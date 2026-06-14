El hito del daraxonrasib: Un avance histórico contra el cáncer de páncreas

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    El hito del daraxonrasib: Un avance histórico contra el cáncer de páncreas
    Tras cuatro décadas de intentos fallidos, la comunidad médica logra descifrar el mecanismo para bloquear la mutación KRAS, considerada “intratable” desde 1982. MAGNIFIC

El medicamento actúa bloqueando la proteína KRAS, un “interruptor molecular” que al mutar se queda encendido permanentemente, provocando que las células cancerosas se dividan sin control

En un hecho sin precedentes que despertó el entusiasmo y la ovación espontánea de miles de oncólogos en una conferencia en Chicago, el fármaco daraxonrasib ha demostrado ser un avance histórico contra el cáncer de páncreas.

Este medicamento logró casi duplicar la mediana de supervivencia de los pacientes, elevándola de 6,7 a 13,2 meses. Al tratarse de uno de los tumores más agresivos y difíciles de combatir en la medicina actual, este logro representa un momento sumamente emotivo y un punto de inflexión en la oncología.

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EL DESAFÍO DEL CÁNCER DE PÁNCREAS Y EL ALCANCE REAL DEL FÁRMACO

Aunque este fármaco es una victoria mayúscula, los científicos aclaran que está lejos de ser una cura definitiva, ya que los tumores suelen desarrollar resistencia a las terapias dirigidas. Sin embargo, su verdadero potencial radica en su uso combinado con otros tratamientos para prolongar significativamente la vida de los pacientes.

El cáncer de páncreas se caracteriza por ser asintomático en sus primeras etapas, lo que provoca que se diagnostique cuando ya existe metástasis. Además, históricamente ha sido resistente a la inmunoterapia debido a una mutación en la proteína KRAS, la cual genera un entorno hostil que bloquea a las células inmunitarias del cuerpo.

PRÓXIMOS PASOS: APROBACIÓN Y NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS

Se prevé que el daraxonrasib reciba una pronta aprobación en los Estados Unidos para ser utilizado como tratamiento de primera línea, superando la fase del ensayo clínico donde solo se aplicó a pacientes que ya habían pasado por quimioterapia.

El fármaco funciona inhibiendo el gen KRAS. Estudios preliminares sugieren que esta acción modifica el microambiente del tumor, lo que podría hacer que el cáncer de páncreas finalmente sea sensible a la inmunoterapia. Si las investigaciones confirman este enfoque combinado, las tasas de supervivencia podrían incrementarse aún más.

EL FIN DE UN ENIGMA MÉDICO: APAGAR EL INTERRUPTOR KRAS

La relevancia de este hallazgo va mucho más allá del páncreas. La proteína KRAS actúa como un interruptor molecular; cuando sufre una sola mutación, se queda “encendida” de forma permanente, ordenando a las células dividirse sin control.

$!El hito del daraxonrasib: Un avance histórico contra el cáncer de páncreas

Al descifrar cómo bloquear esta señal en el cáncer de páncreas, los científicos han encontrado la llave para atacar otros tumores impulsados por la misma mutación genética, entre los que se incluyen:

* Cáncer colorrectal.

* Cáncer de pulmón.

* Cáncer de endometrio, de intestino delgado y de estómago (en menor medida).

LA CAÍDA DE UN GIGANTE CONSIDERADO ‘INTRATABLE’

KRAS pertenece a una familia de oncogenes conocida como mutaciones RAS, las cuales están presentes en el 20% de todos los cánceres a nivel mundial (afectando a unos 3,4 millones de personas al año), como el mieloma múltiple.

Desde su descubrimiento en 1982, la proteína RAS fue el gran desafío de la oncología y se consideraba “intratable”. Su estructura es tan lisa que los científicos no encontraban ninguna hendidura molecular donde un fármaco pudiera acoplarse. El daraxonrasib cambió las reglas del juego: funciona como un “pegamento molecular” que se une a otra proteína celular para neutralizar por completo las señales de RAS.

EL FUTURO DE LA ONCOLOGÍ Y EL ‘INTERRUPTOR MAESTRO’

La llegada del daraxonrasib es apenas el primer paso de una nueva era médica, a la que pronto se sumarán versiones más refinadas y fármacos competidores. Las expectativas son tan altas que se espera que esta tecnología ayude a pacientes con patologías totalmente distintas, como a los niños con neuroblastoma, un tipo de cáncer donde una mutación anula el freno natural de las proteínas RAS.

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Lo que comenzó como la búsqueda de una respuesta para un tumor específico ha revelado un interruptor maestro capaz de abrir nuevas alternativas de tratamiento para millones de personas en todo el mundo.

(Con información de The Economist)

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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