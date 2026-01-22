Constancia de Situación Fiscal: en qué trámites sí te la pueden exigir en 2026

Desde el 1 de enero de 2026, la Constancia de Situación Fiscal (CSF) dejó de ser un requisito obligatorio para la facturación electrónica y la emisión de comprobantes de nómina en México. Este cambio buscó simplificar procesos y reducir cargas administrativas para contribuyentes y empresas. Sin embargo, el documento no desapareció del todo: sigue siendo exigible en diversos trámites administrativos y privados, lo que ha generado dudas sobre cuándo es legal pedirla y cuándo no. TE PUEDE INTERESAR: SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa La Constancia de Situación Fiscal es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuya función principal es corroborar la información fiscal de una persona física o moral. Incluye datos clave como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio fiscal, régimen fiscal y actividades económicas registradas.

Trámites en los que sí pueden pedir la Constancia de Situación Fiscal Aunque ya no es obligatoria para facturar, existen procedimientos en los que la CSF sigue siendo válida y legalmente solicitada como medio de verificación de datos. Apertura de cuentas bancarias Las instituciones financieras suelen solicitar la Constancia de Situación Fiscal al momento de abrir una cuenta, especialmente en cuentas empresariales o con fines fiscales. El objetivo es validar que los datos del solicitante coincidan con los registrados ante el SAT y cumplir con obligaciones de prevención de fraudes y lavado de dinero. Trámites laborales En el inicio de una relación laboral, muchas empresas continúan solicitando la CSF para registrar correctamente al trabajador ante la autoridad fiscal y asegurarse de que el régimen fiscal y datos personales estén actualizados. Aunque no es un requisito legal expreso en todos los casos, sí es una práctica común para evitar errores administrativos. Actualización de datos ante instituciones públicas o privadas Algunas dependencias, universidades, aseguradoras, fondos de ahorro, arrendadores o entidades privadas pueden pedir la CSF cuando necesitan corroborar o actualizar información fiscal de sus usuarios, clientes o proveedores. En estos contextos, la constancia funciona como un documento de respaldo y verificación, no como un requisito fiscal directo para emitir comprobantes.

Cuando NO pueden exigirte la Constancia de Situación Fiscal Es importante saber que pedir la CSF como condición para emitir una factura electrónica o un recibo de nómina es indebido. La ley fiscal establece que para estos trámites solo se requieren cuatro datos: - RFC - Nombre o razón social - Código postal del domicilio fiscal - Régimen fiscal Exigir la Constancia de Situación Fiscal en estos casos constituye una infracción administrativa. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, la sanción por solicitarla indebidamente puede ir de 21 mil 420 a 122 mil 440 pesos. Por ello, si una empresa o proveedor condiciona la facturación a la entrega de la CSF, está incurriendo en una práctica sancionable. Qué información contiene la Constancia de Situación Fiscal La CSF incluye datos relevantes del contribuyente, entre ellos: - Registro Federal de Contribuyentes - Domicilio fiscal - Régimen fiscal vigente Actividades económicas registradas No tiene una vigencia definida y solo debe actualizarse cuando alguno de estos datos cambia, por ejemplo, al modificar el domicilio fiscal o el régimen ante el SAT.