El mito de las doce horas: la ciencia real detrás del equinoccio de otoño

Nos lo han enseñado desde la escuela: dos veces al año, en primavera y en otoño, la Tierra alcanza un equilibrio perfecto y el día y la noche se reparten exactamente en mitades de doce horas. Para 2026, este hito astronómico tiene fecha y hora precisas: 23 de septiembre de 2026 a las 02:05 h en Europa y 22 de septiembre de 2026 a las 18:06 en Norteamérica (México), variando la hora según el país o región.

En ese segundo exacto, el eje de la Tierra no se inclina ni hacia el Sol ni en dirección opuesta, y ambos polos se sitúan a la misma distancia de nuestra estrella. Pero, contrario a la creencia popular, la simetría no es tan perfecta: hay más minutos de luz. LA TRAMPA DE LA LUZ ¿A qué se debe entonces que el día le gane la partida a la noche durante el equinoccio? La explicación se resume en dos factores: una simple convención humana y un truco de magia que la física juega con nuestros ojos. Y es que el equinoccio no describe una duración de tiempo, sino un momento exacto en el espacio. Sucede en el instante preciso en que el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su aparente viaje hacia el sur, tal y como explica la investigadora Kat Troche en NASA Science. Así, el primer motivo tiene que ver con cómo medimos el tiempo. Los servicios meteorológicos y astronómicos no esperan a que el centro del Sol asome para dar por iniciado el día: el amanecer comienza oficialmente en el instante exacto en que el borde superior del disco solar despunta en el horizonte. Del mismo modo, el ocaso no termina cuando el astro se oculta a la mitad, sino en el último segundo en que su borde superior desaparece por completo. Esta norma técnica regala, de golpe, varios minutos extra de luz a la jornada. A este criterio de medición se suma el papel de nuestra atmósfera, que funciona como una colosal lente. Al atravesar las capas de aire más densas cercanas al suelo, los rayos de luz se desvían por un efecto óptico conocido como refracción. Tal y como señala el National Weather Service (NWS), esta curvatura lumínica “hace que el Sol aparezca sobre el horizonte cuando la posición real del Sol se encuentra por debajo del horizonte”. En la práctica, esto significa que cuando vemos amanecer, el Sol aún no ha llegado astronómicamente a esa altura. Y, al anochecer, seguimos contemplando una suerte de “espejismo” cuando la estrella ya se ha hundido bajo el horizonte. EL EQUILIBRIO SE LLAMA ‘EQUILUX’ Esta suma de factores provoca que la igualdad real entre la claridad y la oscuridad no ocurra el día del equinoccio, sino unas jornadas más tarde en el hemisferio norte. Para bautizar este momento exacto, la ciencia acuñó otro término: el “equilux”.

