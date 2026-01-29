CURP biométrica 2026: guía clara para sacar tu cita sin contratiempos

La CURP biométrica se ha convertido en uno de los trámites más comentados por su nivel de innovación y por los ajustes que implica para millones de personas en México. A diferencia de la CURP tradicional, este nuevo formato integra datos biométricos avanzados como huellas digitales, escaneo de iris y reconocimiento facial, con el objetivo de modernizar la identificación oficial y fortalecer la seguridad contra el robo de identidad. TE PUEDE INTERESAR: No tramitar la CURP biométrica: consecuencias legales Sin embargo, durante los primeros meses de implementación se han registrado largos tiempos de espera y rechazos a personas que acudieron sin cita o con documentación incompleta. Por eso, conocer el proceso correcto es clave para evitar perder tiempo y asegurar que el trámite se realice sin problemas.

¿Qué es la CURP biométrica y qué datos registra? La CURP biométrica es una versión reforzada de la Clave Única de Registro de Población. Su principal diferencia es que vincula la identidad legal con rasgos físicos únicos, lo que la convierte en una identificación digital de alta seguridad. El trámite debe realizarse de manera estrictamente presencial, ya que personal capacitado captura los siguientes datos: Las diez huellas dactilares de ambas manos Un escaneo del iris Fotografía facial de alta resolución Firma digital Estos elementos permiten validar la identidad de forma más precisa que los documentos tradicionales en papel. Paso a paso para sacar cita en 2026 Contar con una cita previa es indispensable. Muchas personas han sido regresadas por intentar acudir sin ella. El proceso para agendarla es el siguiente: Ingresa al sitio oficial de la Renapo. 1. Selecciona el servicio “Registro de datos biométricos para la CURP”. 2. Elige la fecha y el horario disponibles que más te convengan. 3. Captura los datos personales solicitados. 4. Confirma tu registro. 5. Recibirás un correo electrónico con la confirmación de la cita. 6. Imprime el comprobante y llévalo el día del trámite. No presentar este documento puede ser motivo suficiente para que no te atiendan, incluso si llevas todos los requisitos. Requisitos y documentos necesarios Para tramitar la CURP biométrica en 2026, solo se solicitan tres documentos básicos, en original: - Identificación oficial vigente - CURP actual - Acta de nacimiento Es importante verificar previamente el módulo disponible en tu estado, ya que no todos operan de forma simultánea y los horarios pueden variar.