¿Cuáles son los 3 hábitos clave para disminuir el riesgo de un colesterol alto?

Contrario a lo que muchas personas pueden llegar a pensar, el colesterol, generalmente definido como una sustancia cerosa como grasa, en realidad no es malo... aunque tampoco bueno. En el organismo, el hígado es el encargado de producir solo la cantidad necesaria para fabricar hormonas, vitamina D y sustancias que te ayudan a digerir los alimentos.

Sin embargo, su efecto negativo depende de cómo se mueve por la sangre. En este sentido, habrá que aclarar que el colesterol es grasa y la sangre es como agua, no pueden mezclarse directamente.

El colesterol alto es peligroso, ya que no presenta síntomas y, sin saberlo, va tapando arterias. Así que la principal recomendación para mantenerlo controlado es corregir malos hábitos diarios.