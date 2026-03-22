El poder de los antioxidantes: mucho más que luminosidad

En la mesa redonda ConCiencia Antioxidante organizada por SkinCeuticals, expertos dermatólogos han explicado cómo estos ingredientes intervienen en mecanismos biológicos para frenar el envejecimiento cutáneo, promover la firmeza y proteger frente al daño oxidativo, dando respuesta a una necesidad que, según datos presentados, todavía no está suficientemente integrada en las rutinas de cuidado diario.

Antioxidantes: neutralizar la oxidación para proteger la piel La doctora Natalia Jiménez explica a EFE: “envejecemos porque nos oxidamos”. Este proceso, al que estamos expuestos tanto por factores internos como externos —como la radiación ultravioleta, la contaminación, el estrés o incluso la respiración celular— genera radicales libres que dañan las células y aceleran el envejecimiento cutáneo. El principal papel de los antioxidantes es neutralizar estos radicales libres antes de que provoquen daño estructural en la piel, convirtiéndose en una herramienta clave para retrasar la aparición de signos como arrugas, pérdida de firmeza o tono irregular. El doctor Carlos Morales Raya sintetiza esta acción señalando que “su función principal es reducir el daño del estrés oxidativo y los radicales libres, neutralizándolo”. Este efecto es biológico, no simplemente estético, y está respaldado por investigación científica sólida.

Más que luminosidad: corrección y firmeza Aunque muchos consumidores relacionan los antioxidantes con una piel más luminosa, los dermatólogos presentes en ConCiencia Antioxidante advierten que este efecto es solo una de sus múltiples funciones. La vitamina C, considerada el estándar de oro entre estos activos, no solo contribuye a un aspecto más iluminado, sino que también estimula la síntesis de colágeno, mejora la firmeza y la elasticidad, y ayuda a unificar el tono al actuar sobre manchas y textura. En palabras de la doctora Jiménez, “el antioxidante induce la síntesis de colágeno, por lo tanto, va a haber más firmeza, más elasticidad, menos arrugas y también es capaz de unificar el tono de la piel”.

Esta multifuncionalidad explica por qué los antioxidantes no deben verse como un producto aislado, sino como un componente esencial de una rutina cosmética que aborde varios signos del envejecimiento de forma integrada. Integrarlos en la rutina: ¿mañana o noche? La introducción de antioxidantes en la rutina cosmética plantea dudas habituales entre los usuarios, especialmente sobre el momento óptimo de aplicación. Tradicionalmente se ha promovido su uso por la mañana para potenciar la fotoprotección, pero algunos dermatólogos sugieren que podría ser beneficioso también por la noche. La doctora Jiménez lo explica con argumentos prácticos: “lo mejor es aplicarlo en el momento que tengamos la capacidad de hacerlo de forma regular”. Si por la mañana se olvida con frecuencia por falta de tiempo, aplicarlo al final del día puede asegurar una constancia que, a largo plazo, traerá mejores resultados. Además, la aplicación matinal ayuda a contrarrestar los factores oxidativos ambientales a los que la piel se enfrentará durante el día, mientras que su uso nocturno permite “resetear” la piel después de la acumulación de radicales libres. Leonor Prieto, directora científica de L’Oréal Dermatological Beauty en España y Portugal, lo resume así: “sería como el escudo interior frente al daño solar mientras que el protector solar actúa como el escudo exterior. Ambos trabajan en conjunto para una doble protección”. ¿Cómo saber si tu piel necesita antioxidantes? Identificar la necesidad de antioxidantes en la piel no siempre es obvio, pero existen señales que pueden orientarnos. La dermatóloga Jiménez explica que “una piel que se ve apagada normalmente tiene múltiples factores detrás: poca firmeza, tono irregular, falta de luminosidad”. Para muchos pacientes, este aspecto apagado es el primer indicio de que la piel podría beneficiarse de un antioxidante eficaz. La doctora Sara Gómez enfatiza que “aunque esté generalizada la necesidad del uso del fotoprotector, hay más factores como la polución que se fotoactiva y también generan radicales libres”. Esta intervención del entorno hace que incluso pieles jóvenes sin signos de envejecimiento visibles puedan beneficiarse de la adición de antioxidantes a su rutina. En torno a los antioxidantes circulan varias creencias que conviene aclarar. Por ejemplo, es común pensar que la vitamina C es fotosensible y que no debe usarse en verano, pero los expertos explican que ocurre todo lo contrario: la vitamina C es fotoprotectora y su uso junto con protector solar es uno de los mejores escudos frente a la aparición de manchas. La doctora Sara Gómez subraya que existen criterios científicos concretos para que una vitamina C sea verdaderamente efectiva, como que su pH no supere 3,5, que contenga la molécula l ascórbico y que esté en concentraciones entre el 10 y el 15 %. Además, dado que esta molécula es inestable y se oxida con facilidad, es clave que el envase sea opaco o casi opaco para preservar su actividad.

Leonor Prieto apunta que para que la vitamina C sea bioactiva “necesita carga neutra; si el pH es alto, se vuelve con carga negativa y pierde su capacidad”, y resalta la importancia de la sinergia con antioxidantes como la vitamina E y el ácido ferúlico, que refuerzan su efecto antioxidante y aportan beneficios antiinflamatorios. Antioxidantes y tratamientos estéticos: sinergias beneficiosas Los antioxidantes no solo funcionan de forma aislada, sino que pueden integrarse con éxito en protocolos estéticos. La doctora Carmen Galera destaca que la vitamina C “con el láser actúa en sinergia” y que su aplicación puede ser beneficiosa tanto por la mañana como por la noche por su efecto despigmentante y estimulador de colágeno. Los expertos coincidieron en señalar que aplicar un antioxidante de calidad después de procedimientos como láser o “peeling” es una forma de reforzar la regeneración cutánea y minimizar la inflamación. Contrario a algunas creencias populares, no existe un perfil único de piel que deba usar antioxidantes. El doctor Carlos Morales lo resume afirmando que “disminuye la inflamación porque la capacidad de regeneración es mayor”, incluso en pieles sensibles o con condiciones como rosácea. En casos de acné, que es también una patología con componente inflamatorio, la vitamina C puede ayudar a reducir la inflamación, mejorar el aspecto de las marcas y favorecer la regeneración. Para la doctora Jiménez, una forma simple de integrar estos ingredientes es “cuatro o cinco gotas sobre el rostro limpio”, evitando mezclas innecesarias que puedan comprometer su efectividad. Antioxidantes, piel y salud cutánea Integrados de manera correcta en la rutina —y apoyados por evidencia científica robusta— se convierten en aliados fundamentales tanto para retrasar signos del envejecimiento como para mejorar la salud global de la piel.

Aunque menos de la mitad de la población utiliza antioxidantes pese a la recomendación de ocho de cada diez dermatólogos, la ciencia demuestra que su inclusión puede marcar una diferencia tangible en el cuidado cutáneo. Más que una moda, son una estrategia respaldada por evidencia para proteger y corregir la piel en un mundo expuesto a múltiples agresores ambientales y biológicos. Por María Muñoz Rivera | EFE Reportajes

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