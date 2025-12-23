Dieta rica en grasas aumenta riesgo de cáncer hepático

Una dieta rica en grasas no solo impacta el peso corporal o los niveles de colesterol. Nueva evidencia científica advierte que este tipo de alimentación puede reconfigurar profundamente las células del hígado, empujándolas hacia un estado que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer hepático con el paso del tiempo. El hallazgo aporta una explicación biológica más precisa de por qué la mala alimentación sostenida puede tener consecuencias graves y silenciosas. TE PUEDE INTERESAR: Lo que pasa en tus riñones al tomar kéfir diario Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de Harvard identificó los mecanismos celulares mediante los cuales una dieta alta en grasas somete al hígado a un estrés constante. El estudio, publicado en la revista Cell, muestra que los hepatocitos maduros, responsables de funciones metabólicas esenciales, cambian su identidad para sobrevivir a ese entorno adverso.

Cuando las células del hígado “retroceden” Según los investigadores, bajo una exposición prolongada a una dieta rica en grasas, los hepatocitos retroceden a un estado inmaduro, similar al de las células madre. Este proceso, conocido como desdiferenciación, es una estrategia de supervivencia: las células activan genes que les permiten resistir el daño y multiplicarse, reduciendo su tendencia a morir mediante apoptosis, el mecanismo natural de eliminación celular. El problema es que esta adaptación tiene un costo. Al perder su identidad madura, las células del hígado sacrifican funciones metabólicas clave, como la producción de enzimas y la correcta regulación del metabolismo. Al mismo tiempo, quedan más expuestas a mutaciones que pueden detonar procesos cancerígenos. Evidencia contundente en modelos animales Durante el estudio, casi todos los ratones alimentados con una dieta rica en grasas desarrollaron cáncer de hígado. Los científicos observaron que los cambios genéticos no aparecían de golpe, sino de manera progresiva. Algunos genes relacionados con la supervivencia celular se activaban rápidamente, mientras que la disminución de funciones metabólicas tardaba más en consolidarse. De acuerdo con los autores, este patrón deja a las células en una situación peligrosa: ya están genéticamente preparadas para comportarse como células cancerosas si ocurre una mutación adicional. En palabras de los investigadores, las células “se adelantan” en varias de las características distintivas del cáncer antes de que el tumor exista como tal. Claves genéticas y posibles tratamientos El equipo identificó varios genes y factores de transcripción involucrados en esta reprogramación celular. Entre ellos destaca SOX4, un regulador que normalmente está activo solo durante el desarrollo fetal y permanece silenciado en el hígado adulto sano. Su reactivación es una señal clara de que las células han perdido su identidad madura. Además, los científicos señalaron que algunos fármacos dirigidos a estos mecanismos ya existen o están en ensayos clínicos, especialmente para tratar enfermedades hepáticas relacionadas con la acumulación de grasa. Esto abre la posibilidad de que, en el futuro, se puedan diseñar terapias que no solo traten el daño hepático, sino que también reduzcan el riesgo de progresión hacia el cáncer.