Una sopa de fideos con puerco y otros ingredientes de tu alacena

Me enorgullece crear recetas centradas en ingredientes que se encuentran en cualquier alacena, guías imprecisas que puedes alterar y trocar con base en lo que ya tienes en casa (sí, puedes usar cebolla morada en una receta de pasta con chalotes), y reforzar con vegetales o carne, si quieres. Esto es algo que se ve reflejado en mi cocina abundante, por no decir caótica, y por eso siempre puedo preparar la cena aunque no haya ido de compras en años.

Después de eso, es como estar en un libro de “Elige tu propia aventura”. Esta es la mejor manera que se me ocurrió de usar brotes frescos de chícharo, si es que los encuentras. (Yo los compro en el barrio chino, donde es más probable que haya). Tienen un sabor más sofisticado y una textura apetitosa con la que realmente no pueden competir otras verduras. Pero las espinacas baby o las normales picadas, las acelgas trozadas, la berza o las hojas de mostaza también se cocinan bien en la sopa. Incluso diría que, si tienes un brócoli tierno (es decir, “broccolini”) a la mano, también quedaría excelente.

En cuanto a los fideos, también soy muy generosa y flexible. De verdad que con cualquiera que escojas quedará excelente, solo te pido que los cocines por separado (al dente, por favor) en una olla con agua salada para no alterar el sabor del caldo ni enturbiarlo con el almidón. El vermicelli de arroz (mi preferido), el ramen seco, los fideos soba, el udon o hasta tu pasta italiana favorita cuentan con mi visto bueno.

Pero en lo que sigue sí soy inflexible (¡de vez en cuando tiene que pasar!). La experiencia de la cebolla cruda, que se añade al caldo caliente en el último momento y luego también un poco al final, quizá no sea del gusto de todos, pero créeme cuando te digo que es lo único que no es negociable.

Inspirada por los millones de tazones de pho que he probado en mi vida, la cebolla cruda le da un gusto fuerte, un sabor único que le hace creer a tu cerebro que estuviste mucho tiempo cocinando algo muy complicado. Sin las rodajas finamente picadas del final, la sopa sabe... bien. Con ellas, queda espectacular. Usa una cebolla amarilla, blanca o morada. Usa cebollitas de cambray. Incluso usa chalotes si quieres (no, no tengo acciones en la producción de chalotes.) Me rompe el corazón decir que, si comer cebollas crudas no es algo que disfrutas, tal vez esta receta no sea para ti. Pero si no es el caso, te invito a que no tengas miedo y que también seas la versión más flexible de ti misma.