Remedio casero de manzanilla y lavanda: una alternativa natural para combatir el insomnio

Frente a esta problemática, la preparación de un aromatizante ambiental casero a base de manzanilla y lavanda surge como un recurso natural diseñado para propiciar un entorno de relajación en las habitaciones antes de acostarse.

El paso de los años impacta de manera directa en los ciclos biológicos del cuerpo humano, particularmente en la producción paulatina de melatonina , sustancia conocida como la hormona del sueño. Esta disminución progresiva dificulta el descanso nocturno continuo en adultos de diversas edades.

De acuerdo con información del portal especializado Farmacias Direct, el uso de la aromaterapia aprovecha los compuestos volátiles de las plantas medicinales para estimular el sistema nervioso central e inducir estados de calma. La elaboración de esta fórmula requiere un procedimiento sencillo utilizando ingredientes de fácil acceso.

PASO A PASO PARA EL REMEDIO CASERO

Para preparar la infusión base se utiliza una taza de agua caliente o destilada, una cucharadita de flores secas de manzanilla (o en su defecto una bolsa de té tradicional) y una cucharadita de flores secas de lavanda.

Asimismo, la fórmula contempla el uso opcional de entre 5 y 10 gotas de aceite esencial de lavanda para intensificar la fragancia, además de una cucharadita de alcohol etílico o vodka en una botella limpia con atomizador.

El proceso de preparación inicia al hervir el agua e incorporar las flores secas, las cuales deben reposar tapadas durante un lapso de 10 a 15 minutos. Según publicaciones especializadas en medicina natural, el líquido se pasa por un colador fino hasta quedar libre de residuos orgánicos.

Posteriormente, en el frasco con atomizador se mezcla el alcohol con las gotas de aceite esencial y se integra la infusión previa una vez que alcanza la temperatura ambiente.