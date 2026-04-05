Desmaquillante vs. agua micelar: Cuál es la verdadera diferencia

Ignorar este proceso puede derivar en problemas cutáneos más complejos, como irritación, manchas, enrojecimiento e incluso arrugas en zonas delicadas como el contorno de ojos, donde la piel es más sensible y propensa al daño.

Desmaquillarse es un paso clave dentro de la rutina diaria de cuidado de la piel , ya que no solo elimina restos de maquillaje, sino también suciedad, sudor y contaminantes acumulados a lo largo del día. Este hábito ayuda a prevenir poros tapados, brotes de acné y signos prematuros de envejecimiento.

CUÁL ES LA VERDADERA DIFERENCIA ENTRE AMBOS PRODUCTOS

Según el laboratorio dermatológico de Bioderma, el agua micelar se compone principalmente de agua purificada, agentes hidratantes como la glicerina y micelas, que son pequeñas partículas capaces de atraer tanto grasa como impurezas.

Gracias a esta tecnología, el agua micelar limpia eficazmente la piel y elimina maquillaje ligero sin necesidad de enjuague, lo que la convierte en una opción práctica, especialmente para pieles sensibles. También puede utilizarse para retirar sudor después de la actividad física o corregir pequeños errores al maquillarse.

En contraste, el desmaquillante suele presentarse en formato bifásico, es decir, contiene una fase acuosa y otra oleosa. Para su correcto uso, es necesario agitar el producto antes de aplicarlo, permitiendo que ambas fases se integren.

Este tipo de producto está diseñado para retirar maquillaje de larga duración o resistente al agua. Sin embargo, puede resultar más agresivo para algunas pieles, ya que podría causar irritación ocular o resequedad, debido a la presencia de tensioactivos en la fase acuosa y componentes derivados de la industria petroquímica en la fase oleosa.

CÓMO DESMAQUILLARSE CORRECTAMENTE

El proceso de desmaquillado requiere atención en distintas zonas como el rostro, el cuello y los párpados. De acuerdo con el laboratorio dermatológico Eau Thermale Avène y La Roche Posay, estos son los pasos recomendados:

1. Elegir un desmaquillante o agua micelar adecuado para el tipo de piel.

2. Aplicar el producto en un algodón o directamente sobre la piel seca y masajear con suavidad.

3. Para los ojos, colocar el algodón sobre los párpados cerrados durante unos segundos antes de retirarlo con movimientos delicados.

4. Limpiar los residuos con ayuda de un paño húmedo con agua termal.

5. Finalizar con la aplicación de un sérum, tratamiento o crema hidratante sobre la piel limpia.

¿CUÁNTO TIEMPO REQUIERE REALMENTE UNA BUENA LIMPIEZA?

Aunque muchas rutinas de belleza parecen complejas, los especialistas aseguran que no es necesario invertir demasiado tiempo, sino aplicar los pasos correctos según el momento del día.

Por la mañana, basta con una limpieza ligera para eliminar toxinas acumuladas durante el descanso. “Por la mañana no haría falta una doble limpieza. Solo necesitaríamos un producto que elimine las impurezas liberadas durante el descanso nocturno”, explica García.

Después, el uso de un tónico o loción ayuda a equilibrar el pH y preparar la piel. “Con unos cinco minutos sería suficiente”, afirma.