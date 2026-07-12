¿Es amor o ya dejó de serlo?

Muchos me preguntan en terapia: ¿qué es amar? Esa pregunta aparece cuando algo dentro de ti despierta y empiezas a ver tu relación con una luz nueva. No necesariamente hacia el rompimiento, pero algo cambió: lo que pensabas que era amor ya no se siente igual.

Y yo me pregunto contigo: ¿de verdad lo que vivías no era amor, o lo que cambió fue tu manera de entender qué es ser pareja o familia? Quiero hacer esta distinción con cariño, porque el amor no tiene por qué parecerse a lo que yo digo que una “buena pareja” debería hacer.

Déjame explicarme mejor. Llevas tiempo en una relación y llega un momento en que te das cuenta de que has estado normalizando cosas, aguantando cosas que ya no tiene sentido seguir aguantando. Lo que era inversión se convirtió en gasto, porque ya no ves de dónde vendría el regreso. Y lo que antes pasabas por alto, ahora ya no puedes dejar de verlo. Ahí aparece la evidencia de que “algo estabas haciendo mal”: empiezas a comparar a la persona con tus propias ideas de cómo debería amar: “Quien ama pregunta cómo estás si te ve mal”, “Un buen esposo o una buena esposa hace tal cosa”; y vas sumando cada falla, casi como buscando pruebas contra un culpable.

Los que te quieren también empiezan a confirmarte lo que ya intuías: “siempre te lo dije”, “tú no tienes que aguantar nada”. Y aunque venga con cariño, duele, porque te enfrenta a preguntas difíciles: ¿cómo no lo vi antes?, ¿cómo me permití esto? Extrañas a la persona que eras antes de esa relación, o la que hubieras podido ser. Ahí se vive un duelo silencioso, y solo hacerte la pregunta “¿me quedo o me voy?” se siente como poner en riesgo la seguridad de años enteros.

Y mientras más evidencia reúnes, más confirmas que no has sido feliz: la convivencia se vuelve pesada, estás más irritable, más a la defensiva, buscando protegerte para que ya no te duela tanto. Lo que muchas veces escucho es: quiero estar en paz, y con esta persona cerca no puedo; siento que me roba la calma, sé que merezco ser feliz, pero ya ni siquiera sé qué es el amor ni qué hacer con todo esto.

Aquí quiero detenerme un momento: hablo de este proceso de duda y desgaste que se vive con el tiempo, no de situaciones donde hay violencia o tu seguridad corre peligro. Ahí no hay nada que pensar dos veces: primero ponte a salvo, después viene el ejercicio de la libertad.

Fuera de esos casos, quiero invitarte a algo distinto: en vez de buscar más razones para justificar lo mal que te sientes, pregúntate de dónde viene realmente tu cambio, qué está anhelando tu corazón. Casi siempre la inconformidad significa que tu corazón quiere más, no menos. En lugar de solo alejarte de lo que hace el otro, mira también qué está creciendo en ti: tal vez una forma distinta de amar, una relación con espacio para evolucionar. Puede que la otra persona no quiera crecer contigo, pero también puede ser una oportunidad para los dos, y ojalá así sea.

Cambiar la mentalidad no es liberarte de una cadena, es empezar a usar tu libertad: elegir lo que de verdad anhelas, sabiendo que tu felicidad está más en tus manos que en lo que el otro haga o deje de hacer. Reconéctate con tu propósito: quizá tus hijos están creciendo, quizá ya hay espacio para algo nuevo porque has aprendido a respetarte y ahora caben otros sueños.

Tu mente necesita evidencia de tu fortaleza, no solo de tu infelicidad. Con esa mirada, decidas quedarte o irte, lo harás sabiendo que eliges tú y no el resentimiento, y eso te va a sostener mucho mejor, también de cara a la armonía que quieres para tus hijos.

Empieza por decisiones pequeñas: tomar agua, moverte un poco, decirle a tu corazón que busque evidencia de que hoy eres más feliz que ayer. Y recuerda siempre: somos un todavía.