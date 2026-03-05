El iPod entusiasma a los jóvenes

Por: Kalley Huang

Hace unos cuatro años, Angeline Richard abrió Apple Music con la esperanza de escuchar la versión de The Weeknd de “Trust Issues” de Drake.

“Esta canción no está disponible actualmente en tu país o región”, decía una ventana emergente.

Richard, de 25 años, siguió descubriendo que otras canciones que le gustaban o que había añadido a sus listas de reproducción ya no estaban disponibles en la aplicación. Molesta por la desaparición de canciones y los precios cada vez más altos de los servicios de streaming, se fijó un objetivo para este año: “Salir de tantos servicios de streaming como sea posible, solo para poder poseer las cosas que escucho, que leo, que veo”.

Así que en enero, Richard compró un iPod Nano plateado de tercera generación en eBay por casi 40 dólares. De inmediato, añadió a su iPod el álbum de 2000 de Deftones, “White Pony”, y desde entonces ha descargado 10 CD más en el dispositivo. El proceso de añadir música a su iPod, dijo, ha sido “muy divertido” y “como una pequeña meditación”.

En el último mes, Richard ha descubierto otra ventaja de su iPod.

“Si estoy en el teléfono escuchando música, recibo una notificación, hago clic en ella y sigo accediendo a distintas aplicaciones”, explica Richard, creadora de contenidos en Raleigh, Carolina del Norte. El iPod “simplemente me conecta con el presente, y se siente cómodo estar en un solo lugar a la vez, en vez de en todas partes al mismo tiempo”.

El iPod, introducido hace casi 25 años y descatalogado en 2022, está encontrando nuevos admiradores entre personas que quizá ni siquiera habían nacido cuando se lanzó por primera vez. Al igual que las cámaras digitales y otras tecnologías que definieron los primeros años de la década de 2000, se ha beneficiado de la nostalgia de los jóvenes oyentes de música por una época en la que eran bebés o niños pequeños, y en la que las vidas eran —según los estándares actuales— más analógicas.

Esto ha dado al dispositivo un nuevo impulso en la cultura pop. El año pasado, por ejemplo, la estrella de TikTok convertida en música pop Addison Rae promocionó su nuevo sencillo, “Headphones On”, a través de videos en los que mostraba un iPod Nano plateado de tercera generación y ofrecía a los admiradores la oportunidad de ganar ese iPod.

En una entrevista con GQ publicada en abril, el rapero Nettspend incluyó su iPod Nano entre las 10 cosas sin las que no podía vivir. Su lista de reproducción para el apocalipsis, dijo, incluía al grupo de hip-hop Babyfather, al rapero Yung Lean, a Willie Nelson y “quizá a Mazzy Star”.

El año pasado, las búsquedas de “ipod” en eBay crecieron más de un 8 por ciento respecto a 2024, y el número de anuncios de algunas versiones del aparato aumentó alrededor de un 30 por ciento, según datos de eBay. En 2025, algunas generaciones del iPod se vendieron a un precio promedio 60 por ciento superior al de 2023, y algunos vendedores pedían casi 600 dólares por un iPod reacondicionado.

Apple presentó en 2001 el iPod, un reproductor de música digital que acabó transformando por completo la electrónica de consumo y la industria musical. Sus predecesores podían almacenar unas pocas docenas de canciones; el primer iPod, que tenía un marco de acero, una esfera blanca y una rueda táctil, podía almacenar 1000 canciones. Costaba 399 dólares.

Durante las dos décadas siguientes, Apple lanzó más de 20 versiones del iPod, algunas capaces de almacenar decenas de miles de canciones y otras que costaban tan solo 49 dólares. Finalmente, la empresa dejó de lado el dispositivo al centrarse en el iPhone. En 2022, el último año del iPod, Apple había vendido casi 450 millones.

Apple rechazó hacer comentarios.

El resurgimiento del iPod es una señal de que “la gente quiere lo digital no conectado, pero no necesariamente lo analógico”, explicó Tony Fadell, antiguo ejecutivo de Apple que ayudó a crear el iPod. Si las opciones son “mil canciones en mi bolsillo, o canciones ilimitadas en mi bolsillo y mil notificaciones cada hora”, la gente no quiere lo segundo, añadió.

