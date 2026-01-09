El auge de las semillas auriculares

Por: Fiorella Valdesolo

Estas semillas que causan presión en las orejas se han convertido en un producto de bienestar de moda, brotando en formas y lugares nuevos y extravagantes.

Quizá has oído mencionar las semillas auriculares al mismo tiempo que nombres famosos como Lisa, la actriz y estrella del K-pop, o Naomi Campbell, la supermodelo.

Quizá hayas visto las semillas auriculares de influentes de TikTok como Mireya Ríos, quien tiene más de cinco millones de seguidores.

O tal vez te hayas fijado en ellas en personas que han asistido recientemente al US Open o a la Semana de la Moda de Nueva York, dos de los muchos eventos en los que últimamente han aparecido semillas auriculares, diminutos objetos que se aplican en la oreja para presionar suavemente en distintos puntos.

“Ahora me invitan a poner semillas auriculares en actos corporativos, pop-ups de bienestar y fiestas de cumpleaños”, dijo Kristen Williams, acupunturista y fundadora de Capri Acupuncture, en Denton, Texas. Entre las personas a las que ha presentado las semillas auriculares está el jugador profesional de fútbol americano Eric Kendricks, defensa de los 49ers de San Francisco.

“Les digo a mis compañeros de equipo: ‘eh, mírenme las orejas ahora mismo’, para demostrarles lo mucho que me esfuerzo por cuidar mi cuerpo’”, dijo Kendricks, de 33 años, en una entrevista.

Una forma de acupresión, versión no invasiva de la acupuntura, las semillas auriculares son adhesivas y tienen sus raíces en la medicina tradicional china. Sus defensores afirman que ayudan a controlar los síntomas de la ansiedad, el estrés y la adicción, entre otras dolencias.

La eficacia de las semillas auriculares está poco estudiada. Las escasas investigaciones sobre ellas se centran sobre todo en su uso para tratar los síntomas de la adicción, dijo Sandra Chiu, acupunturista y fundadora de Lanshin, en Brooklyn. En la medicina tradicional china, “cada órgano, miembro y región del cuerpo tiene una zona correspondiente en la oreja”, añadió Chiu.

Algunos defensores de las semillas auriculares también han afirmado que tienen beneficios cosméticos, entre ellos el “face snatching”, o tensionamiento de la línea mandibular. Esto ha contribuido a que las semillas vuelvan a ganar adeptos, ya que tendencias como “notox”, que favorece las alternativas naturales al bótox, han despegado en las redes sociales.

Nicole Harkness, acupunturista y fundadora de Haystack Acupuncture en Manhattan, dijo que suele ofrecer las semillas auriculares como complemento gratuito a otros tratamientos. Otros acupunturistas, añadió, pueden cobrar tan solo 5 dólares por aplicarlas.

Hoy en día, también se pueden aplicar semillas auriculares en lugares que no se especializan en la medicina china. El Sisley Spa del Dominick Hotel de Nueva York las ofrece por 60 dólares como complemento de los tratamientos faciales, y Remedy Place, un club de “bienestar social” con sedes en Manhattan, Boston y West Hollywood, en California, las ofrece por 50 dólares.

Tradicionalmente, las semillas negras de la planta Vaccaria se han utilizado en la auriculoterapia. Kamwo Meridian Herbs, un dispensario de medicina china en el Bajo Manhattan con décadas de antigüedad, las vende en paquetes de 120 por 20 dólares.

Las versiones más recientes son más llamativas. Algunas tienen forma de corazón y otras brillan, como las versiones con cristales Swarovski incluidas en el kit de 40 semillas auriculares de Wthn, que cuestan 45 dólares. El kit V-Line de byAva, de 90 dólares, que incluye 120 semillas en tonos neutros, es uno de los favoritos de las influentes. La fundadora de la marca, Ava Lee, es una de ellas. Tiene 1,7 millones de seguidores en TikTok, y entre sus fans están la magnate de los cosméticos Bobbi Brown y la influente de moda Aimee Song.

La proliferación de estas semillas con estilo ha coincidido con la de otros productos de bienestar que se pueden llevar puestos —parches para granos, mascarillas faciales con LED, cinta adhesiva para la boca— en internet y fuera de él. El hecho de que algunas semillas modernas parezcan pendientes forma parte del atractivo para fans como Salome Andrea, de 33 años, una influente de Salt Lake City. “Es como un piercing sin ninguna perforación en sí”, dice.

A medida que aumenta el número de personas que hablan de las semillas auriculares en las redes sociales, algunos profesionales se muestran escépticos ante ciertas formas en que se comercializan. “Estirar tu cara con la aplicación de semillas auriculares, o decir que te hará más delgada, me parece vender algo que no es real”, dijo Gudrun Wu Snyder, acupunturista y fundadora de Moon Rabbit Acupuncture en Chicago.

Chiu, de Lanshin, no aplica más de cinco semillas en una oreja a la vez, dijo, y señaló que ha visto videos de influentes que llevan más de esa cantidad. “Son demasiadas a la vez”, añadió. “Puede hacerte sentir peor, no mejor, si no recibes la orientación adecuada”.

Felice Chan, acupunturista y fundadora de Felice Acupuncture en Los Ángeles, dijo que también ha observado cómo las semillas en las orejas se han convertido en un accesorio de moda, incluso para los residentes de donde ella vive.

“En Los Ángeles, algo comolas marcas de ventosas es una declaración de moda”, dijo. “Siempre que vas a Erewhon”, añadió, “te paran y te preguntan a dónde vas para los tratamientos”.