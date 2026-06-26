Durante 15 millones de años humanos y grandes simios se han estado riendo de forma similar, según un estudio

En comunicado publicado en el sitio web de la Universidad de Warwick, detalla que “los grandes simios podrían haber estado riéndose con un ritmo similar al de los humanos modernos durante más de 15 millones de años”, con lo que abre “una pista inesperada” entorno es cómo es que “evolucionó el habla humana”. “Todos los grandes simios vivos (chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes) se ríen. Sin embargo, hasta ahora no estaba claro cómo pudo haber cambiado nuestra risa a lo largo de millones de años de evolución y cómo podría relacionarse con la evolución de nuestro habla”, añade el comunicado.

Para la realización de este nuevo estudio que fue publicado en la revista científica de Communications Biology, sus autores, Chiara De Gregorio, Marina Dávila-Ross y Adriano R. Lameira quienes son investigadores de Warwick hicieron un análisis de las grabaciones de risas de “cuatro orangutanes, dos gorilas, tres bonobos, cuatro chimpancés y cuatro humanos”; al observar 140 secuencias de risa, “encontraron el mismo patrón: todas las especies producen risas con intervalos rítmicos espaciados uniformemente entre los sonidos sucesivos”, precisa el comunicado. Los investigadores consideran “que esta estructura rítmica básica de la risa ya estaba presente en un ancestro común compartido hace 15 millones de años” y que hasta ahora “se ha mantenido notablemente conservada”, esto es debido a que todos los grandes simios, así como los continúan “mostrando el mismo patrón subyacente en su risa”.

En opinión d la Dra. Chiara De Gregorio, quien es autora del estudio e investigadora asociada honoraria del Departamento de Psicología de la Universidad de Warwick, “¿cómo evolucionó en los humanos la extraordinaria capacidad de hablar? El habla no deja fósiles y el lenguaje complejo solo existe en nuestra propia especie. Sin embargo, hemos encontrado una pista de 15 millones de años de antigüedad en un lugar inesperado: nuestra risa”, De Gregorio prosigue explicando que “a diferencia del habla, la risa es compartida por todos los grandes simios vivos. Al comparar cómo se ríen las diferentes especies, podemos ver que una estructura rítmica básica se ha mantenido sin cambios desde nuestro último ancestro común. Eso es extraordinario”. No obstante, resalta el comunicado, que si bien “el ritmo básico se mantuvo constante entre las especies”, De Gregorio, Dávila-Ross y R. Lameira, hallaran que la risa humana se volvió “más rápida, más variable y ha adquirido, con el tiempo, un sofisticado control que depende del contexto”.

De todos los grandes simios, son solo los humanos los que poseen la capacidad la capacidad de poder “controlar cuándo y cómo se ríen según el contexto”. La Universidad de Warwick pone el siguiente ejemplo; “una risa incontrolable cuando nos hacen cosquillas difiere drásticamente de una risa educada en una reunión, una risa nerviosa tras un error o la risa contagiosa que se propaga en un grupo de amigos. El mismo ritmo subyacente, moldeado por un control consciente para comunicar diferentes emociones e intenciones”.

Por lo que los descubrimientos encontrados en esta nueva investigación hacen pensar que, “a lo largo de la evolución de los grandes simios”, nuestros antepasados fueron desarrollando paulatinamente “un mayor control sobre el ritmo de sus vocalizaciones, incluida la risa, lo que demuestra la existencia de un componente fundamental del habla”.

El Dr. Adriano Lameira, autor de este nuevo estudio y profesor asociado de ApeTank en el Departamento de Psicología de la Universidad de Warwick explica que es imposible evaluar las formas precursoras del lenguaje directamente a partir de nuestros antepasados extintos. La risa, al ser evolutivamente más antigua y haber permanecido compartida entre todos los grandes simios vivos, ofrece una ventana evolutiva poco común a las transformaciones vocales que se desarrollaron a lo largo de la evolución de los homínidos hasta que los primeros humanos aparecieron en escena”. Lameira concluye describiendo que “a diferencia de la noción clásica de que los primeros humanos adquirieron de repente capacidades de control vocal notablemente diferentes a las de sus predecesores, la evolución de la risa nos indica que los humanos nos encontramos en un continuo; una prolongación de capacidades de control vocal que ya se venían perfeccionando de forma acumulativa desde hace 15 millones de años”. Con información de la Universidad de Warwick.

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