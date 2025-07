Cuándo entrará en vigor el aumento al precio de la VISA

El pasado 4 de julio de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó la ley One Big Beautiful Bill Act , una reforma fiscal que contempla un aumento en los costos de trámites migratorios, entre ellos, la visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos.

Visa de turista costará más del doble

Actualmente, el costo de la visa B-1/B-2, usada para turismo o negocios, es de 185 dólares (aproximadamente 3,700 pesos mexicanos). Sin embargo, con la entrada en vigor de esta nueva disposición, el trámite incluirá un impuesto migratorio adicional de 250 dólares. El precio total ascendería a 435 dólares, es decir, cerca de 8,700 pesos.

La medida aplicará a todas las visas de no inmigrante, incluyendo no solo las de turismo, sino también las categorías F (estudiantes), J (intercambios) y H (trabajadores temporales), afectando a miles de solicitantes.

¿Desde cuándo aplicará este aumento?

Aunque la reforma fiscal ya fue promulgada, aún no existe una fecha exacta para que comience a aplicarse el nuevo cobro. No obstante, expertos en educación internacional, como la Association of International Educators (NAFSA), estiman que la implementación coincidiría con el inicio del año fiscal 2026, justo en el marco de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos.

El precio no será fijo

Además del aumento inicial, el costo de la visa podría seguir subiendo. La ley estipula que a partir de 2026, el impuesto se ajustará anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto significa que los precios se moverán conforme a la inflación en Estados Unidos, encareciendo aún más el trámite en los años siguientes.

Si tienes planeado viajar, estudiar o hacer negocios en Estados Unidos en los próximos años, es momento de adelantar el proceso.