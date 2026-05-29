¿Deberías seguir los consejos de nutrición de un chatbot?

Por: Alice Callahan

Cuando el médico de Julie Bernstein le recomendó hace poco que empezara a comer pollo y carne para obtener más proteínas, se sintió un poco molesta. Bernstein, de 76 años, había sido vegana durante décadas, y no iba a empezar a comer carne de nuevo, dijo. Su médico, al no saber cómo orientarla sobre las fuentes de proteínas veganas, le propuso que consultara a ChatGPT.

Unas semanas más tarde, Bernstein tecleó sus objetivos en ChatGPT en su iPad y se maravilló de la rapidez con que le proporcionaba ideas de menús proteínicos, listas de la compra e instrucciones para preparar comidas que incorporaban lentejas, quinoa, proteína en polvo y semillas de chía.

“Era como un libro de cocina hecho a mi medida”, dijo Bernstein, quien vive en Harbor Springs, Míchigan y agregó que las respuestas del chatbot parecían “entenderla”.

Desde que se lanzó ChatGPT en 2022, los chatbots se han convertido en una popular fuente de información sobre salud. En una encuesta de más de 5 mil 500 adultos estadounidenses publicada en abril, uno de cada cuatro encuestados dijo haber utilizado recientemente chatbots para obtener orientación sobre salud. Otra encuesta, publicada en enero, reveló que entre 1000 adultos estadounidenses, un tercio afirmó haber utilizado ChatGPT u otra herramienta basada en inteligencia artificial para crear planes de nutrición o pérdida de peso.

Hace poco pedimos a los lectores del New York Times que compartieran sus experiencias con el uso de chatbots como ayuda para la nutrición; respondieron más de 500 personas. Sus historias fueron abrumadoramente positivas, y a muchos les encantó la capacidad de los bots para proporcionar consejos rápidos y útiles.

Los expertos en nutrición afirman que, aunque los chatbots pueden ser útiles para tareas sencillas, como aportar ideas para las comidas, a veces también pueden llevar a la gente por mal camino.

He aquí algunas de las historias compartidas por los lectores, con las opiniones de los expertos sobre las promesas —y las posibles dificultades— de confiar en los chatbots para el asesoramiento nutricional.

LOS PROS: PLANIFICACIÓN DE COMIDAS, SEGUIMIENTO DE NUTRIENTES Y RESPONSABILIDAD

Después de que a Vanessa Crain, de 47 años, le diagnosticaron una enfermedad cardiaca en 2025, se propuso tomarse en serio su dieta. Por recomendación de su cardiólogo, empezó a intentar seguir la dieta DASH, cardiosaludable, que hace hincapié en la fruta, la verdura y los cereales integrales.

Los fines de semana se pasaba horas estudiando libros de cocina y planificando las comidas de la semana, tareas que pronto se convirtieron en una carga, junto con sus obligaciones laborales y familiares. Así que Crain, profesora de guardería en Longwood, Florida, encargó esa planificación a Claude.

Al cabo de una semana de seguir sus sugerencias, “me sentí otra persona”, dijo, con más energía y menos antojos de comida chatarra. El bot incluso le recomendó opciones más sanas de comida para llevar para cuando no tuviera tiempo de cocinar. Perdió 5 kilos en dos meses.

La carga mental de decidir qué comer suele ser el aspecto más difícil de una alimentación sana, dijo Lisa Oldson, médico especialista en obesidad de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

En su propia consulta, Oldson adopta la IA. Asesora a los pacientes sobre cómo utilizar los chatbots para una alimentación saludable, y utiliza ella misma ChatGPT para calcular el contenido en nutrientes de las comidas —como los niveles de proteínas y fibra— que registran sus pacientes.

Andrew Weir, 50 años, profesor de guardería en Arvada, Colorado, utiliza ChatGPT para controlar la cantidad de sodio y potasio que consume para controlar la tensión arterial. El bot le ha ayudado a hacer cambios —como comer menos Doritos, sándwiches de embutidos y nuggets de pollo, y más brócoli, espinacas y plátanos—que le han ayudado a bajar la tensión arterial, dijo.

También le pide a ChatGPT que le recuerde todos los viernes que puede haber donas en la sala de descanso y que no debe excederse. Le ha ayudado a comer menos dulces, dijo.

Según Wesley McWhorter, dietista de Houston, el uso de chatbots como compañeros de responsabilidad puede ser un “buen uso” de la tecnología. Pero presta atención si los recordatorios empiezan a parecer demasiado rígidos o provocan ansiedad, añadió. Eso puede hacer más mal que bien.

LOS CONTRAS: CONSEJOS INEXACTOS Y A VECES PERJUDICIALES

Los chatbots son cómodos y rápidos, pero a veces dan “consejos increíblemente malos”, dijo Nick Tiller, quien investiga la desinformación sobre salud en el Instituto Lundquist de Torrance, California.

