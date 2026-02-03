Es oficial: estos colores se despiden en 2026 (y así se reinventan)

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/ 3 febrero 2026
    Es oficial: estos colores se despiden en 2026 (y así se reinventan)
    En 2026, la moda privilegia colores que envejecen bien y funcionan a largo plazo. Foto: Freepik.

La moda 2026 abandona tonos saturados y apuesta por colores más complejos

La moda siempre avanza por ciclos, pero 2026 marca un punto de quiebre claro en el uso del color. Tras varias temporadas dominadas por tonos intensos, contrastes estridentes y paletas pensadas para destacar en redes sociales, la industria comienza a dejar atrás ciertos colores que ya no conectan con el nuevo ánimo estético. No se trata solo de una cuestión visual, sino de un cambio cultural: la moda responde a un deseo de calma, sofisticación y profundidad.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Volvieron con tacón! Los zapatos noventeros que dominarán Primavera-Verano 2026

A continuación, te contamos qué colores dejan de estar en tendencia en 2026 y cuáles llegan para ocupar su lugar, tanto en pasarela como en street style.

Los colores que se despiden en 2026

1. Fucsia eléctrico

Después de dominar colecciones, alfombras rojas y editoriales, el fucsia intenso comienza a sentirse agotado. Su alta saturación, asociada al maximalismo reciente, pierde fuerza frente a una estética más contenida. En 2026, este tono se percibe más como un guiño nostálgico que como una apuesta actual.

Su reemplazo: magenta apagado y rosa vino, versiones más profundas y elegantes que conservan carácter sin ser estridentes.

$!El fucsia intenso comienza a sentirse agotado.
El fucsia intenso comienza a sentirse agotado. Foto: Freepik.

2. Verde neón

El verde fosforescente fue protagonista del auge deportivo y futurista, pero ahora resulta demasiado literal. En un contexto donde la moda busca naturalidad reinterpretada, este color queda fuera del radar.

Su reemplazo: verde musgo, oliva profundo y tonos botánicos que remiten a lo orgánico y lo duradero.

3. Azul Klein ultra saturado

Aunque sigue siendo icónico, el azul eléctrico empieza a ceder terreno. Su intensidad ya no dialoga con la narrativa de sobriedad que domina las nuevas colecciones.

Su reemplazo: azul petróleo, índigo lavado y azules grisáceos que aportan profundidad sin exceso.

$!La moda siempre avanza por ciclos, pero 2026 marca un punto de quiebre claro en el uso del color.
La moda siempre avanza por ciclos, pero 2026 marca un punto de quiebre claro en el uso del color. Foto: Freepik.

4. Amarillo ácido

Este tono vibrante pierde presencia por su dificultad para integrarse en looks versátiles. En 2026, la moda privilegia colores que envejecen bien y funcionan a largo plazo.

Su reemplazo: amarillo mantequilla, ocre suave y tonos arena con subtonos cálidos.

Los colores que definen la moda 2026

El nuevo lenguaje cromático apuesta por matices complejos, tonos terrosos y colores con carga emocional. Marrones fríos, grises cálidos, arcillas, lavandas apagados y rojos oxidados se convierten en protagonistas. Son colores que no buscan gritar tendencia, sino construir identidad.

Esta transición también responde a un consumo más consciente. Las marcas diseñan paletas pensadas para durar varias temporadas, combinarse fácilmente y resistir el paso del tiempo sin verse obsoletas.

Cómo adaptar tu clóset al cambio de color

No se trata de desechar todo lo anterior, sino de recontextualizar. Un fucsia puede suavizarse con neutros, un azul intenso puede convivir con grises, y los nuevos tonos funcionan como base para actualizar prendas existentes. Incorporar el color correcto en accesorios, calzado o capas exteriores es suficiente para alinear cualquier look con 2026.

En definitiva, la moda del próximo año no elimina el color, lo refina. Menos impacto inmediato y más sofisticación visual: así se ve el futuro cromático que ya empezó a tomar forma.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Moda
TENDENCIAS
colores

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Caso Epstein: El juicio semifinal

Caso Epstein: El juicio semifinal
true

Adán Augusto hará bien... pero muy lejos de México
México apaga motores en la carrera espacial

México apaga motores en la carrera espacial
En Coahuila, familias preservan la tradición del Día de la Candelaria mediante la vestimenta del Niño Dios y la preparación de alimentos típicos, una costumbre que refuerza la identidad cultural y religiosa del estado.

Destaca a nivel nacional la riqueza y belleza de las vestimentas de los Niños Dios de Coahuila
El Economic Policy Innovation Institute señalñó que Estados Unidos no aprovechó completamente el estatus del dólar como la moneda dominante del mundo.

Aranceles de Trump ha provocado que el resto del mundo diversifique sus economías
Con 1.91 metros de estatura, el coahuilense se suma a la renovación de la defensiva universitaria.

De Lobos UAdeC a Auténticos Tigres: Daniel de Hoyos refuerza la defensiva de la UANL
Personas observan una instalación de arte de protesta para conmemorar el cumpleaños de Jeffrey Epstein, el 20 de enero de 1953, en el National Mall, el lunes 19 de enero de 2026, en Washington.

El gobierno de EU publica docenas de fotos con desnudos en los archivos Epstein
Cuando te enfrías, es normal que lo notes primero en los dedos de tus manos y pies.

¿Por qué tengo las manos y los pies tan fríos?