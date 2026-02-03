Es oficial: estos colores se despiden en 2026 (y así se reinventan)

La moda siempre avanza por ciclos, pero 2026 marca un punto de quiebre claro en el uso del color. Tras varias temporadas dominadas por tonos intensos, contrastes estridentes y paletas pensadas para destacar en redes sociales, la industria comienza a dejar atrás ciertos colores que ya no conectan con el nuevo ánimo estético. No se trata solo de una cuestión visual, sino de un cambio cultural: la moda responde a un deseo de calma, sofisticación y profundidad.

A continuación, te contamos qué colores dejan de estar en tendencia en 2026 y cuáles llegan para ocupar su lugar, tanto en pasarela como en street style.

Los colores que se despiden en 2026

1. Fucsia eléctrico

Después de dominar colecciones, alfombras rojas y editoriales, el fucsia intenso comienza a sentirse agotado. Su alta saturación, asociada al maximalismo reciente, pierde fuerza frente a una estética más contenida. En 2026, este tono se percibe más como un guiño nostálgico que como una apuesta actual.

Su reemplazo: magenta apagado y rosa vino, versiones más profundas y elegantes que conservan carácter sin ser estridentes.