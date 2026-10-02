El maquillaje del otoño vuelve a las pieles naturales y labios marcados

Labios teñidos de frutos rojos, las pestañas escultóricas, las sombras frías y la piel casi desnuda vuelve junto al maquillaje difuminado y el regreso de los acabados metálicos.

EL PROTAGONISMO CAMBIA DE ZONA

Una de las claves del otoño es elegir dónde poner el foco. La maquilladora Cristina Las Heras resume la tendencia en una idea sencilla: “destacar una característica del rostro y dejar que el resto acompañe”.

Así, un labio intenso puede convivir con una piel prácticamente desnuda y unas pestañas discretas, mientras unos ojos más trabajados encuentran su equilibrio en una boca natural.

La maquilladora señala precisamente el contraste entre una piel con poca cobertura y un labio de color intenso como una de las fórmulas vistas en las pasarelas de otoño-invierno.

No desaparece, por tanto, el maquillaje natural, sino que cambia su función: “deja de significar necesariamente ausencia de color para convertirse en una base sobre la que destacar un único elemento”.

LABIOS EN TONOS DE FRUTOS ROJOS

Los labios oscuros regresan, pero no necesariamente en forma de barras opacas y perfectamente delimitadas. “Una de las propuestas más repetidas es el efecto teñido, con tonos cereza, granate, ciruela o frutos del bosque que dejan entrever el color natural de los labios”, añade.

Los tonos baya se posicionan, así como una de las tendencias de la temporada en productos tipo tinte, disponibles ahora en aceites, sérums, geles, bálsamos y fórmulas de acabado mate suave. “La ventaja es conseguir intensidad sin el efecto compacto de una barra oscura tradicional”, explica.

El marrón también gana terreno con la recuperación del labio marrón inspirado en los años noventa, especialmente en versiones transparentes y difuminadas.

EL EFECTO DIFUMINADO SUSTITUYE A LA PRECISIÓN

Otra de las grandes direcciones de la temporada es el maquillaje sin bordes excesivamente definidos. El color se extiende y se funde con la piel, especialmente en labios y ojos.

Las Heras identifica el llamado maquillaje ‘blurred’ como una de las tendencias que continúan este otoño y lo relaciona con una estética deliberadamente imperfecta: “labios mordidos, sombras extendidas y contornos menos evidentes”.

Esta tendencia también explica el regreso de los ojos “cansados”, una estética que recupera referencias del maquillaje de finales de los noventa y de los primeros años de los 2000.