Descubre el origen de tus síntomas para sanar a fondo

¿El cansancio, la inflamación, los desarreglos digestivos o la ansiedad han pasado a ser una condición normal en lugar de excepcional en su vida? ¿Va de un médico a otro, las pruebas que le indican salen todas bien, pero usted sigue sintiendo malestar? ¿Los diagnósticos y las sentencias médicas que solo proponen tomar medicamentos de por vida? La doctora Camino Díaz, especialista en Medicina de Familia, ha desarrollado y aplica en su consulta presencial y a través de sesiones grupales en línea, un método, que ofrece repuestas y soluciones a quienes no se conforman con ese aparente “callejón sin salida” y que quieren estar realmente san@s en lugar de sólo adaptarse a sobrevivir con síntomas.

La doctora Camino Díaz, licenciada en Medicina y Cirugía, médico clínico, profesora universitaria y divulgadora activa en redes sociales, es experta en Medicina Integrativa, un enfoque que, según explica, une ciencia y conciencia y se orienta a descubrir el origen de los síntomas que el sistema convencional no consigue desentrañar. Su método terapéutico, que integra la medicina convencional con una visión profunda del cuerpo, la mente, el mundo emocional y el entorno, tiene el nombre de su primer apellido, CAMINO, que en este caso, se escribe por completo en las letras mayúsculas correspondientes a las siglas de sus seis fundamentos. LOS SEIS PILARES DEL MÉTODO CAMINO Los seis pilares de este modelo, que describe en su libro ‘Tu camino hacia la salud, la revolución silenciosa de la Medicina Integrativa’ son: el Control ambiental, la Alimentación saludable, la Microbiota intestinal, la Inflamación sistémica, la Naturaleza circadiana y el ejercicio, y el Origen emocional de las enfermedades.

“La medicina actual silencia el síntoma con fármacos sin entender su origen. Mi método propone descodificar el lenguaje del cuerpo para que el paciente recupere su soberanía biológica, descubra qué factores bloquean su capacidad natural de sanar y cómo recuperar su energía, claridad mental y bienestar”, señala Camino, explicando a continuación los pilares de su método. Explica que el Control ambiental, aborda el ‘efecto del cóctel’ tóxico de productos químicos y microplásticos al que estamos expuestos a diario proveniente del mundo en que vivimos, defendiendo el principio de precaución, consistente en evitar una sustancia que puede ser peligrosa, aunque no esté prohibida, y recurriendo en su lugar a alternativas más seguras. La Alimentación saludable parte de la base de que “no se trata solo de comer, sino de elegir un ‘combustible’ (comida) que nos sane, teniendo presente que el azúcar y los productos ultraprocesados alteran nuestro metabolismo y energía, mientras que los alimentos reales nos nutren, equilibran y activan nuestro bienestar”, según esta experta, que también promueve el ayuno. El pilar del Método CAMINO referente a la Microbiota (conjunto de microorganismos que habitan en nuestro intestino), tiene en cuenta que este componente de nuestro organismo interviene en la regulación de la inmunidad, la inflamación e incluso el estado de ánimo, y es un aliado para sentirse bien por dentro y por fuera cuando se halla en equilibrio. El cuarto fundamento de este sistema, la Inflamación sistémica, crónica y de bajo grado, es considerada “un fuego silencioso que todo lo altera” al ser el origen de patologías modernas como la depresión, la diabetes y el cáncer, por lo cual se pone el foco en apagar ese ‘incendio’ mediante el equilibrio digestivo y de las mitocondrias (estructuras encargadas de la respiración celular). El quinto pilar, la Naturaleza circadiana, aborda los ritmos biológicos de 24 horas a los que está sujeto nuestro organismo, acorde con la naturaleza, los cuales necesitamos respetar para no enfermar y para vivir más y mejor, introduciendo prácticas como el ‘grounding’ (caminar descalzo sobre superficies naturales) o la higiene lumínica (exposición a la luz natural). Por último, el Origen emocional, parte de la base de que nuestras emociones ejercen una influencia ‘química’ que modula nuestros genes y nuestra salud, por lo que la verdadera sanación exige una coherencia entre lo que sentimos y lo que hacemos, porque cuando hay desconexión entre sentimientos y acciones, el cuerpo activa la alarma, provocando síntomas. Asumimos los síntomas como normales, pero no lo son. “Vivimos en una sociedad que ha normalizado el malestar. Hemos aprendido a sobrevivir, a ‘ir tirando’, pero no vivimos en plena salud”, asevera la doctora Camino. “Tenemos dolores, vivimos agotados, con estreñimiento o diarrea, intolerancias alimentarias, inflamación articular, migrañas, dermatitis, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, niebla mental, insomnio, acné, sobrepeso, infertilidad, ansiedad, depresión, problemas digestivos e infinidad de síntomas que asumimos como normales, pero no lo son y nos hablan de que el organismo tiene un problema”, advierte. “Tomamos analgésicos para el dolor de cabeza, antiinflamatorios para el dolor menstrual, antiácidos para el reflujo, pastillas para dormir, ansiolíticos para el estrés, laxantes para el estreñimiento, antihistamínicos para las alergias, antidepresivos para el vacío existencial, pero seguimos sin preguntarnos qué está intentando decirnos nuestro cuerpo”, reflexiona.

FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA INTEGRATIVA Frente a esto una persona tiene dos opciones, según esta especialista: “mirar para otro lado y autoconvencerse de que es una víctima del sistema y que la solución se la tienen que dar otros; o tomar conciencia y comenzar a hacer los cambios que necesita para mejorar su salud de una forma consciente, coherente y responsable”. “La Medicina Integrativa, tal y como la entiendo y desarrollo en mi metodología, es un modelo de atención al paciente que une la medicina convencional con la medicina complementaria o natural, para obtener mejores resultados tanto en las patologías crónicas, principalmente las de hoy en día, como en la salud del paciente en general”, explica Camino en una entrevista con EFE, Señala que “este modelo además tiene cuenta al individuo en su globalidad, a nivel mental, físico y emocional y también en su relación con la sociedad, su situación económica y su ambiente o entorno”.

“Esta medicina no sustituye a la convencional, sino que la amplia, mejora y potencia, utilizando el diagnóstico y el rigor científico de la medicina académica, añadiendo una mirada más profunda hacia todos los factores que están detrás de los síntomas del paciente, en vez de focalizarse en la eliminación de la sintomatología mediante fármacos”, puntualiza. RECOMENDACIONES PARA RECONECTAR Y SANAR El primer consejo de la doctora Camino para reconectar con nuestro bienestar consiste en “hacerle caso a la sabiduría de nuestro cuerpo, y dejar de normalizar el malestar y de poner nuestra salud en manos de una medicina y unas pruebas analíticas que no explican el origen de los síntomas”. “Muchos desórdenes físicos y mentales que suelen atribuirse a la edad, a la menstruación, a la menopausia, a una predisposición de familiar, a un origen genético, al estrés o al mero hecho de ser madre, en realidad están revelando que hay un desequilibrio muy profundo en la persona”, según esta experta.

Camino advierte que “si estas señales que está dándonos nuestro cuerpo son asimiladas como algo normal, en lugar de ahondar en su origen y replantearnos nuestros hábitos de vida, nuestro organismo seguirá enfermando y terminando con una patología mucho más evolucionada”. “Recuperar nuestra intuición natural, escuchando estos síntomas y haciendo caso a las señales profundas que nos envía nuestro cuerpo, es un primer paso para recuperar la salud”, sintetiza.

“Para que una prueba analítica muestre alteraciones la persona tiene que hallarse en un estado bastante patológico. Los rangos de referencia de laboratorio son insuficientes para detectar aquellos factores que representan la situación basal real de la salud del paciente y que podrían corregirse efectuando cambios antes de que terminen evolucionando a un peor estado”, apunta. “Nuestra mejor brújula es ver cómo nos sentimos en el día a día. Reconectar con nuestro cuerpo y su salud implicar tomar medidas concretas basadas en la fisiología, como descansar bien, hacer ejercicio físico, estar en contacto con la naturaleza, respetar los ritmos circadianos, comer comida real, beber agua no embotellada en plástico y defecar con regularidad”, concluye. EFE Reportajes | Daniel Galilea

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