CURP biométrica: la fecha exacta en que será obligatoria en México

La CURP biométrica dejará de ser un trámite opcional y comenzará a exigirse de manera formal en México para diversos procedimientos administrativos y legales. Aunque su implementación inició como un programa piloto, la reforma a la Ley General de Población publicada en 2025 estableció un calendario claro para su entrada en vigor. Conocer la fecha exacta, los elementos que integra y cómo tramitarla es clave para evitar contratiempos en 2026.

TE PUEDE INTERESAR: CURP biométrica 2026: guía clara para sacar tu cita sin contratiempos

¿Desde cuándo será obligatoria la CURP biométrica?

La fecha establecida por la reforma es el 1 de febrero de 2026. A partir de ese día, la CURP biométrica podrá ser solicitada como requisito indispensable para liberar distintos trámites tanto en el ámbito público como en el privado. Esto no significa que todas las personas deban obtenerla de inmediato; sin embargo, sí será necesaria cuando el trámite específico así lo exija.

Durante 2025, la CURP biométrica operó como fase piloto. Ese periodo concluyó y, con ello, inicia la adopción gradual obligatoria del documento en procesos que requieren verificación de identidad reforzada.

¿Qué cambia con la CURP biométrica?

La nueva CURP conserva los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales, pero incorpora datos biométricos para elevar la seguridad y reducir fraudes de identidad. Los elementos adicionales son:

Huellas dactilares de ambas manos

Escaneo del iris

Fotografía digital del titular

Con esta información, la identificación se vuelve única e intransferible, lo que permitirá validar la identidad de una persona con mayor precisión en trámites sensibles.

¿En qué trámites se pedirá?

A partir de febrero de 2026, la CURP biométrica podrá solicitarse para liberar procedimientos administrativos y legales de alta relevancia. Aunque la lista se ampliará de forma progresiva, se espera que sea requerida en registros oficiales, servicios gubernamentales, validaciones de identidad y, eventualmente, en gestiones del sector privado que demanden mayor certeza.

Es importante subrayar que no sustituye de inmediato a otros documentos, pero sí se integra como un identificador clave en procesos donde la identidad digital será prioritaria.

¿Dónde y cómo tramitar la CURP biométrica?

El trámite podrá realizarse de manera presencial en módulos especializados y en oficinas del Registro Civil. Para acudir, será necesario generar una cita previa a través del sitio oficial de RENAPO.

Los documentos requeridos son:

Acta de nacimiento certificada

CURP tradicional certificada

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cartilla militar)

El trámite no tiene costo y se realiza en la fecha y hora asignadas, donde se capturan los datos biométricos.

¿Habrá trámite digital?

Sí. La CURP biométrica también se vinculará a una identidad digital segura mediante Llave MX, lo que permitirá realizar trámites en línea con mayor seguridad. Este paso busca agilizar procesos y reducir la necesidad de acudir físicamente a oficinas.

Recomendación final

Aunque no será obligatoria para todos los trámites desde el primer día, anticiparse, puede evitar retrasos en gestiones importantes durante 2026. Verifica si los trámites que realizas con frecuencia la exigirán y agenda tu cita con tiempo. La CURP biométrica será un componente central de la identidad oficial en México, y conocer cómo funciona te permitirá adaptarte sin contratiempos.