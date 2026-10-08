Remedio casero de manzanilla y lavanda: una alternativa natural para combatir el insomnio

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    Remedio casero de manzanilla y lavanda: una alternativa natural para combatir el insomnio
    La combinación de flores secas de lavanda y manzanilla permite extraer compuestos volátiles que actúan sobre el sistema nervioso. CANVA

Una guía paso a paso para combinar lavanda y manzanilla en un atomizador, un recurso económico y efectivo para transformar el ambiente de tu habitación antes de acostarte

El paso de los años impacta de manera directa en los ciclos biológicos del cuerpo humano, particularmente en la producción paulatina de melatonina, sustancia conocida como la hormona del sueño. Esta disminución progresiva dificulta el descanso nocturno continuo en adultos de diversas edades.

Frente a esta problemática, la preparación de un aromatizante ambiental casero a base de manzanilla y lavanda surge como un recurso natural diseñado para propiciar un entorno de relajación en las habitaciones antes de acostarse.

https://vanguardia.com.mx/vida/seis-pasos-esenciales-para-cuidar-tus-anteojos-sin-rayarlos-DA23983123

De acuerdo con información del portal especializado Farmacias Direct, el uso de la aromaterapia aprovecha los compuestos volátiles de las plantas medicinales para estimular el sistema nervioso central e inducir estados de calma. La elaboración de esta fórmula requiere un procedimiento sencillo utilizando ingredientes de fácil acceso.

PASO A PASO PARA EL REMEDIO CASERO

Para preparar la infusión base se utiliza una taza de agua caliente o destilada, una cucharadita de flores secas de manzanilla (o en su defecto una bolsa de té tradicional) y una cucharadita de flores secas de lavanda.

Asimismo, la fórmula contempla el uso opcional de entre 5 y 10 gotas de aceite esencial de lavanda para intensificar la fragancia, además de una cucharadita de alcohol etílico o vodka en una botella limpia con atomizador.

El proceso de preparación inicia al hervir el agua e incorporar las flores secas, las cuales deben reposar tapadas durante un lapso de 10 a 15 minutos. Según publicaciones especializadas en medicina natural, el líquido se pasa por un colador fino hasta quedar libre de residuos orgánicos.

Posteriormente, en el frasco con atomizador se mezcla el alcohol con las gotas de aceite esencial y se integra la infusión previa una vez que alcanza la temperatura ambiente.

$!Rociar la almohada o las sábanas unos minutos antes de acostarse favorece la inhalación de vapores relajantes que complementan la higiene del sueño.
Rociar la almohada o las sábanas unos minutos antes de acostarse favorece la inhalación de vapores relajantes que complementan la higiene del sueño. CANVA

¿CÓMO FUNCIONA Y CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

La integración del alcohol en el frasco cumple una doble función técnica (actuar como conservante ligero del preparado herbal y facilitar la dilución uniforme de los aceites esenciales con el agua). Una vez embotellada la solución, es necesario agitar el recipiente antes de cada aplicación para garantizar la homogeneidad de los activos.

La aplicación correcta consiste en rociar suavemente el ambiente de la habitación, las sábanas o la almohada unos minutos antes de dormir. La inhalación de estos vapores naturales reduce la tensión acumulada durante la jornada y complementa la higiene del sueño.

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