Alex Rawdin, de 39 años, asesor financiero en Filadelfia, pidió hace poco al chatbot Tomo que le ayudara a perder peso. Después de varias semanas de seguir la dieta cetogénica, rica en grasas y baja en carbohidratos, tal como recomendaba, recordó que su médico le había dicho que limitara las proteínas animales a causa de sus cálculos renales.

Cuando Rawdin le dio esa información al bot, este le aconsejó que dejara la dieta. Dijo que le hubiera gustado que el chatbot le hubiera preguntado por su historial médico antes de recomendárselo. “Me di cuenta que estaba burlándome” del bot, añadió. “Pero también noté que estaba hablando con una máquina”. (Tomo no respondió a la solicitud de comentarios).

Dawn Clifford, dietista y profesora de Ciencias de la Salud en la Universidad del Norte de Arizona, dijo que los chatbots no están capacitados para evaluar tu historial médico ni para utilizar el juicio clínico como lo hace un profesional.

En un estudio publicado en marzo, investigadores de Turquía pidieron a cinco populares chatbots que crearan planes de comidas de tres días para ayudar en casos ficticios a perder peso a jóvenes de 15 años con sobrepeso u obesidad. Los bots elaboraron menús que contenían, en promedio, unas 700 calorías diarias menos que lo que proponía un dietista del equipo. Si esta orientación se siguiera a largo plazo, escribieron los autores, podría poner a los adolescentes en riesgo de desnutrición y trastornos alimentarios.

Shelley Wood, dietista gastroenteróloga de San José, California, atiende a menudo a pacientes que siguen dietas innecesariamente restrictivas basadas en sugerencias de chatbot. Describió a un paciente que, tras muchas conversaciones con ChatGPT, acabó comiendo solo papaya, espinacas, pollo y huevos durante meses para aliviar problemas como la hinchazón y el dolor de estómago. El paciente perdió una cantidad preocupante de peso, dijo Wood, y sufrió fatiga y caída del cabello.

Seguir los consejos nutricionales de un chatbot puede ser “benigno” o “catastrófico”, dijo Tiller. En un estudio publicado en abril, él y sus colegas hicieron a cinco chatbots diversas preguntas relacionadas con la salud. Entre las 50 respuestas relacionadas con la nutrición que recibieron, el 72 por ciento fueron calificadas de ineficaces o perjudiciales si se seguían, dijo.

Debido a que los modelos de IA evolucionan con rapidez, es probable que los chatbots den respuestas más adecuadas en la actualidad, dijo Tiller. (Su estudio se realizó en febrero de 2025). Aun así, añadió, es dudoso que se hayan resuelto todos sus problemas.

Los chatbots son tan buenos como los datos con los que se les entrena, que incluyen una serie de fuentes como libros, sitios web, estudios científicos, publicaciones en redes sociales e hilos de Reddit, algunos de los cuales pueden ser contradictorios e inexactos, dijo Tiller.

“Solo hace falta una pequeña cantidad de desinformación” para confundir a un chatbot, añadió. Sin embargo, “siempre responden con seguridad y autoridad”, incluso cuando esas respuestas son dudosas, dijo Tiller. Rara vez reconocen que no tienen una buena respuesta, añadió, por lo que es difícil saber cuándo el consejo es malo.

Drew Pusateri, portavoz de OpenAI (que fabrica ChatGPT), dijo por correo electrónico que los bots no están diseñados para sustituir a la atención médica.

UTILIZAR LOS CHATBOTS CON PRECAUCIÓN

A pesar de todos sus peligros potenciales, muchos lectores apreciaron la orientación que les dieron los chatbots. Algunos dijeron que les ofrecían algo que sus médicos u otros profesionales de la salud no podían ofrecerles: ayuda en segundos, a cualquier hora, sin necesidad de cita o de un pago.

No hay duda de que los chatbots pueden ser útiles, dijo McWhorter, pero si te encuentras recurriendo a ellos para tareas como el diagnóstico o la gestión de una enfermedad, o para que te orienten sobre suplementos o cambios dietéticos importantes, lo mejor es que consultes las respuestas con un médico.

Si es posible, dijo, programa una visita con un dietista. Tienen mucha más formación en nutrición que la mayoría de los médicos y ofrecen horarios de consulta más amplios.

También vale la pena pedir a los chatbots que proporcionen referencias y comprobar que proceden de lugares confiables, como instituciones académicas, revistas revisadas por expertos u organizaciones de salud como la Asociación Estadounidense del Corazón o la Academia de Nutrición y Dietética, dijo Clifford.

Y haz la prueba con la misma pregunta o prompt en varios chatbots, añadió. Las respuestas diferentes son una pista de que al menos una de ellas puede ser inexacta.

En resumen, debes utilizar los chatbots con precaución, dijo Tiller. No son “oráculos que todo lo saben”.