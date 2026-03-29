¿El agua mineral daña los dientes?

Por Simar Bajaj.

El agua carbonatada está disponible en muchas variedades saborizadas y alcohólicas. Mientras que algunas son esencialmente agua con gas, otras son más parecidas a los refrescos. En el caso de estas últimas, puedes estar “bañando tus dientes en azúcar y ácido”, dijo Kenneth Allen, vicepresidente de Odontología General y Atención Integral de la Universidad de Nueva York. Pero añadió que la forma en que los tomas puede ser más importante que la cantidad que bebas.

Así que hemos preguntado a los expertos qué hay que saber sobre el agua carbonatada y cuál es la mejor manera de disfrutarla.

INGREDIENTES A TENER EN CUENTA

Las bebidas de agua mineral se fabrican disolviendo dióxido de carbono en agua, un proceso conocido como carbonatación. Esto no solo da efervescencia a la bebida, sino que también crea ácido carbónico.

En general, a los dentistas les preocupa el consumo frecuente de bebidas ácidas porque puede ablandar el esmalte de los dientes y eliminar los minerales que los protegen contra la caries.

Los azúcares añadidos pueden agravar el problema, ya que las bacterias de los dientes se alimentan de ellos y producen aún más ácido, lo que contribuye a las caries, dijo Margherita Fontana, profesora de Odontología de la Universidad de Míchigan.

El agua mineral sin sabor solo es ligeramente ácida y no contiene azúcar, por lo que suele ser inofensiva, añadió. Sin embargo, las versiones saborizadas pueden ser más de 100 veces más ácidas y contener azúcares añadidos, lo que las hace más perjudiciales para los dientes.

Por eso es mejor evitar las bebidas con gas que contienen ácido cítrico o ácido fosfórico en su lista de ingredientes, dijo André Ritter, decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Washington, así como las que contienen azúcar de caña, concentrado de frutas, jarabe de maíz u otros azúcares añadidos. Las bebidas carbonatadas y alcoholizadas merecen un escrutinio especial, ya que suelen estar aromatizadas y contienen alcohol, que está relacionado con el cáncer de boca y enfermedades de las encías. (Aun así, una bebida con gas y alcohol de 350 mililitros probablemente no sea más perjudicial para tu salud bucodental que una cerveza de 350 mililitros).

Afortunadamente, la saliva ayuda a neutralizar las bebidas ácidas y a devolver los minerales a los dientes, dijo Ritter. Aun así, las personas con boca seca son más vulnerables a los problemas dentales derivados de las bebidas ácidas, añadió. Por ejemplo, los adultos mayores tienden a producir menos saliva, así como las personas con diabetes, alzhéimer y síndrome de Sjogren y las que toman determinados antidepresivos, antihistamínicos y medicamentos para la presión arterial. Eso no significa que no puedan tomar agua mineral, pero deben ser más prudentes con la forma en que beben, dijo Ritter.

ALGUNAS FORMAS DE LASTIMAR MENOS LOS DIENTES

Que el agua mineral sea una opción saludable depende en gran medida de lo que sustituya. “Yo pongo el agua en primer lugar, el agua mineral en segundo y los refrescos tres escalones por debajo”, dijo Allen. Pero consumida con moderación, el agua carbonatada no es nada preocupante.

Aun así, puedes tomar algunas medidas sencillas para reducir el riesgo de daños dentales. Lo más importante es que reduzcas el tiempo que expones los dientes al ácido y al azúcar, dijo Allen. En otras palabras, evita agitar el agua con gas en la boca, beber mucha o incluso tomarla a sorbos a lo largo del día.

Tomar agua mineral con las comidas también puede ayudar porque, cuando comes, tu cuerpo produce más saliva, que puede neutralizar mejor el ácido, dijo Ritter. Utilizar una pajita o popote también puede ayudar, ya que permite que el agua mineral no pase por los dientes, añadió, al igual que beber agua después para eliminar cualquier residuo ácido.

Los expertos dicen que también es aconsejable esperar 30 minutos después de beber agua con gas —sobre todo las versiones saborizadas— antes de cepillarse los dientes. Como las bebidas ácidas ablandan el esmalte, puedes aumentar el daño si te cepillas inmediatamente, dijo Allen. Esperar ayuda a la saliva a restaurar la fuerza de tus dientes.

Y si te gusta mucho el agua mineral o te preocupan la erosión y las caries, habla con tu dentista. Puede detectar los primeros signos de problemas antes de que aparezcan los síntomas y recetarte dentífricos especiales si es necesario, dijo Ritter.

Sin embargo, el agua carbonatada no es una gran preocupación para los dentistas, y la mayoría de la gente no necesita pensar demasiado en ella. “Tómate tu bebida”, dijo Fontana. “Disfrútala. No es un problema”.