La llegada del equilux cambia según el lugar del mapa en el que nos encontremos. En ciudades situadas a unos 30 grados de latitud norte, como Houston o El Cairo, el equinoccio ofrece unas 12 horas y 8 minutos de luz, mientras que en el ecuador el promedio ronda las 12 horas y seis minutos y medio. A medida que nos desplazamos hacia el norte, el desfase se vuelve todavía más evidente porque al Sol le cuesta más tiempo subir y bajar respecto a la línea de tierra. Y la fecha varía: en Londres, por ejemplo, los registros del Royal Observatory Greenwich indican que el verdadero equilibrio de 12 horas de luz y 12 de oscuridad no llegará hasta el 25 de septiembre. Pero, para comprender la verdadera danza geométrica del equinoccio, conviene alejarse de la superficie terrestre y mirar desde arriba. Si nos situáramos a 36.000 kilómetros de altura, a bordo de un satélite geoestacionario, todas las ilusiones ópticas de la atmósfera desaparecerían de un plumazo. Desde esa atalaya cósmica, el planeta cuenta una historia distinta. Durante casi todo el año, la inclinación del eje terrestre, fijada en torno a los 23,44 grados, hace que la frontera entre el día y la noche se curve de forma muy pronunciada. Los astrofísicos llaman a este límite el “terminador” o “zona crepuscular”. En el solsticio de verano del hemisferio norte, por ejemplo, esa línea se inclina hasta 23,5 grados respecto al eje de rotación, bañando el Ártico de luz permanente y sumiendo a la Antártida en la oscuridad. Sin embargo, durante las 24 horas del equinoccio ocurre algo único: esa silueta se endereza por completo. Las observaciones captadas por el satélite Meteosat de EUMETSAT, recogidas por el NASA Earth Observatory, lo ilustran con claridad: en esta fecha, “el terminador es una línea recta de norte a sur, y se dice que el Sol se sitúa directamente sobre el ecuador”. En ese momento exacto, la frontera entre la luz y la penumbra corta el ecuador de manera completamente perpendicular y une en un trazo limpio el Polo Norte con el Polo Sur geográfico, corriendo en paralelo a los meridianos de nuestro planeta. FISURAS INVISIBLES EN EL ESCUDO DE LA TIERRA Más allá de la luz diurna, el equinoccio de otoño activa otro fenómeno mucho más silencioso en las fronteras del planeta. Durante décadas, los observadores del cielo sospechaban una extraña coincidencia: las auroras boreales y las tormentas geomagnéticas se multiplicaban notablemente cerca de los equinoccios de primavera y otoño. Un análisis histórico de 75 años compilado en registros astrofísicos y citado por el portal especializado Spaceweather.com confirmó esta pauta: durante los meses equinocciales se registra el doble de perturbaciones geomagnéticas graves que en los solsticios de junio o diciembre. La respuesta a este enigma llegó en 1973 de la mano de los geofísicos Christopher T. Russell y Robert L. McPherron, en un proceso conocido formalmente como el “efecto Russell-McPherron”. Y es que nuestro planeta está resguardado del viento solar gracias a una potente burbuja magnética. Sin embargo, durante los equinoccios, la posición de la Tierra en su órbita alinea su escudo de una manera peculiar: el campo magnético del viento solar orientado hacia el sur choca de frente con el campo magnético terrestre, que apunta hacia el norte. Y este hecho abre auténticas fracturas temporales en el espacio que la comunidad científica denomina “grietas de equinoccio”. Unas fisuras colosales que pueden llegar a ser más anchas que la propia Tierra. Por estas brechas se cuela una corriente de plasma solar que viaja a millones de kilómetros por hora y electrifica las capas altas de la atmósfera. El resultado es un espectáculo en el cielo: auroras de intensos tonos verdes y púrpuras que se encienden incluso ante las brisas solares más suaves. ARQUITECTURA SAGRADA Y UNA LUNA PROVIDENCIAL Mucho antes de que existieran los satélites o los cálculos por computadora, la humanidad ya vigilaba de cerca este cambio de estación. Para las sociedades antiguas, el equinoccio de otoño no era un simple fenómeno astronómico, sino una alerta crucial para el campo: marcaba el momento decisivo para recolectar el sustento y prepararse para el duro invierno.

La prueba arquitectónica más imponente de esta devoción cósmica se encuentra en la península de Yucatán, en México. En la pirámide de El Castillo (o Templo de Kukulkán), en el complejo maya de Chichén Itzá, sus constructores calcularon la orientación de las terrazas con un rigor milimétrico. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), durante los días equinocciales, entre las 16:30 y las 17:10 horas, la luz rasante del ocaso dibuja sobre la alfarda norte una precisa serie de siete triángulos isósceles de sombra y resplandor. A lo largo de unos treinta minutos, este juego lumínico desciende paulatinamente hasta enlazarse con la colosal cabeza de piedra de la serpiente emplumada en la base, escenificando la bajada del dios Kukulcán a la tierra para bendecir las cosechas. En el corazón del Mediterráneo, la llegada de este punto de inflexión solar encontró refugio en la mitología clásica. Para los antiguos griegos, el momento en que las sombras comenzaban a ganarle terreno al día marcaba el descenso de Perséfone al inframundo junto a Hades. Su partida sumía a su madre Deméter, diosa de la agricultura, en una tristeza tan profunda que marchitaba la vegetación y congelaba los campos durante seis meses, explicando así el nacimiento del otoño y el invierno. Pero el cielo aún reservaba una última ayuda para los agricultores del pasado. En estas fechas, la conocida como “Luna de Cosecha”, el plenilunio más próximo al equinoccio de septiembre, exhibe una peculiaridad geométrica muy útil. Por lo general, la Luna asoma unos 50 minutos más tarde cada noche. Sin embargo, alrededor del equinoccio otoñal, el ángulo plano de la eclíptica reduce ese intervalo en latitudes medias a tan solo entre 20 y 30 minutos de retraso durante varias jornadas consecutivas. En épocas pasadas, los campesinos de Europa y Asia aprovechaban ese resplandor nocturno inusualmente temprano como una bombilla natural en el cielo, extendiendo las horas de siega en los campos cuando el grano maduro no podía esperar.

Hoy, de vuelta a nuestra era, el equinoccio otoñal concluye su ciclo recordándonos cuál es nuestro lugar en el cosmos. Porque esta fecha, más allá del mito, es una prueba fascinante de que la naturaleza no entiende de fronteras estáticas, sino de un perpetuo y dinámico equilibrio. EFE REPORTAJES | Nora Cifuentes

Temas

Otoño

