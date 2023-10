¿Eres un verdadero amante de las pastas? Aquí traemos tres recetas imperdibles

Preparar platillos diferentes todos los días puede ser un verdadero reto de adultos responsables, si tu ya no tienes idea de qué vas a cocinar en tu semana, no te preocupes, aquí tenemos tres sugerencias para preparar pasta, que son fáciles de hacer y te van a encantar. La mayoría de los ingredientes seguro los tienes en tu alacena o refrigerador.

TE PUEDE INTERESAR: Una sopa de fideos con puerco y otros ingredientes de tu alacena

Una de las cosas que no suelen ser divertidas para los adultos independientes es cocinarse, ya que la lista de recetas que tenemos en la mente se acaban pronto y las que encontramos en internet no siempre son tan sencillas de hacer o tienen ingredientes que son complicados de conseguir, pero para que no batalles, traemos para ti 3 recetas elaboradas por Nestlé, que seguro te van a encantar.

Recetas de pasta, fáciles y sencillas de hacer