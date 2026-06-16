¿Cuáles son los 3 hábitos clave para disminuir el riesgo de un colesterol alto?

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    ¿Cuáles son los 3 hábitos clave para disminuir el riesgo de un colesterol alto?
    El colesterol se encuentra en lo que consumes diariamente, por lo que es importante mejorar la dieta con alimentos saludables. MAGNIFIC

Un estudio médico concluyó que existen varias conductas que son un grave indicador de una mala calidad de vida, que puede derivar en enfermedades

Contrario a lo que muchas personas pueden llegar a pensar, el colesterol, generalmente definido como una sustancia cerosa como grasa, en realidad no es malo... aunque tampoco bueno. En el organismo, el hígado es el encargado de producir solo la cantidad necesaria para fabricar hormonas, vitamina D y sustancias que te ayudan a digerir los alimentos.

Sin embargo, su efecto negativo depende de cómo se mueve por la sangre. En este sentido, habrá que aclarar que el colesterol es grasa y la sangre es como agua, no pueden mezclarse directamente.

El colesterol alto es peligroso, ya que no presenta síntomas y, sin saberlo, va tapando arterias. Así que la principal recomendación para mantenerlo controlado es corregir malos hábitos diarios.

https://vanguardia.com.mx/vida/el-hito-del-daraxonrasib-un-avance-historico-contra-el-cancer-de-pancreas-DI21384106

3 HÁBITOS PARA REGULAR EL COLESTEROL

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Lipids in Health and Disease, existe una combinación de tres malos hábitos cotidianos que fomentan al descontrol del colesterol:

1. Buena alimentación: una dieta poco saludable es un grave indicador de una mala calidad de vida, rodeada de productos ultraprocesados, bajos en fibra y sin nutrientes protectores.

2. Actividad física: el sedentarismo es muy común en grupos poblacionales hoy en día. Ya sea dentro de la cuestión laboral, escolar o en la vida cotidiana, mantener poca actividad física es la normativa.

3. Buena calidad de sueño: es uno de los hábitos más practicados. De acuerdo con los análisis, el 57 por ciento de la población estudiada tenían mal sueño y eran los más propensos a desarrollar colesterol alterado.

$!Existe un colesterol malo y uno bueno. El primero comienza afectar sin previo aviso.
Existe un colesterol malo y uno bueno. El primero comienza afectar sin previo aviso. MAGNIFIC

Eliminar o modificar estas conductas, con el tiempo no sólo regularás tu colesterol, sino otros problemas de salud que se puedan presentar en un futuro próximo o lejano. Recuerde que la mejor opción será adoptar un mejor estilo de vida acompañado de profesionales en la materia.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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