“Apple debería traerlos de vuelta, pero no de la misma forma”, opinó Fadell. “Yo lo haría de otra manera. Lo haría moderno para la era moderna”.

Fadell dijo que había hecho varios diseños de cómo podría ser o funcionar un iPod en 2026. No quiso compartir más detalles, pero dijo: “No tendrías la conexión a menos que realmente la quisieras”.

Algunos jóvenes quieren desconectarse. En una encuesta realizada en 2023, el 38 por ciento de los adolescentes estadounidenses dijeron que pasaban demasiado tiempo con su teléfono inteligente, y el 36 por ciento señaló que había reducido el uso del celular, según el Centro de Investigaciones Pew.

“Tenemos tantos dispositivos que hacen de todo”, comentó Elizabeth Hernández, de 22 años. “Muchas veces, eso resulta abrumador”.

Sin embargo, el iPod es “una cosa que tiene un propósito”, afirmó Hernández. Tiene un iPod Nano rosa de cuarta generación para sus canciones favoritas del momento y un iPod Classic plateado de séptima generación en el que descargó todos sus CD. Ahora, cuando descubre nuevos artistas, como el grupo de pop After, escucha los álbumes completos, en lugar de saltar de canción en canción.

“Me siento mucho más centrada, mucho más conectada con lo que hago”, dice Hernández, estudiante de último año en la Universidad Eastern Washington de Spokane. “Estoy desconectada de las redes sociales, pero me siento más conectada conmigo misma”, añadió.

Otros jóvenes se han sentido atraídos por la estética del iPod. Maxime Irlinger, estudiante universitario de primer año en Montpellier, Francia, tiene casi 20.000 seguidores en TikTok y el año pasado recibió un regalo de Rakufun, una aplicación japonesa de compras. No sabía que Apple fabricaba iPods con clip y pantalla táctil, pero eligió el iPod Nano de sexta generación.

“Me parece moderno, aunque sea muy antiguo”, dijo Irlinger, de 18 años. “Lo conocía, pero no sabía que fuera tan genial”, añadió.

Un video en el que Irlinger cuelga el iPod azul de sus pantalones de mezclilla, y luego lo enseña mostrando las portadas de álbumes de Charli XCX, Björk y la cantante pop beabadoobee, es el más visto en su cuenta. Pero más allá de ser “un toque picante para tu atuendo”, dijo Irlinger, el iPod es “una nueva forma de experimentar la música” para “no depender de algoritmos”.

Natalie Gamez, de 26 años, compró un iPod Classic azul de 5,5 generaciones hace unos cuatro años. Fotos y videos de otras personas utilizando el dispositivo inspiraron la compra, así como su deseo de utilizar menos los servicios de transmisión en continuo.

El tiempo que pasa alejada de su teléfono —con música de Beyoncé, Boyz II Men y artistas que le encantaban en la preparatoria pero que había olvidado— la ayudó con su salud mental; fue como “curar a tu niña interior”, comentó Gamez.

“Cuando éramos pequeños, escuchábamos música, ya fuera en reproductores de CD o en otros reproductores de MP3”, dijo Gamez, auxiliar de enfermería titulada en Lakeland, Florida. “Realmente me ayudaba a evadirme. Creo que los celulares ya no son eso, con todo lo que pasa, con las notificaciones, con las redes sociales. Creo que los iPod nos devuelven eso”.

Así que les regaló iPods a sus hermanos, Emily, de 13 años, y Clay, de 15, para reducir también su tiempo frente a la pantalla. El iPod Nano verde de tercera generación de Emily fue un éxito en el colegio después de que su distrito prohibiera los teléfonos. Se lo enseñó a sus amigos, que quedaron encantados con la posibilidad de escuchar toda su música en el aparato. El año pasado, a tres de sus amigas les regalaron un iPod de cumpleaños o de Navidad.

Emily dijo que le gustaba más su iPod que su teléfono. La razón era sencilla: “Es más antiguo, y no es algo nuevo. Es diferente”.