¿Dejar de pagar el predial? Consecuencias que pueden costarte tu propiedad

El impuesto predial es una de las obligaciones fiscales más importantes para quienes son propietarios de un inmueble en México. Aunque suele percibirse como un pago menor o fácil de posponer, no cubrir el recibo del predial a tiempo puede desencadenar consecuencias legales y financieras serias, que van mucho más allá de una simple multa. Entender qué pasa cuando se deja de pagar, ayuda a tomar decisiones informadas y evitar problemas mayores.

¿Qué es el predial y por qué es obligatorio?

El predial es un impuesto municipal que se paga de forma anual por la propiedad de un terreno o construcción. Los recursos recaudados se destinan, en teoría, a servicios públicos como alumbrado, pavimentación, seguridad y mantenimiento urbano. Al ser un impuesto local, cada municipio establece sus reglas, montos, recargos y procedimientos, pero las consecuencias por no pagarlo son similares en todo el país.

Aumento progresivo de la deuda

La primera consecuencia de no pagar el predial es el incremento automático del adeudo. Año con año se aplican recargos, multas y actualizaciones que hacen que la cantidad original crezca de forma constante. Lo que comenzó como un monto manejable puede convertirse en una deuda considerable después de varios años de atraso.

Este crecimiento no se detiene solo. Incluso si el inmueble no se usa, está deshabitado o no genera ingresos, el predial sigue acumulándose. Muchas personas descubren el verdadero tamaño del problema cuando intentan regularizar su situación y se enfrentan a cifras mucho mayores a las esperadas.