través de desacuerdos profesionales, ha visto aumentar los niveles de estrés de sus pacientes a medida que profundizan la colaboración laboral con compañeros que no han visto en persona durante casi tres años.

“Vengo de un lugar de trabajo tradicional, y cuando tienes un conflicto con alguien, pasas por su oficina y dices: ‘¿Podemos ir a caminar?’”, señaló Smallwood, de 43 años. “Para mucha gente, eso ya no es una realidad”.

Liane Davey, psicóloga organizacional de 50 años, estaba haciendo un curso digital a principios de este año y una de sus compañeras dijo en Slack que quería “robarle” la idea a Davey. Puede que lo dijera como un cumplido, pero Davey explica que, sin la ventaja del lenguaje corporal o el tono de voz, al principio interpretó el mensaje como un insulto despreocupado.

“Tuve una reacción tremenda: ‘¿Cómo que me la vas a robar?’”.

Cuando se acercan las fechas de entrega, la gente no siempre se acuerda de aplacar sus arrebatos con disculpas. Alison Weissbrot, redactora, notó que el tono de los mensajes de chat de su equipo se volvía más brusco cuando se enfrentaban a una avalancha de tareas para la semana de la publicidad de Nueva York. Incluso cuando las tareas se acumulaban, se esperaba que las respuestas llegaran de inmediato. Experimentó la sensación de pavor corporal que sigue a un mensaje como “¿Hola? ¿Cómo vas?”.

“Se me caía el estómago. El corazón me empezaba a latir deprisa”, aseguró. “Me decía: ‘Dios mío, se me va a caer la cabeza’”.

Weissbrot, de 30 años, intentó aligerar el ambiente con emoticonos. “Sé que esto es cutre y cancelado, pero me encanta el emoticón de la cara que se ríe llorando”, relató. “También me encanta la cara que enseña los dientes. Si meto la pata, pienso: ‘Uy’, con la cara apretando los dientes”.

Otros eluden el conflicto a la antigua usanza: usando el teléfono. “Si has ido y venido por correo electrónico o Slack un par de veces y no estás conectando, yo saldría de ese modo”, afirmó Davey. “Sal de la espiral de la muerte”.