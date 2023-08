El arroz huérfano de ‘La Canasta’; un arroz que no tiene madre

‘DERROCHE DE BUEN GUSTO’

Aún recuerda la historia que por muchos años contó su padre: “... Graciela me invitó a que probara, un plato que fue un alarde. Era un arroz bien guisado con trozos de filete, tocino, un toque de curry hindú, almendras tostadas, nueces fritas y otras cosas deliciosas que no quiso detallar. Probé el arroz, de inmediato me sedujo su sabor y antes de que fuera más tarde me despaché otra ración, y otra más mientras pensaba: qué derroche de buen gusto, que delicado sabor, que condimento... hablé con emoción: aunque quizá no te cuadre Graciela, lo voy a decir: ¡Este arroz no tiene madre!... Arroz huérfano será su nombre... y aunque a ustedes les asombre su nombre se le quedó”.

El 28 de septiembre de 2015 falleció el ex alcalde Roberto Orozco Melo y este 19 de agosto la señora Graciela. Los dos son recordados con amor por su familia y amigos, pero en la historia de Saltillo, la ciudad en la que vivieron sus mejores años y en donde tuvieron sus mayores logros, los recordarán en conjunto por esta anécdota. La historia del arroz huérfano, que ahora se convierte en bien inmaterial de la ciudad.